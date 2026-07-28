Florida registró una caída del 23% en beneficiarios de asistencia alimentaria federal

Florida registró una caída de 23% en los beneficiarios de asistencia alimentaria federal del programa SNAP en el último año (REUTERS/Brendan McDermid)

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La disminución de la asistencia alimentaria en Florida ha marcado un giro inesperado en el panorama social del estado. En el último año, la inscripción en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) cayó cerca del 23%, lo que significó que alrededor de 685.000 residentes dejaron de recibir este apoyo. Esta reducción se produce en un contexto donde, tradicionalmente, el número de beneficiarios suele aumentar cuando las condiciones económicas empeoran, como ha sido el caso reciente en Florida.

El descenso sostenido en la cantidad de inscritos es uno de los más notables de la última década. En junio, 2.285.099 personas accedían al beneficio, mientras que un año antes la cifra era de 2.970.283. Esta caída de 685.184 individuos refleja no solo la magnitud del ajuste, sino también el ritmo constante con el que se ha producido: mes a mes, durante los últimos doce meses, la inscripción disminuyó sin interrupciones.

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La tendencia se intensifica al observar los recursos económicos destinados al programa. El monto total de fondos distribuidos por SNAP en Florida se redujo de manera aún más pronunciada que el número de beneficiarios. En junio de 2025, el estado canalizaba casi USD 541 millones hacia la compra de alimentos para familias vulnerables. Doce meses después, esa cifra se había reducido a unos USD 399 millones, lo que representa una contracción del 26,1%. Esto implica que, además de haber menos personas recibiendo ayuda, el dinero efectivamente entregado disminuyó a un ritmo superior al descenso en la matrícula, generando un impacto directo en la capacidad de compra de los hogares beneficiarios.

Unas 685.000 personas dejaron de recibir SNAP en Florida y la inscripción bajó de 2.970.283 a 2.285.099 beneficiarios

Este ajuste en los beneficios ocurre en un escenario económico que, paradójicamente, debería haber impulsado un aumento en la demanda de asistencia alimentaria. SNAP funciona como un programa contracíclico: cuando la economía se debilita, el número de familias que solicita ayuda tiende a crecer, mientras que en épocas de bonanza la inscripción suele bajar. No obstante, en Florida sucedió lo contrario. Según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), la tasa de desempleo estatal subió de 3,8% en junio de 2025 a 4,7% en junio de 2026. El número absoluto de personas sin trabajo pasó de 417.800 a 524.600, lo que representa un aumento de casi 107.000 desempleados en solo un año.

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En contraste con la caída de beneficiarios, las solicitudes de ayuda alimentaria crecieron 15,2% entre junio de 2025 y junio de 2026. Sin embargo, la proporción de hogares que logró acceder al programa se redujo mes a mes. Estos datos sugieren que la necesidad real de apoyo para la compra de alimentos no solo persiste, sino que podría haberse intensificado, mientras la cobertura efectiva del programa se retrae.

SNAP, que proporciona asistencia para la adquisición de alimentos a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades que dependen de ingresos fijos, es financiado por el gobierno federal pero administrado a nivel estatal. En Florida, la gestión recae en la Oficina de Autosuficiencia Económica del Departamento de Niños y Familias (DCF). Esta oficina se encarga de determinar la elegibilidad de los solicitantes, siguiendo los lineamientos y normativas nacionales.

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Los fondos de asistencia alimentaria federal distribuidos por SNAP en Florida cayeron de casi USD 541 millones a unos USD 399 millones en un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución en la cantidad de beneficiarios comenzó antes de la entrada en vigor de nuevas disposiciones federales, pero se aceleró tras la aprobación, en julio de 2025, de la ley presupuestaria conocida como One Big Beautiful Bill Act. Esta legislación recortó en USD 187.000 millones el gasto proyectado de SNAP para la próxima década y endureció las condiciones de acceso. Entre las modificaciones más relevantes figuran la ampliación de los requisitos laborales para adultos de 55 a 64 años y para padres con hijos de 14 años o más. Además, se restringió el acceso a ciertas categorías de inmigrantes con estatus legal y se eliminaron exenciones que antes protegían a veteranos, personas sin hogar y jóvenes que egresaban del sistema de acogida temporal.

Otra novedad introducida por la ley es la transferencia parcial del costo de los beneficios a los estados que presenten altas tasas de error en los pagos. Esto podría obligar a Florida a aportar hasta 15% de la ayuda alimentaria, superando los USD 1.000 millones si busca mantener los niveles actuales de cobertura. Esta presión financiera adicional, sumada al endurecimiento de los requisitos, contribuye a explicar el marcado descenso tanto en el número de beneficiarios como en el monto de la ayuda.

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El fenómeno observado en Florida forma parte de una tendencia nacional. Entre julio de 2025 y abril de 2026, la cantidad de personas inscritas en SNAP en todo Estados Unidos cayó en más de 4,5 millones, lo que equivale a una reducción cercana al 11%. Sin embargo, Florida figura entre los estados en los que el retroceso fue más pronunciado, situándose como un caso emblemático de cómo los cambios normativos y presupuestarios pueden modificar drásticamente la cobertura de los programas sociales, incluso en contextos de mayor necesidad económica.