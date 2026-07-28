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Una madre y dos familiares fueron acusados por la muerte de un bebé de 3 meses en Florida

El médico forense determinó que el menor murió por deshidratación y desnutrición extremas mientras vivía en condiciones insalubres en una casa rodante en Fort Pierce. La investigación ya lleva varios meses en curso

Camioneta gris con cinta amarilla de seguridad cruzada. Al fondo, edificio prefabricado, furgoneta blanca con rótulo "CRIME SCENE UNIT" y retrato circular de una mujer
Nicole Maxwell, su padre y la pareja del mismo, fueron arrestados y enfrentan cargos de homicidio culposo agravado y abuso infantil agravado (ABC 25/St. Lucie County)
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Casi un año después de que un bebé de 3 meses fue llevado sin vida al hospital, las autoridades del condado de St. Lucie, en Florida, arrestaron a tres personas —incluyendo a la madre del menor— por su presunta responsabilidad en una muerte que el médico forense clasificó como homicidio por desnutrición y deshidratación. La Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie anunció los arrestos el jueves.

Los detenidos son Nicole Maxwell, de 27 años, madre del bebé; Robert Maxwell, de 61, abuelo del menor; y Vikki Koon, de 38, novia de Robert. Los tres enfrentan cargos de homicidio culposo agravado de un menor y abuso infantil agravado. Un juez fijó la fianza en USD 1,5 millones para cada uno.

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Coche de bebé oscuro en el exterior de una vivienda, con revestimiento de pared claro, tubería y objetos varios. Piernas de una persona a la izquierda
El bebé fue trasladado sin vida al Centro Médico Regional Lawnwood el 20 de agosto de 2025. Los médicos alertaron a las autoridades ante las lesiones que presentaba el cuerpo (NBC Miami)

El bebé vivía con el abuelo mientras la madre residía en otra ciudad

Según detalló ABC 25, el infante no vivía con su madre en el momento de su muerte. Nicole Maxwell residía con su novio en Vero Beach, mientras el bebé estaba a cargo de Robert Maxwell y Vikki Koon en una casa rodante ubicada en Silverstream Circle, en Fort Pierce. Fue en ese domicilio donde se desarrollaron los hechos que derivaron en la muerte del menor.

De acuerdo con una declaración jurada de arresto citada por ABC 25, Koon le comentó a los investigadores que creía que un recién nacido debía recibir dos onzas de alimento dos veces al día, y que cuando se quedaba sin fórmula, rellenaba el biberón con leche regular mezclada con agua.

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En los días previos a la muerte del bebé, tanto Koon como Robert Maxwell se comunicaron con la madre y con el padre biológico del menor, quien reside fuera del estado, para advertirles que algo andaba mal y que el bebé presentaba marcas en el cuerpo.

Grupo de personas en una sala; un hombre de cabello largo y barba viste camisa naranja, mujeres con camisas a rayas y amarilla. Otros llevan uniformes azules
Robert Maxwell y Vikki Koon fueron acusados por la muerte de un bebé en Florida y asistieron a una audiencia judicial (NBC Miami)

Las condiciones del hogar fueron descritas como extremas

El 20 de agosto de 2025, los investigadores llegaron al Centro Médico Regional Lawnwood tras recibir el aviso de que un bebé había ingresado sin respuesta a la sala de emergencias, traído por sus abuelos. El personal médico informó a los agentes que el niño fue declarado muerto y que presentaba lesiones compatibles con posible negligencia.

La Detectivie Cpl. Jennifer Diaz, de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie, describió las condiciones del hogar donde vivía el bebé durante una rueda de prensa. "La casa estaba extremadamente caliente. Había una plaga de insectos, falta de alimentos y el hogar era inseguro para caminar. No había una entrada por la que pudiéramos acceder sin poner en riesgo nuestra seguridad", declaró Diaz, según reportó ABC 25.

La detective, con 20 años de experiencia en el ámbito policial, calificó el caso como uno de los más graves que le tocó enfrentar: “Basándome en lo que observé en mis 20 años de carrera, este es uno de los peores casos que trabajé“, afirmó.

Mujer con cabello rizado y gafas, vistiendo una camisa rosa y un blazer negro, habla frente a un emblema de la oficina del sheriff y la bandera de Florida
La detective Jennifer Diaz, con 20 años de experiencia, calificó el caso como el peor de su carrera (NBC Miami)

La autopsia confirmó el homicidio: el bebé estaba emaciado y con lesiones extensas

La autopsia reveló que el bebé presentaba emaciación severa, abdomen hundido y lesiones extendidas consistentes con deshidratación y desnutrición extremas. El médico forense clasificó oficialmente la muerte como homicidio, lo que activó la fase de detención de los tres imputados, informó ABC 25.

Diaz señaló además que, al entrevistar a la madre, detectó una respuesta llamativa: “Hubo una falta de emoción y de empatía ante la muerte del hijo”. Mientras que Nicole Maxwell negó haber estado presente durante los hechos.

Tasha Wright, quien acompañaba a Maxwell al momento de su arresto, afirmó que la madre le había explicado que había dejado al bebé a cargo de su padre.

Agentes de la ley y civiles en una escena al aire libre con cinta amarilla, autos, camionetas, una tienda blanca, casas, palmeras y un cesto de basura
La casa en Silverstream Circle, Fort Pierce, donde vivía el bebé, fue hallada en condiciones extremas (NBC Miami)

Cuatro niños más vivían en el hogar y fueron puestos bajo custodia estatal

La investigación también reveló que en la misma vivienda habitaban cuatro niños con edades de entre 2 y 10 años. Todos fueron retirados del hogar y quedaron bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), según informó NBC News.

El Sheriff Richard Del Toro emitió un comunicado en el que instó a la comunidad a reportar cualquier indicio de abuso o negligencia infantil: “Si ven señales de que un niño puede estar siendo descuidado, abusado o viviendo en condiciones inseguras, no asuman que alguien más intervendrá. Repórtenlo. Una llamada telefónica puede ser la diferencia entre que un niño reciba la ayuda que necesita y que una vida sea salvada”.

Por su parte, la detective Diaz recordó que los indicios pequeños pueden derivar en casos de enorme gravedad: “La mayoría de las veces, algo tan pequeño puede convertirse en algo tan grande como este caso, y potencialmente podemos salvar vidas de niños”.

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