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Caso cerrado tras cuatro décadas: identifican los restos que kayakistas encontraron en Florida como los de una mujer desaparecida en 1985

Rose Marie Gayhart fue identificada mediante ADN 41 años después de su desaparición en Cape Coral; la policía reabrió el caso como homicidio activo

Mujer de cabello rizado y gafas, con camiseta sin mangas verde azulado y pantalones cortos, sentada en un sofá estampado; collar de cruz
Un caso de persona desaparecida abierto en 1985 fue reclasificado como homicidio activo cuatro décadas después (Laurie Travis)
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Los kayakistas que recorrían un canal en el noreste de Cape Coral, Florida, en mayo de 2024 no esperaban encontrar restos humanos.

Dos años después de ese hallazgo, las autoridades confirmaron que esos restos pertenecen a Rose Marie Gayhart, una joven de 23 años que había desaparecido en 1985 y cuya familia llevaba más de cuatro décadas sin saber qué había ocurrido con ella.

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El Departamento de Policía de Cape Coral anunció la identificación el 24 de julio de 2026 en un comunicado oficial. La confirmación llegó con la asistencia de la Oficina del Médico Forense del Distrito 21 y mediante muestras de ADN familiar obtenidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Livingston, en Nueva York.

La Unidad de Crímenes Violentos trabajó en paralelo con esa dependencia para completar la identificación.

Una mujer de cabello oscuro, blusa blanca de manga corta y pantalón oscuro posa con las manos en la cadera frente a una pared verde
La identidad de Gayhart fue confirmada mediante ADN familiar recolectado en 2007 y gestionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Livingston (Cape Coral Police Department)

El último rastro

Gayhart había llegado a Florida desde Dansville, Nueva York, donde vivían sus padres. Al momento de su desaparición, trabajaba en un restaurante de Cape Coral conocido entonces como Big Howie’s Hot Dogs y residía en un parque de casas rodantes en North Fort Myers junto a su novio y la madre de este, según informó CBS News.

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Su familia la reportó como desaparecida en 1985. Fue vista por última vez el 21 de marzo de 1985 en las inmediaciones del local donde trabajaba, de acuerdo con lo publicado por NBC News en su serie Cold Case Spotlight.

Un cartel verde con marco blanco, texto "Welcome to North Fort Myers Gateway to Lee County" y una rosa de los vientos dorada, rodeado de vegetación
El parque de casas rodantes en North Fort Myers fue el último domicilio conocido de Gayhart antes de que se perdiera su rastro (North Fort Myers/Imagen Ilustrativa Infobae)

Golpes, ruidos y sospechas

La hermana de Gayhart, Laurie Travis, nunca dejó de buscar respuestas. En una entrevista concedida a la emisora WINK en 2017, Travis recordó que su hermana la había invitado a visitarla en Florida apenas dos semanas antes de desaparecer.

“No mejora, simplemente seguimos adelante”, declaró Travis a WINK. La hermana también afirmó que los vecinos del parque de casas rodantes ya sospechaban de un crimen desde entonces. “Creo que la mataron. Cuando hicieron la investigación, todos los vecinos decían lo mismo. Y había golpes, ruidos y peleas todo el tiempo en el parque”, agregó en la misma entrevista.

Según consignó New York Post, algunos vecinos creían que Gayhart estaba embarazada y quería regresar a Nueva York, pero que su novio se lo impedía.

La madre del novio, por su parte, habría enviado una carta a la familia de Gayhart en la que afirmaba haberle comprado un pasaje de ómnibus para que regresara. Esa mujer falleció con posterioridad a los hechos, según informó WINK.

En 2021, el programa Dateline de NBC incluyó el caso en su serie Cold Case Spotlight. “Ella nunca se hubiera ido sin dar señales de vida. Éramos mejores amigas; me hubiera contactado”, afirmó Travis en aquella ocasión.

Fotografía de una mujer con cabello oscuro y rizado, usa gafas y lleva una camisa blanca o de color claro
Quienes vivían cerca del parque de casas rodantes dijeron a los investigadores que los conflictos en la vivienda de Gayhart eran habituales (Cape Coral Police Department)

Dos años entre el hallazgo y la certeza

CBS News destaca que el área donde fueron hallados los restos fue excavada con la participación del Departamento de Obras Públicas de Cape Coral, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward y la Oficina del Médico Forense del Distrito 21, según el comunicado oficial de la Policía de Cape Coral.

La policía busca al responsable

El jefe de Policía Anthony Sizemore emitió una declaración tras el anuncio. “Durante más de 40 años, la familia de Rose Marie Gayhart cargó con el peso de no saber qué le había pasado. Esta identificación trae respuestas largamente esperadas y, al mismo tiempo, fortalece nuestra determinación”, sostuvo Sizemore en el comunicado.

Vehículo patrullero negro de la Policía de Cape Coral con distintivos azules. Un oficial con gafas de sol trabaja en una laptop dentro del automóvil
La Policía de Cape Coral no identificó sospechosos de forma pública. La investigación permanece abierta (@capepd)

“No importa cuánto tiempo pase, ni siquiera después de cuatro décadas: nuestras investigaciones no se detienen y nuestra búsqueda de justicia tampoco. Este es ahora un caso de homicidio activo y estamos comprometidos a seguir cada pista”, completó Sizemore.

El Departamento de Policía de Cape Coral solicitó a quienes tengan información sobre el caso que se comuniquen al número 239-574-3223. La investigación continúa abierta como homicidio activo.

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