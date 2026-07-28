Escuelas de Estados Unidos utilizan drones con gas pimienta que neutralizan tiradores activos en 15 segundos

Un dron de Campus Guardian Angel intercepta a un atacante simulado durante una prueba en un establecimiento educativo (Campus Guardian Angel)

Guardar

Desde que la masacre de Uvalde dejó 19 estudiantes y dos docentes muertos en 2022, mientras las fuerzas del orden esperaban afuera, Justin Marston no pudo dejar de pensar en los primeros dos minutos.

Cuando observó el uso de drones baratos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, al fundador y director ejecutivo de Mithril Defense se le ocurrió que una versión no letal de esa tecnología podría haber salvado vidas en la escuela primaria de Uvalde.

PUBLICIDAD

Washington Post asegura que hoy, al menos nueve escuelas de Estados Unidos estrenan ese sistema: drones equipados con gas pimienta capaces de interceptar a un tirador activo en 15 segundos.

Nueve colegios de tres estados estrenan aeronaves no letales como primera línea de respuesta ante un tirador activo (Campus Guardian Angel)

Cómo funciona el sistema

Los dispositivos, fabricados en plástico y clasificados como no letales, se almacenan en bases de carga distribuidas por los edificios escolares. Cada escuela cuenta con entre 30 y 60 drones según el tamaño del edificio, instalados en los techos.

PUBLICIDAD

Ante una emergencia, los docentes pueden activarlos mediante una aplicación móvil o botones de pánico instalados en las aulas. Pilotos remotos —exintegrantes de los Navy SEALs, operadores de equipos SWAT y pilotos de carreras de drones de élite— los dirigen desde centros de control que pueden estar a cientos de kilómetros de distancia.

Además de gas pimienta, las aeronaves llevan cámaras de vigilancia, luces estroboscópicas, sirenas y un sistema de altavoz y micrófono para que los pilotos remotos se comuniquen con docentes y fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Detrás de cada vuelo hay un equipo de especialistas que monitorea la situación en tiempo real desde una sala de operaciones remota (Campus Guardian Angel)

Los dispositivos también pueden embestir al atacante a 96 km/h (60 mph). Los aparatos alcanzan entre 48 y 80 km/h (30 y 50 mph) dentro de un edificio, y hasta 160 km/h (100 mph) en exteriores, tal y como informó el Washington Post.

“Una vez que pongo los drones sobre vos, simplemente no podés escapar de ellos”, afirmó Bill King, cofundador de Mithril Defense y ex Navy SEAL, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

PUBLICIDAD

Marston declaró al Washington Post que los primeros 120 segundos son los más críticos, ya que en ese lapso ocurre la mayor parte del tiroteo.

Para respaldar esa afirmación, la empresa trabaja con la Universidad de Florida en un estudio independiente que medirá los tiempos de reacción del sistema frente a los de los efectivos policiales. El sistema nunca fue probado en un incidente real con un tirador activo.

PUBLICIDAD

Mientras un agente tarda minutos en llegar al lugar, estas aeronaves están diseñadas para estar frente al atacante en menos de 15 segundos (REUTERS/Tim Evans)

Georgia aprueba USD 550.000 para cinco escuelas piloto

El estado de Georgia aprobó un subsidio de USD 550.000 para desplegar el sistema en cinco escuelas secundarias a partir del ciclo escolar 2026-2027: el Coffee High School, el Gainesville High School, el River Ridge High School, el Troup County High School y el Statesboro High School.

La Junta Estatal de Educación respaldó la iniciativa con el objetivo de evaluar el desempeño del sistema antes de decidir si extenderlo a todo el estado.

PUBLICIDAD

El programa evaluará el desempeño del sistema en establecimientos con y sin oficiales de seguridad permanentes antes de decidir una eventual expansión estatal (Campus Guardian Angel)

El representante republicano Matt Dubnik, presidente del subcomité de educación de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara, aseguró que la tecnología podría proteger escuelas que no cuentan con oficiales de seguridad en el campus.

El piloto se probará en establecimientos con y sin esos efectivos. “Creo en la tecnología”, afirmó Dubnik en declaraciones al Washington Post, y agregó que cientos de legisladores estatales coincidieron al votar el presupuesto que incluyó el financiamiento del programa.

PUBLICIDAD

Georgia se convierte así en el segundo estado en adoptar esta tecnología, luego de que Florida financiara el mismo sistema en 2025. La decisión llegó dos años después del tiroteo en el Apalachee High School, donde murieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas.

El legislador republicano de Georgia impulsó la partida presupuestaria con el argumento de que la tecnología cubre vacíos de seguridad en escuelas sin agentes asignados (Matt Dubnik)

Florida supera USD 1,1 millones en inversión y Colorado se suma por su cuenta

En Florida, el Deltona High School —una escuela pública al norte de Orlando con cerca de 1.700 estudiantes— fue el primer establecimiento en instalar el sistema, a fines del ciclo escolar pasado.

PUBLICIDAD

Le siguieron el Boyd H. Anderson High School, en los alrededores de Fort Lauderdale, y el Godby High School, en Tallahassee.

La Legislatura estatal aprobó otros USD 564.500 para el programa en el presupuesto 2026-2027, tal y como informó News4JAX, con lo que la inversión acumulada de Florida supera el millón de dólares en dos años.

En Colorado, la John Adams Academy —una escuela pública chárter en Sterling Ranch para estudiantes de jardín de infantes hasta duodécimo grado— financiará el programa con recursos propios durante su año inaugural.

Mientras Florida consolida su programa con fondos estatales, un colegio de Colorado decidió financiar el sistema de forma autónoma para su primer año de operación (Campus Guardian Angel)

El programa se enmarca en una ola de gasto en seguridad de alta tecnología en los campus educativos de Estados Unidos, una industria multimillonaria impulsada por la amenaza de los tiroteos escolares.

Cerca de 400.000 estudiantes vivieron situaciones de violencia armada en sus escuelas desde el ataque al Columbine High School en 1999, según un rastreador del Washington Post que registró 435 tiroteos en ese período.

El tiroteo que cambió la conversación sobre seguridad escolar en Estados Unidos cumple 27 años con cifras que siguen en aumento (REUTERS/Kevin Mohatt)

La iniciativa no estuvo exenta de resistencia. Sonali Rajan, directora sénior de investigación de Everytown for Gun Safety (EGS), afirmó que el programa piloto de drones “no es más que un parche: una medida reactiva ante un problema que nos negamos a resolver de raíz”, en un comunicado recogido por State Affairs.

Rajan agregó que desplegar drones en escuelas secundarias equivale a normalizar el terror en los espacios que deberían fomentar el aprendizaje.

La superintendente del sistema escolar del Condado de Troup, Rachel Hazel, defendió la apuesta. “La seguridad en las escuelas es un enfoque por capas; simplemente querés lo mejor para los chicos”, aseguró al medio State Affairs. “Si ayuda a las fuerzas del orden a saber dónde está el peligro, vale cada centavo.”