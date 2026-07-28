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El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos

Los reportes de Teherán precisan que las instalaciones necesitan una reconstrucción total desde los cimientos por los daños, y señaló que el restablecimiento del funcionamiento exigirá una inversión y esfuerzo sustanciales

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos. (ARCHIVO)
El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos. (ARCHIVO)
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El aeropuerto de Bushehr, en el sur de Irán, ha quedado completamente inoperativo tras los recientes ataques de Estados Unidos, según informó este martes la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani. Las autoridades precisaron que las instalaciones requieren una “reconstrucción completa, desde los cimientos”, tras los daños sufridos durante la ofensiva.

Mohajerani detalló que un avión reacondicionado recientemente, adquirido por Irán, fue destruido por el impacto directo de un misil. De la aeronave, según su declaración, “solo quedó intacta una pequeña parte de la cola”. La funcionaria subrayó la magnitud de los destrozos en el aeropuerto y advirtió que el restablecimiento de la operatividad requerirá una inversión y esfuerzo sustanciales.

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Además del aeropuerto, el Centro Meteorológico de Bushehr, considerado de carácter “completamente civil” por las autoridades iraníes, resultó prácticamente destruido, según información recogida por la agencia de noticias Tasmim. Las autoridades han denunciado que los ataques estadounidenses han afectado infraestructuras no militares, lo que agrava el impacto sobre la vida cotidiana en la región.

Se registraron explosiones en la provincia Irání de Bushehr capturas
Las autoridades iraníes sostienen que el aeropuerto de Bushehr necesita una reconstrucción completa desde los cimientos.

En el contexto de la escalada reciente, Estados Unidos bombardeó diversas zonas de Irán, incluyendo una estación de tren y dos puentes. Como respuesta, fuerzas iraníes atacaron intereses e instalaciones militares estadounidenses en la región. Este intercambio de ataques ha producido una situación de tensión que mantiene en alerta a los países vecinos.

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Durante las recientes semanas, el aeropuerto internacional de Bushehr ha permanecido fuera de servicio tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos. Las autoridades iraníes aseguran que la infraestructura quedó completamente inoperativa y que la reconstrucción será un proceso extenso. Un avión reacondicionado y adquirido por Irán también fue destruido, según el comunicado oficial.

Escenario de negociaciones y amenazas de reanudación del conflicto

Actualmente, los ataques se encuentran en un “impasse” mientras países de la región intentan mediar para alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas. No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido que esta pausa podría ser solo temporal y amenazó con retomar las operaciones militares si no prosperan las conversaciones con Irán.

Irán respondió a los ataques de Estados Unidos con acciones contra intereses e instalaciones militares estadounidenses en la región.
Irán respondió a los ataques de Estados Unidos con acciones contra intereses e instalaciones militares estadounidenses en la región.

Trump aseguró este lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con suficiente munición para sostener las operaciones militares contra Irán, aunque admitió que preferiría disponer de mayores reservas de armamento avanzado mientras Washington mantiene en pausa los bombardeos para dar espacio a la vía diplomática. “Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más”, afirmó.

Por su parte, Teherán ha condicionado la suspensión de sus ataques a que Washington mantenga detenidos los bombardeos. El Gobierno iraní, sin embargo, no considera que la situación represente un alto el fuego definitivo y reiteró que su prioridad es “defender su soberanía” y su “integridad territorial”.

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