Nueva York implementará controles obligatorios para adultos mayores durante olas de frío y calor extremo

El Concejo de Nueva York aprobó la Introducción 812-A para crear un protocolo permanente de controles de bienestar a adultos mayores vulnerables durante frío y calor extremos (REUTERS/Daniele Mascolo)

El Concejo de Nueva York aprobó este jueves la Introducción 812-A, una ley que obligará a la ciudad a establecer un protocolo permanente de controles de bienestar para adultos mayores vulnerables durante episodios de frío y calor extremos.

La iniciativa apunta a crear un sistema coordinado de prevención ante emergencias climáticas y tomó impulso tras al menos 19 muertes por hipotermia registradas a comienzos de 2026, en un contexto de mayor exposición de este grupo a eventos meteorológicos extremos.

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La norma recibió luz verde del pleno y quedó a la espera de la firma final del alcalde. Una vez promulgada, entrará en vigor de inmediato, aunque el Departamento de Adultos Mayores de la Ciudad de Nueva York deberá tener el sistema completamente desarrollado e implementado antes del 1 de febrero de 2027.

El texto establece, además, obligaciones de informar para asegurar que el plan no quede solo en una declaración formal, sino que se traduzca en un mecanismo operativo y revisable.

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El proyecto surgió después de una ola de frío extremo en la que murieron al menos 19 personas. Entre los casos mencionados en el debate figura el de una mujer de 90 años con demencia que no pudo regresar a su vivienda y el de un hombre de 67 años hallado muerto en Manhattan.

La propuesta fue impulsada por la concejal Elsie Encarnación, quien sostuvo que la ciudad debía dejar de actuar de manera reactiva frente a situaciones previsibles y reforzar la detección temprana de riesgos en un sector de la población con mayor vulnerabilidad.

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“Estas muertes y más destacan la necesidad de que la Ciudad de Nueva York adopte un enfoque más proactivo para garantizar la seguridad de nuestros adultos mayores durante períodos de calor prolongado y frío intenso, especialmente a medida que los eventos climáticos extremos se vuelven más frecuentes debido al calentamiento global”, escribió Encarnación en el memorándum de apoyo de la legislación.

Un sistema de verificación durante alertas por frío y calor

La norma quedó a la espera de la firma del alcalde y exige que el Departamento de Adultos Mayores de Nueva York implemente el sistema antes del 1 de febrero de 2027 (Reuters/Adrees Latif)

La ley ordena al comisionado del DFTA elaborar un protocolo específico para realizar verificaciones de bienestar cuando se emitan alertas de frío extremo, advertencias de calor extremo o emergencias relacionadas con el calor reconocidas por las autoridades de la ciudad.

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La intención es que la intervención pública no dependa exclusivamente de que familiares, amigos o vecinos detecten a tiempo una situación crítica, sino que exista una respuesta institucional con criterios definidos.

El esquema podrá aplicarse mediante llamadas telefónicas o con visitas presenciales, en función del nivel de riesgo identificado. El diseño del protocolo deberá contemplar una evaluación lo suficientemente detallada como para detectar señales tempranas de deterioro, aislamiento o falta de condiciones mínimas en el hogar, antes de que la situación se convierta en una emergencia médica o en una muerte evitable.

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El texto prevé que la agencia elabore una serie de preguntas para relevar el estado físico y emocional de la persona, su bienestar aparente y las condiciones de la vivienda.

Entre los puntos a observar se incluyen la temperatura dentro del hogar, la disponibilidad y el funcionamiento de la calefacción o del aire acondicionado, la existencia de riesgos concretos y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la seguridad del adulto mayor.

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El objetivo operativo es contar con información básica y comparable que permita decidir cuándo basta una comunicación remota y cuándo es necesaria una intervención en persona.

La lógica de prevención se apoya en escenarios ya conocidos por los equipos de asistencia: personas mayores que atraviesan una ola de calor en departamentos sin aire acondicionado, con movilidad reducida, problemas de salud o sin una red cercana de apoyo.

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Con este sistema, la ciudad busca llegar antes a quienes suelen quedar fuera del radar hasta que el daño ya es irreversible.

Umbrales climáticos y población objetivo: no habrá cobertura automática para todos

La ley ordena evaluar el estado físico y emocional, la temperatura del hogar y el funcionamiento de la calefacción o el aire acondicionado de cada adulto mayor (Reuters/Yves Herman)

La legislación define como adulto mayor a toda persona de 60 años o más y establece las condiciones meteorológicas que activarán el protocolo. En el caso del frío, el mecanismo se pondrá en marcha cuando la temperatura o la sensación térmica pronosticada sea de 0°C o menos entre las 16h y las 08:00 h.

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Para el calor, se activará cuando se anticipen 37,8°C (100°F) en un día, 35°C (95°F) durante dos días consecutivos o 40,6°C (105°F) en cualquier período de tiempo, además de cualquier otra emergencia relacionada con el calor reconocida por las normas administrativas de la ciudad.

La norma no dispone llamadas o visitas automáticas para todos los mayores de 60 años. En cambio, ordena que el protocolo identifique a quienes enfrenten más riesgo. Entre los grupos alcanzados figuran personas con poco apoyo familiar o comunitario, adultos mayores con dificultades para mantenerse seguros durante eventos climáticos extremos y quienes, por sus circunstancias personales, necesiten asistencia adicional.

La segmentación busca concentrar recursos en los casos con más probabilidades de sufrir consecuencias graves durante una alerta.

Otro punto incorporado establece que, cuando sea posible, la comunicación se realice en el idioma preferido del adulto mayor. Ese criterio puede ser determinante en comunidades inmigrantes con barreras lingüísticas y con dependencia de redes comunitarias para acceder a servicios públicos, especialmente cuando los episodios de calor o frío exigen respuestas rápidas.

Calor extremo: una amenaza sostenida para la salud de los mayores

El Departamento de Salud de Nueva York advirtió que el calor extremo causa cientos de muertes al año y afecta de manera desproporcionada a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas (Beth Nakamura/The Oregonian vía AP)

El avance de la iniciativa se alinea con advertencias de las autoridades sanitarias sobre el impacto del calor extremo en la ciudad. Según el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, cientos de personas mueren cada año por causas vinculadas al calor.

El organismo indicó que muchas muertes ocurren porque las altas temperaturas agravan enfermedades preexistentes, en especial problemas cardíacos y respiratorios, y que los mayores de 60 años se encuentran entre los grupos con más posibilidades de sufrir consecuencias graves.

Los datos citados por el DOHMH también muestran que las muertes asociadas al calor afectan de manera desproporcionada a personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas. Una parte significativa de esos fallecimientos ocurre dentro de las viviendas, donde la temperatura puede alcanzar niveles peligrosos y donde no siempre hay asistencia inmediata.

Ese es el vacío que busca cubrir la nueva ley: ubicar a personas que no suelen aparecer en los sistemas de emergencia hasta que la situación ya escaló.

Como parte del esquema de seguimiento, el Departamento de Adultos Mayores deberá presentar al Concejo, antes del 1 de marzo de 2027, un informe detallado sobre el protocolo, incluidos los criterios para decidir cuándo una verificación debe hacerse en persona, y deberá informar cualquier actualización futura.