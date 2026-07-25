Trump recibirá a Zelensky el martes en la Casa Blanca para impulsar propuestas de paz y cooperación en defensa

El encuentro entre Trump y Zelensky marcará un nuevo intento diplomático para acercar posiciones entre Estados Unidos y Ucrania (Credit Image: � President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca, en el contexto de nuevos intentos para reactivar las negociaciones de paz y acercar posiciones que permitan detener la guerra iniciada tras la invasión rusa en 2022.

El encuentro entre Trump y Zelensky se realizará en Washington, donde el mandatario ucraniano también prevé participar ese mismo martes en el funeral del senador Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Ucrania en el Congreso y figura influyente en la política exterior del Partido Republicano.

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La relación entre estos dos mandatarios atravesó momentos de tensión, con un fuerte enfrentamiento en el Despacho Oval en febrero de 2025, aunque en los últimos meses mostraron un acercamiento.

Después de una fuerte discusión en la Casa Blanca, Zelensky se retiró sin firmar el acuerdo de extracción de minerales en 2025 (Reuters)

Las conversaciones incluirán el debate sobre una nueva ronda de propuestas para lograr un alto el fuego, en un contexto en el que Estados Unidos y Ucrania buscarán fórmulas que permitan retomar el diálogo con Moscú. En los últimos días, representantes de ambos gobiernos intensificaron los contactos y analizaron la posibilidad de presentar una iniciativa de cese de hostilidades a Rusia, con la expectativa de que la presión militar y las recientes operaciones ucranianas abran una vía de negociación.

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El presidente de Ucrania mantuvo el miércoles conversaciones con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Trump, para explorar nuevas opciones diplomáticas y avanzar hacia la paz, mientras sigue sin definirse la reanudación del diálogo con Rusia tras la interrupción causada por el conflicto con Irán.

En paralelo a la organización de la reunión bilateral, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantuvo un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Manila. En esa conversación, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de explorar “nuevas ideas” que permitan avanzar en el proceso de paz, mientras la situación en el frente siguió generando preocupación humanitaria y política.

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Ambos funcionarios coincidieron en la urgencia de buscar nuevas ideas para destrabar las negociaciones por el conflicto ucraniano (Reuters)

La decisión se formalizó durante la última cumbre de la OTAN en Ankara y se concretó con acuerdos entre el gobierno ucraniano y la empresa fabricante del sistema Patriot, que esta semana envió a uno de sus vicepresidentes a Kiev para coordinar el inicio de la coproducción.

Por otro lado, Donald Trump tiene previsto reunirse ese mismo martes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La visita del mandatario israelí se producirá en momentos en que recrudecieron los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

“Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, amigo de Israel”, notificó la oficina de Netanyahu, añadiendo que partirá hacia Washington el lunes.

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(Con información de DW, Europa Press y Euro News)