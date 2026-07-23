Estados Unidos

La FDA confirma un nuevo brote de ciclosporiasis en EE. UU. y busca el alimento responsable tras miles de casos en Michigan

Las autoridades rastrean el producto implicado mientras los contagios crecen y persisten grandes diferencias entre los reportes estatales y federales

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La FDA investiga un nuevo brote de ciclosporiasis en Estados Unidos y todavía no identificó el alimento responsable (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)
La FDA investiga un nuevo brote de ciclosporiasis en Estados Unidos y todavía no identificó el alimento responsable (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y las autoridades sanitarias de Estados Unidos afrontan un nuevo foco de ciclosporiasis sin alimento identificado, en un escenario donde los contagios oficiales ya muestran una brecha entre registros federales y estatales que amplía la dimensión del problema.

La agencia reguladora abrió una investigación sobre un producto aún desconocido mientras el conteo nacional confirma 1.645 casos desde el 1 de mayo y 141 hospitalizaciones.

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El dato que más tensiona el seguimiento del brote aparece en Michigan: funcionarios de ese estado informaron el jueves 7.664 casos confirmados de ciclosporiasis, una cifra muy por encima del registro federal difundido para el mismo período, según CBS News Detroit.

La diferencia se conoce mientras los CDC admiten que la enfermedad suele no se diagnostica ni se notifica de forma adecuada.

Los CDC indicaron que hay más de 5.100 casos bajo análisis para determinar si corresponden a la misma enfermedad. El organismo sostuvo que el número real probablemente sea superior al reportado por las fallas de detección y notificación.

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La FDA informó que la fuente del nuevo brote todavía no fue identificada. Un portavoz del organismo explicó a CBS News que la agencia ya inició el rastreo del producto, un procedimiento que sigue el recorrido de un alimento potencialmente contaminado a través de la cadena de suministro para ubicar el origen del episodio.

La pesquisa se abrió sin alimento identificado y se agregó a otros brotes activos

Manos lavando lechuga bajo el grifo, con zanahorias, tomates, pimientos y perejil en la encimera. Bacterias esféricas azules flotan en el agua y sobre la lechuga.
La FDA rastrea la cadena de suministro de un alimento potencialmente contaminado para ubicar el origen del brote (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portavoz de la FDA, al referirse al estado de la pesquisa abierta, señaló que “la investigación continúa” y que la agencia difundirá actualizaciones cuando haya nueva información. Hasta ahora, las autoridades federales no precisaron qué alimento podría estar involucrado.

La FDA investiga un nuevo brote de ciclosporiasis en Estados Unidos y todavía no identificó el producto que lo originó. El episodio se suma a varias pesquisas que la agencia mantiene abiertas en distintos puntos del país, mientras los registros de casos muestran diferencias entre el nivel federal y algunos estados.

Entre los antecedentes recientes figura una investigación vinculada con la lechuga iceberg de Taylor Farms, a la que se atribuyen miles de casos en estados como Michigan, Ohio, Indiana y Kentucky. Ese expediente derivó en el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg de la empresa procedente del centro de México.

La agencia también informó que otro brote causó al menos diez casos y que un tercer episodio ya concluyó, aunque continúa bajo investigación. Ese cuadro muestra que el nuevo foco detectado por la FDA se suma a una secuencia de eventos aún sin cierre total.

Los CDC admitieron que el número real de contagios puede ser mayor

ciclosporiasis
Los CDC advirtieron que el número real de contagios puede ser mayor porque la ciclosporiasis no siempre se diagnostica ni se notifica de forma adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación de los CDC sobre el alcance del brote va más allá de la cifra confirmada. El organismo advirtió: “Dado que la ciclosporiasis a menudo no se diagnostica ni se notifica adecuadamente, es probable que el número real de casos sea mayor que el que se ha notificado”.

Esa definición oficial explica la distancia entre el conteo federal y los registros estatales en las zonas más afectadas. También ubica el problema en un terreno de vigilancia incompleta, donde la estadística disponible no necesariamente refleja toda la circulación del parásito.

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por Cyclospora, un parásito microscópico que suele infectar a las personas a través de alimentos o agua contaminados. Entre sus síntomas puede provocar diarrea intensa y, en algunos casos, explosiva.

Las autoridades sanitarias apuntaron a los alimentos frescos como vía de contagio

La investigación federal se concentra en la trazabilidad de un alimento todavía no identificado para determinar en qué punto pudo contaminarse antes de llegar al consumidor, mientras miles de casos siguen bajo análisis y persisten diferencias entre bases de datos oficiales sobre la magnitud del brote.

Las autoridades sanitarias señalaron que cocinar frutas y verduras puede eliminar el parásito. También indicaron que lavarlas no alcanza para destruirlo, lo que dificulta prevenir contagios cuando el producto implicado todavía no fue determinado.

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