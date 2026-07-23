Land Rover retira 15.000 autos en EE. UU. por falla en cámara trasera: los modelos afectados y qué deben hacer los propietarios

Land Rover retiró 15.000 vehículos en Estados Unidos por un defecto en la cámara de reversa que puede afectar la seguridad al maniobrar marcha atrás (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Los propietarios de Land Rover en Estados Unidos enfrentan un llamado de atención: la marca dispuso el retiro de 15.000 vehículos debido a un defecto en la cámara de reversa que puede comprometer la seguridad al dar marcha atrás.

La medida, anunciada por la empresa y validada por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), tuvo como objetivo corregir un problema de drenaje que podría derivar en daños a la cámara y afectar la visibilidad trasera.

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El defecto se relacionó con orificios de drenaje insuficientes en la cámara de reversa, lo que impidió evacuar el agua de manera adecuada.

Si la cámara resultó dañada, es posible que dejara de mostrar imágenes o lo hiciera de manera deficiente al usar la función de reversa. Esta condición elevó el riesgo de accidentes por falta de visión al maniobrar.

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La campaña de retiro involucró a Land Rover Discovery fabricados entre 2021 y 2025. La marca recibió 100 reportes vinculados a este inconveniente en territorio estadounidense, según informó la autoridad federal de transporte.

La NHTSA validó el llamado a revisión de Land Rover por orificios de drenaje insuficientes que pueden dañar la cámara de reversa (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

No se registraron incidentes de choques, lesiones o incendios como consecuencia directa del defecto.

Los usuarios afectados debieron acudir a un concesionario oficial. Allí, técnicos especializados inspeccionaron la cámara trasera y, de ser necesario, procedieron a su reemplazo sin costo alguno.

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Además, el servicio incluyó la perforación de nuevos orificios de drenaje en la parte inferior del revestimiento del portón trasero para evitar futuros problemas. Se previó que las cartas de notificación a los propietarios fueran enviadas antes del 11 de septiembre.

Esta acción respondió a la normativa vigente en materia de seguridad vial y buscó anticiparse a posibles siniestros derivados de fallas en los sistemas de apoyo a la conducción.

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Para quienes consultaron qué debían hacer si recibían la notificación, el procedimiento consistió en programar una cita en el concesionario más cercano para que el equipo técnico evaluara el estado de la cámara y realizara las reparaciones estipuladas. No se previeron cargos para los usuarios por estos servicios.

La campaña en Estados Unidos incluyó a unidades Land Rover Discovery fabricadas entre 2021 y 2025 (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Otras campañas globales: polea guía y riesgo de fugas en modelos Land Rover y Jaguar

La revisión en Estados Unidos se sumó a una campaña global de Jaguar Land Rover que afectó a más de 114.000 vehículos producidos entre 2024 y 2026.

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Esta llamada a revisión, identificada con los códigos 16663R (Land Rover) y 16662R (Jaguar), respondió a un defecto en la polea guía del sistema auxiliar del motor que pudo dañar el sensor de presión y temperatura del aceite.

El fallo técnico pudo provocar que la polea girara de forma excesiva bajo cargas torsionales elevadas, hasta entrar en contacto con el sensor y causarle daños.

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Land Rover recibió 100 reportes por la falla de la cámara de reversa en Estados Unidos, aunque no se registraron choques, lesiones ni incendios (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

La consecuencia potencial fue una fuga de aceite sobre la calzada, lo que representó un riesgo para otros usuarios, especialmente motociclistas, por el peligro de deslizamiento.

Modelos de las gamas Range Rover, Range Rover Sport, Velar, Defender, Discovery y el Jaguar F-Pace quedaron incluidos en esta campaña de revisión.

Las unidades afectadas fueron fabricadas entre el 3 de marzo de 2024 y el 15 de mayo de 2026 para Land Rover, y entre el 7 de marzo de 2024 y el 15 de enero de 2025 para Jaguar.

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Qué medidas se tomarán y cómo identificar si el auto está afectado

La solución adoptada por el fabricante fue el reemplazo preventivo de la polea guía en los talleres oficiales. Este servicio se realizó en la red autorizada y estuvo enfocado en eliminar el componente que podría originar el contacto con el sensor y la consecuente fuga de lubricante.

En el caso de los sistemas híbridos suaves (MHEV), la configuración de la correa auxiliar y los elementos de tensión pudieron quedar sometidos a mayores exigencias, lo que explicó la aparición de este tipo de fallas en algunos modelos recientes.

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La falla en la polea guía pudo dañar el sensor de presión y temperatura del aceite y provocar una fuga de aceite sobre la calzada (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

El llamado a revisión fue de carácter preventivo y buscó garantizar que todos los vehículos potencialmente afectados fueran revisados y corregidos antes de que el problema derivara en incidentes en la vía pública.

Los propietarios pudieron consultar con la red oficial de Jaguar Land Rover para verificar si su vehículo estuvo incluido en alguna de las campañas y coordinar el servicio correspondiente.