Estados Unidos

Cuánto dinero necesitas para cubrir gastos médicos en EE. UU. después de los 65 años, incluso con Medicare

Una estimación de Fidelity Investments calcula que una persona que deja de trabajar en 2026 deberá prever USD 185.500 para primas, copagos, deducibles y recetas, y advierte que la proyección subió 7,5% por la inflación sanitaria

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Una mujer adulta mayor de perfil revisa documentos y facturas en una mesa de madera. Hay un folleto de Medicare, una calculadora y papeles apilados.
Una persona de 65 años que se jubile en 2026 en Estados Unidos necesitará en promedio USD 185.500 para gastos médicos durante el retiro con Medicare (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona de 65 años que se jubile en 2026 en Estados Unidos necesitará en promedio unos USD 185.500 para cubrir gastos médicos durante su retiro, incluso con la cobertura estándar de Medicare, según informó Fox Business.

La cifra subió 7,5% frente al año anterior por el aumento de los precios médicos, el mayor uso de servicios y el encarecimiento asociado a enfermedades crónicas.

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La proyección fue difundida por Fidelity Investments en la edición número 25 de su cálculo anual sobre costos sanitarios para jubilados.

El cálculo se presenta como un promedio orientativo: no pretende anticipar el gasto exacto de cada persona, sino aproximar cuánto puede costar el componente sanitario de la jubilación bajo supuestos definidos.

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Hombre adulto mayor con gafas sentado frente a mesa con documentos, laptop, calculadora, taza. Fondo con estantes, carpetas y lámpara.
El cálculo anual de Fidelity Investments presenta un promedio orientativo sobre costos sanitarios en la jubilación y no anticipa el gasto exacto de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se distribuye el gasto estimado

Del total estimado, el 45% se destina a primas mensuales de Medicare Parte B y Parte D, mientras que el 48% corresponde a otros gastos médicos bajo los mecanismos de costo compartido del programa, como copagos, coseguros y deducibles por internaciones y atención ambulatoria.

El 7% restante surge de desembolsos directos, incluidos pagos que no cubre la Parte D para medicamentos genéricos, de marca o especializados.

Qué incluye el cálculo y cuáles son sus límites

La estimación parte del supuesto de que la persona está inscrita en Medicare original, es decir, las Partes A y B, además de la Parte D para medicamentos.

La cifra incluye primas, copagos y gastos de bolsillo vinculados con atención médica y recetas a lo largo de la jubilación, pero no incorpora posibles costos de cuidados de largo plazo.

Esa exclusión delimita el alcance del dato: los USD 185.500 no representan el total de todos los gastos sanitarios posibles en la vejez, sino el promedio proyectado bajo una cobertura determinada y sin contemplar asistencia prolongada.

Persona de espaldas caminando en una acera, porta una bolsa de papel y un sobre con el logo Medicare. Al fondo, farmacia y cartel publicitario difuso.
El 48% de los costos médicos proyectados para el retiro corresponde a copagos, coseguros y deducibles de Medicare por internaciones y atención ambulatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shams Talib, responsable de consultoría laboral de Fidelity, dijo a la publicación que la planificación para la jubilación “implica más que alcanzar un objetivo de ahorro, especialmente cuando la jubilación en sí sigue evolucionando”.

Añadió que, ya sea que los estadounidenses dejen de trabajar por completo, transiten gradualmente hacia el retiro o busquen nuevas formas de mantenerse activos, la atención médica “sigue siendo de manera constante uno de los mayores gastos que enfrentarán”.

Por qué hay gastos de bolsillo incluso con Medicare

El informe detalla que dentro del bloque asignado al costo compartido también se incluyen servicios que Medicare no cubre, como exámenes de visión y audición.

De acuerdo con la distribución informada, el costo no se concentra solo en primas: una porción amplia del cálculo se asocia a los mecanismos de costo compartido del programa, como copagos, coseguros y deducibles.

Steve Betts, responsable de salud de Fidelity, señaló, citado por Fox Business, que Medicare “es una parte crítica de la cobertura médica en la jubilación, pero no elimina todos los gastos de atención sanitaria”.

Mesa de madera con tres pilas de billetes de cien dólares con etiquetas, una tarjeta Fidelity Investments, un frasco de medicamentos, un blíster y una factura médica.
La estimación de Fidelity Investments para jubilados en Estados Unidos subió 7,5% frente al año anterior por el alza de los precios médicos y el mayor uso de servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, Betts sostuvo que la estimación muestra por qué tanto quienes están por retirarse como quienes ya se jubilaron se benefician de evaluar con cuidado los desembolsos directos y la forma en que los financiarán dentro de su estrategia de ingresos para la jubilación.

Una referencia anual para planificar el retiro

La serie que elabora la firma se publica cada año desde 2002 y busca ofrecer un parámetro estable para estimar cuánto puede costar la atención médica en el retiro bajo condiciones comparables.

Para 2026, el cálculo marcó un salto frente al registro previo, que el informe vinculó con un contexto de atención sanitaria más cara y con mayor presión de tratamientos asociados a enfermedades crónicas.

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