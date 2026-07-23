Estados Unidos

Dos hombres apuñalados cerca de Central Park; la policía detuvo a un sospechoso

Las víctimas, de 57 y 50 años, fueron trasladadas al hospital Mount Sinai tras sufrir heridas en el torso y el pecho durante dos ataques ocurridos en el Upper West Side de Nueva York

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Una camioneta y un SUV de la policía de Nueva York con luces de emergencia encendidas y cinta policial en una calle, con un oficial de espaldas y árboles al fondo
La policía identificó a las víctimas del ataque cerca de Central Park como Chok Sung, herido en el torso, y Yezhak Grunhaus, apuñalado en el pecho (Captura de video: NBC News).

Dos hombres de 57 y 50 años fueron apuñalados cerca de Central Park en el Upper West Side de Nueva York. Ambas víctimas fueron hospitalizadas y se espera que sobrevivan, informaron NBC News, The New York Times y ABC7 New York.

Al principio, de acuerdo con la comisionada de la NYPD, Jessica Tisch, uno de los hombres se encontraba en estado crítico, aunque después la policía indicó que ambos se encontraban estables.

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Cronología y detalles del doble apuñalamiento cerca de Central Park

De acuerdo con NBC News, el primer ataque ocurrió poco después de las 13:30 en West 84th Street y Central Park West, cuando Chok Sung, de 57 años, caminaba por la zona y otro hombre se le acercó por detrás y lo apuñaló en la espalda sin previo aviso.

Luego, el agresor se dirigió hacia el norte y atacó a Yezhak Grunhaus, de 50 años, a una cuadra o dos de distancia.

Los agentes acudieron tras una llamada al 911 por una agresión en la zona. Allí hallaron a Sung consciente con una herida en el torso. Dos cuadras al norte, localizaron a Grunhaus, detalló The New York Times.

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Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Mt. Sinai-St. Luke’s y se espera que sobrevivan.

El sospechoso fue detenido cerca de la segunda escena

Un testigo vio al atacante entrar en un edificio sobre Amsterdam Avenue, a pocas cuadras del lugar. Cerca de una hora después, una persona de interés fue detenida.

El sospechoso fue identificado como Raul Morales, de 51 años, y fue arrestado en un edificio de departamentos a un par de cuadras de la segunda escena. Las autoridades dijeron que no buscan a ninguna otra persona en la investigación.

Hasta el momento, Morales es interrogado por los detectives y no ha sido acusado formalmente. La investigación sigue abierta y aún no han determinado con claridad qué desencadenó el ataque.

La policía también analiza si en el ataque se utilizaron una hoja cortante y un destornillador, precisó ABC7 New York.

El detenido no tiene un historial penal importante: registra dos arrestos por drogas en 1991 y algunos otros antecedentes sellados.

Tres agentes de policía, dos mujeres y un hombre, escoltan a un hombre con esposas azules junto a una cinta policial. Se ve un andamio de fondo
El sospechoso del doble apuñalamiento, identificado como Raul Morales, fue detenido en un edificio sobre Amsterdam Avenue cerca de la segunda escena (Manhattan Shomrim Safety Patrol).

La policía analiza un posible crimen de odio

La comisionada Tisch afirmó en X que, según declaraciones de víctimas y testigos, Morales gritó “Alá es el más grande” durante ambos ataques y que el departamento esta “evaluando si esto es un posible crimen de odio”. Chok Sung es un hombre asiático y Yezhak Grunhaus es judío.

La funcionaria agregó: “Aunque el agresor no tiene antecedentes conocidos de salud mental ante la NYPD, la investigación inicial sugiere que la salud mental puede haber sido un factor”. A su vez, sostuvo que no se conocía vínculo alguno entre Morales y cualquiera de las víctimas, ni entre los dos hombres apuñalados.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani publicó un comunicado en X: “Me han informado sobre las espantosas puñaladas de hoy en el Upper West Side, donde un hombre asiático y un hombre judío fueron atacados. Me alivia saber que ambas víctimas se encuentran en condición estable”.

Luego añadió: “La NYPD respondió de inmediato y arrestó a Raul Morales en conexión con ambos asaltos. Estoy agradecido con los oficiales por su rápida respuesta. Estos ataques llenos de odio y despreciables no tienen lugar en nuestra ciudad”.

El asambleísta del estado de Nueva York, Micah Lasher, citado por CBS News, explicó: “Estoy recibiendo mensajes de mis electores. La gente está molesta. La gente está preocupada, comprensiblemente. Creo que ahora mismo todos estamos centrados en orar por las víctimas, por su supervivencia y por su recuperación”.

Asimismo, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York Julie Menin declaró: “Estoy absolutamente consternada y furiosa por lo que parece ser un apuñalamiento antisemita en el Upper West Side. Mientras esperamos que se confirmen más detalles, sabemos que lo que está sucediendo en nuestra ciudad es aberrante”.

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