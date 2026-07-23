La Cámara de Representantes votó para frenar la guerra de Trump en Irán, pero el Senado bloqueó la resolución

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la cúpula del edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Capitol Hill, Washington, D.C., Estados Unidos. 19 de septiembre de 2025 REUTERS/Kent Nishimura

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que ordena al presidente Donald Trump retirar las fuerzas militares de la guerra contra Irán, en el quinto intento del Congreso por limitar una guerra que ya cumple 145 días y que se cobra vidas de soldados estadounidenses. La medida pasó por 214 votos contra 208, con el respaldo de cuatro republicanos que cruzaron la línea partidaria. Horas después, el Senado bloqueó su propia versión por 49 votos contra 47. En ninguno de los dos casos la resolución tiene fuerza vinculante, y Trump tiene casi garantizado ignorarla.

La resolución fue impulsada por la congresista demócrata Pramila Jayapal y se encuadra en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, ley que exige al Ejecutivo notificar al Congreso dentro de las 48 horas de iniciar hostilidades y obtener autorización legislativa pasados 60 días. Como resolución concurrente, la medida no se envía al presidente para su firma ni veto, por lo que carece de efecto legal directo. Trump ya ignoró una resolución similar aprobada por ambas cámaras en junio, que calificó públicamente de “inoportuna e insignificante”.

PUBLICIDAD

Los cuatro republicanos que votaron a favor en la Cámara Baja fueron los representantes Thomas Massie, de Kentucky; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Tom Barrett, de Míchigan; y Warren Davidson, de Ohio. Fitzpatrick invocó la letra de la ley: la Resolución de 1973 exige autorización legislativa transcurridos 60 días de hostilidades. La administración Trump replica que el reinicio de los bombardeos el 7 de julio, tras la ruptura de un alto el fuego, abrió un nuevo período de 60 días bajo el Artículo II de la Constitución, posición que legisladores de ambos partidos han cuestionado públicamente.

El USS Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo mientras el portaaviones continúa apoyando el bloqueo de EE.UU. contra Irán (@CENTCOM)

En el Senado, la resolución fracasó por 49 votos contra 47. La senadora republicana Susan Collins votó con los demócratas; el senador demócrata John Fetterman lo hizo con los republicanos, invirtiendo el resultado de junio, cuando una medida equivalente pasó el Senado por 50 a 48. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, interpeló desde el pleno a sus colegas republicanos: “¿Cuándo van a plantarse? ¿Cuándo van a decir basta?”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había declarado el martes ante el Comité de Asignaciones del Senado que la administración cuenta con “todas las autoridades necesarias en este momento”.

PUBLICIDAD

El conflicto comenzó con ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero. Desde entonces, el Congreso ha votado en diez ocasiones distintas para intentar restringir los poderes bélicos del Ejecutivo. Esta semana, los restos de cuatro militares muertos en ataques vinculados al conflicto regresaron a territorio estadounidense en ataúdes cubiertos con la bandera nacional. El frente regional se amplía: los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, declararon un bloqueo marítimo y afirmaron haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo, mientras Irán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz, corredor vital por el que transita cerca del 20% del petróleo comerciado globalmente, según la Agencia Internacional de Energía. La guerra, que nació como operación aérea conjunta con Israel, ha devenido en un conflicto multidimensional con ramificaciones en tres mares.

El debate que subyace a estas votaciones es estrictamente constitucional: el Congreso reclama su prerrogativa exclusiva sobre las decisiones de guerra y paz; la Casa Blanca sostiene que el presidente dispone de autoridad propia bajo el Artículo II. Con los legisladores a punto de iniciar un receso de un mes, esa disputa queda congelada hasta agosto, mientras la administración opera sin nuevas votaciones de por medio en un conflicto que acumula señales de expansión regional y carece de una salida diplomática visible.

PUBLICIDAD