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Austria convierte la casa natal de Hitler: de santuario neonazi a cuartel antidrogas

La nueva función del edificio en Braunau am Inn apunta a borrar un capítulo incómodo de la historia local, convertirlo en espacio de servicio público y memoria democrática. La reconversión del edificio costó cerca de 20 millones de euros

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El ministerio del Interior de Austria puso en marcha una unidad dedicada al combate del narcotráfico en el inmueble - REUTERS/Angelika Warmuth
El ministerio del Interior de Austria puso en marcha una unidad dedicada al combate del narcotráfico en el inmueble - REUTERS/Angelika Warmuth

En Austria, la apertura de una comisaría de policía en el edificio donde nació Adolf Hitler marca un giro en la gestión de uno de los espacios más controvertidos de la ciudad de Braunau am Inn. La iniciativa, informada por el diario británico The Guardian, responde a una estrategia estatal para frenar el flujo de turistas con ideología neonazi que solían acudir al inmueble como lugar de peregrinación.

El Ministerio del Interior austriaco espera que la transformación del inmueble, que ahora alberga una unidad especializada en combatir el tráfico de drogas, elimine la carga simbólica asociada a la vivienda natal del dictador. Según el reporte, esta medida llega tras años de debate público y refleja el deseo de neutralizar el legado tóxico que pesa sobre la localidad.

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Un lugar cargado de historia y conflicto social

El piso donde vio la luz Hitler el 20 de abril de 1889, en pleno centro de Braunau am Inn, estuvo vacío durante los últimos 15 años, mientras las autoridades buscaban una solución que evitara convertir el inmueble en santuario de la ultraderecha. El edificio, de origen barroco y valor patrimonial, formó parte de una posada y cervecería antes de la breve residencia de la familia del dictador, según detalló The Guardian.

La obra transformó la antigua vivienda en Braunau am Inn en un espacio estatal de seguridad pública - REUTERS/Angelika Warmuth
La obra transformó la antigua vivienda en Braunau am Inn en un espacio estatal de seguridad pública - REUTERS/Angelika Warmuth

El comandante policial del distrito, Stefan Haslberger, explicó que la ubicación, próxima a la frontera alemana, sitúa la ciudad en una ruta habitual del tráfico de drogas. Por ese motivo, la nueva unidad policial se enfocará en esa problemática, a la vez que su presencia dificultará la consolidación de cualquier culto al pasado nazi.

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Durante años, extremistas depositaron flores y realizaron saludos prohibidos frente a la fachada ocre del edificio, generando malestar entre los vecinos, quienes apodaron el lugar como “la casa del mal”. Las autoridades esperan que la ocupación policial disuada estos actos. Como subrayó el portal europeo, incluso los escombros de la remodelación fueron trasladados a un lugar secreto para evitar su uso como fetiche por seguidores de Hitler.

Un debate profundo sobre memoria y futuro

La reconversión del edificio costó cerca de 20 millones de euros (USD 22.776.500) y se realizó tras un intenso debate público. Una comisión de expertos, citada por The Guardian, desaconsejó la creación de un museo por el riesgo de que siguiera atrayendo a extremistas, mientras que la demolición habría significado borrar un capítulo incómodo de la historia local. Finalmente, la opción elegida busca “un uso con fines sociales u oficiales”, alineada con la opinión mayoritaria recogida en encuestas nacionales.

El jefe policial del distrito señaló que la cercanía con la frontera alemana ubica a la ciudad en un corredor habitual delictivo (AP Foto/Matthias Schrader)
El jefe policial del distrito señaló que la cercanía con la frontera alemana ubica a la ciudad en un corredor habitual delictivo (AP Foto/Matthias Schrader)

En la ceremonia inaugural, el ministro del Interior, Gerhard Karner, habló de “un nuevo capítulo” y definió la comisaría como un “lugar de democracia, estado de derecho y seguridad”. Frente al edificio, una piedra conmemorativa trasladada desde el campo de concentración de Mauthausen exhibe la inscripción: “Por la paz, la libertad y la democracia. ¡Nunca más el fascismo! Los millones de muertos sirven de advertencia”.

El contexto político y la memoria incómoda

La casa natal del Hitler simboliza una herida abierta en la sociedad austriaca. Mientras el apartamento privado del dictador en Múnich funciona como comisaría desde hace décadas y su residencia oficial en Berlín fue destruida, el inmueble de Braunau permaneció como un incómodo recordatorio del pasado. El periódico británico señaló que el gobierno se hizo con la propiedad hace una década, después de que su anterior propietario la alquilara al Ministerio del Interior, destinándola a residencia para personas con discapacidad.

La presencia de la ultraderecha sigue siendo motivo de preocupación en Austria. El Partido de la Libertad (FPÖ), fundado por antiguos nazis, ganó las elecciones generales de septiembre de 2024 pero no logró formar gobierno ante el rechazo de los partidos tradicionales. El apoyo a esa fuerza política no dejó de crecer, contexto que refuerza la importancia simbólica de la reconversión del edificio.

Durante años, grupos ultraderechistas dejaron flores y realizaron saludos prohibidos en la fachada del inmueble - REUTERS/Dominic Ebenbichler/Foto de archivo
Durante años, grupos ultraderechistas dejaron flores y realizaron saludos prohibidos en la fachada del inmueble - REUTERS/Dominic Ebenbichler/Foto de archivo

Recientemente, la revista alemana Der Spiegel informó que piratas informáticos alteraron la dirección del inmueble en Google Maps, asignándole el número 88, cifra asociada al saludo nazi. Este tipo de episodios ilustra la persistencia de la simbología extremista y la complejidad de erradicarla.

Las autoridades austríacas insisten en su propósito de “neutralizar todo el lugar” y quitar atractivo a los admiradores de Hitler. El caso de Braunau am Inn condensa el desafío de gestionar la memoria histórica en una sociedad que aún debate su responsabilidad en los crímenes del nazismo.

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