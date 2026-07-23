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El Banco Central Europeo advirtió que la inflación en la eurozona podría repuntar por la guerra entre Irán y EEUU

La entidad dejó sin cambios sus tasas de interés, pero la presidenta del organismo señaló que un escenario de impacto limitado por el conflicto en Medio Oriente hoy “parece bastante improbable”

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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, durante la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la que la entidad mantuvo sus tasas sin cambios, en Fráncfort, Alemania (REUTERS/Heiko Becker).
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, durante la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la que la entidad mantuvo sus tasas sin cambios, en Fráncfort, Alemania (REUTERS/Heiko Becker).

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sin cambios su tasa de depósito clave en 2,25%, pero abrió la puerta a una suba en septiembre, en momentos en que los nuevos combates en Medio Oriente amenazan con disparar los precios.

“Sí, fue una decisión unánime”, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre la decisión de este jueves de mantener las tasas sin cambios. “Pero voy a matizar eso, porque hubo algunos gobernadores que se preguntaron si no deberíamos considerar una suba”, agregó.

Los nuevos combates en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo habían puesto en alerta al BCE antes de su reunión sobre tasas de interés. Dos semanas de conflicto renovado entre Irán y Estados Unidos volvieron a reducir a un goteo el tráfico por el estrecho de Ormuz, restringiendo las exportaciones de energía en una vía marítima que en tiempos de paz transporta cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

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El petróleo Brent superó los 100 dólares el barril mientras Lagarde hablaba, en momentos en que los mercados se alarmaron por rebeldes hutíes alineados con Irán que reivindicaron ataques contra petroleros sauditas en el Mar Rojo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó luego a los hutíes con un “castigo militar de gran magnitud”.

Imagen satelital del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, en momentos en que Irán amenaza con usar a sus aliados hutíes para bloquear el paso (NASA Worldview/vía Reuters)
Imagen satelital del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, en momentos en que Irán amenaza con usar a sus aliados hutíes para bloquear el paso (NASA Worldview/vía Reuters)

Lagarde dijo que los reportes de los ataques hutíes eran “alarmantes”, pero que llegaron demasiado tarde para incidir en la decisión del BCE de este jueves. De todos modos, la situación en el Mar Rojo “claramente va a tener un impacto y está teniendo un impacto”, afirmó. “Podemos verlo en el precio del Brent, que evoluciona casi hora a hora.”

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Riesgo de mayor inflación

Fuertemente dependiente del petróleo y el gas importados, Europa puede esperar que la inflación se dispare si los precios de la energía se disparan, lo que deja a la política monetaria de la eurozona en gran medida a merced de eventos geopolíticos de rápida evolución.

Aunque el BCE todavía no había visto evidencia clara de que la inflación de precios energéticos se filtrara a la economía en general, dijo Lagarde, ahora se considera más probable que la inflación suba que en la última reunión del banco central en junio.

“Los riesgos para las perspectivas de inflación son al alza”, dijo Lagarde a los periodistas. “El shock energético podría intensificarse aún más, y sus efectos sobre otros precios y salarios podrían ser más fuertes de lo que se espera actualmente.” “Cuanto más tiempo permanezcan altos los precios de la energía, más probable es que impulsen una inflación más amplia a través de efectos indirectos y de segunda ronda”, agregó.

El BCE se convirtió en junio en el primer banco central importante en subir las tasas tras el cierre casi total del estrecho, elevándolas un cuarto de punto porcentual, hasta 2,25%.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania. 6 de marzo de 2025. REUTERS/Jana Rodenbusch
FOTO DE ARCHIVO: Vista de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania. 6 de marzo de 2025. REUTERS/Jana Rodenbusch

El memorando de entendimiento firmado el mes pasado por Washington y Teherán había generado esperanzas de una solución duradera al conflicto, pero la reanudación de los combates despertó temores de que la inflación de la eurozona —que en junio se moderó a 2,8%— pudiera repuntar nuevamente.

Las esperanzas de una rápida resolución del conflicto que derivara en una inflación solo menor ahora parecen fuera de lugar, dijo Lagarde, aunque remarcó la incertidumbre que rodea a la guerra.

“La situación puede revertirse tan rápido que es difícil afirmar o refutar la materialización de este escenario más moderado”, dijo Lagarde, en referencia a las proyecciones del BCE que asumen solo un impacto limitado de la guerra. “Tal como estamos hoy, parece bastante improbable, seamos honestos”, dijo sobre la posibilidad de que se concrete el escenario más benigno.

(Con información de AFP)

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