Récord de calor en la segunda ciudad más fría del mundo, alarma por el futuro de Astaná

La capital de Kazajistán superó en cuatro grados su récord histórico para el 14 de julio, mientras varias regiones llegaron a 48°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pleno verano, Astaná registró un fenómeno sin precedentes: el 14 de julio, la capital de Kazajistán alcanzó 39,5°C, lo que superó en cuatro grados el récord anterior para esa fecha, vigente desde hace 34 años. Solo tres semanas antes, la urbe ya había batido otra marca con 36,8°C.

Según informó la agencia de noticias Euronews, el sistema de emergencias nacional emitió repetidas alertas ante un episodio térmico persistente que mantuvo los termómetros cerca de los 36°C durante varios días.

Kazajistán no quedó solo bajo este fenómeno. El suroeste del país marcó 44°C y en el sur y sureste se reportaron valores entre 45°C y 48°C. El Servicio Hidrometeorológico Nacional anticipó que las altas temperaturas continuarán hasta finales de julio, con previsiones de entre 35°C y 45°C en las regiones más cálidas.

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Impacto sanitario y social de las altas temperaturas

Una infografía detalla la ola de calor histórica en Kazajistán con un récord de 39,5°C en Astaná el 14 de julio de 2025, además de sus impactos sanitarios y agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición prolongada a este calor encendió la alarma en la población y las autoridades. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la nación, aún no existe un indicador nacional que cuantifique la mortalidad provocada por el exceso térmico. Sin embargo, UNICEF estima que casi tres cuartas partes del territorio enfrenta riesgos climáticos que afectan la salud humana. Un informe reciente del Banco Mundial advirtió que, en ausencia de medidas de adaptación más rigurosas, las muertes relacionadas con el calor podrían triplicarse en las ciudades de Europa y Asia Central para 2050.

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri Kluge, advirtió a Euronews que “las previsiones indican que Kazajistán y Uzbekistán experimentarán los mayores aumentos en las tasas de mortalidad asociadas a las olas de calor en Asia Central a corto plazo, incluso bajo escenarios climáticos moderados. Lamentablemente, la situación va a empeorar”. Según la OMS, los países que implementaron planes de acción sobre salud y calor redujeron las muertes excesivas en torno al 25%.

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Respuestas institucionales y cambios en la vida diaria

El calor extremo se extendió por el sur y el suroeste del país

El fenómeno alteró la vida cotidiana y la organización urbana. En Almaty, la mayor ciudad del país, el municipio incrementó las tareas de riego y nebulización para contrarrestar el calor extremo. El portal de noticias ilustró que, en el sur, videos en redes sociales muestran a vecinos cocinando huevos sobre superficies expuestas al sol, con temperaturas que superan los 40°C.

Para mitigar los efectos, las autoridades reforzaron alertas públicas y consejos sanitarios especialmente orientados a personas mayores, niños y quienes sufren enfermedades crónicas. El Ministerio de Sanidad confirmó que se avanza en el desarrollo de mejores métodos para registrar y monitorear la mortalidad vinculada al calor, aunque todavía falta un plan nacional alineado con las recomendaciones de la OMS.

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Calentamiento acelerado, glaciares y recursos bajo amenaza

La ola de altas temperaturas en Kazajistán se combina con sequías y deshielo temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente ola de calor se inserta en una tendencia de aumento sostenido de los valores térmicos en toda la región. Según Kazhydromet -Servicio Hidrometeorológico Nacional de Kazajistán-, la república vivió en 2025 el año más cálido de su historia, con una media de 2,98°C por encima del promedio. El número de días con temperaturas superiores a 30°C y 35°C sigue en aumento, lo que incrementa el riesgo de sequías, sobre todo en el sur y el oeste.

El Ministerio de Ecología informó que casi todos los incendios forestales registrados hasta ahora quedaron extinguidos o bajo control, aunque la amenaza permanece. El deshielo adelantado de la nieve provoca crecidas tempranas en los ríos, lo que dificulta el almacenamiento de agua para el riego en los meses más secos.

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Las consecuencias del calentamiento superan el ámbito climático. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que los glaciares de Kazajistán redujeron entre el 14% y el 30% de su masa desde 1950. Saulet Sakenov, analista del PNUD, explicó a Euronews que aunque el deshielo elevó temporalmente el caudal de los ríos, se prevé una drástica disminución hacia finales del siglo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que Asia Central se está calentando más rápido que la media global. La ubicación continental, lejos de los océanos, multiplica la absorción de calor y complica la gestión de recursos hídricos. Para Kazajistán, uno de los principales exportadores de trigo del planeta, la combinación de calor extremo y sequía amenaza la producción agrícola y la estabilidad alimentaria regional.

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