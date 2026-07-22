Estados Unidos

Florida seduce a ricos de California: auge inmobiliario de USD 3.200 millones cambia la costa entre Tampa y Naples

Un corredor del Golfo sobre la I-75 concentra proyectos en marcha y capta capital procedente de tecnología y finanzas, con perfiles de menor edad que en ciclos previos

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La costa oeste de Florida recibe compradores de California con USD 3.200 millones en desarrollos activos entre Tampa y Marco Island (REUTERS/Marco Bello)
La costa oeste de Florida recibe compradores de California con USD 3.200 millones en desarrollos activos entre Tampa y Marco Island (REUTERS/Marco Bello)

La costa oeste de Florida recibe una nueva ola de compradores llegados desde California, con USD 3.200 millones en desarrollos activos sobre el corredor de la I-75 entre Tampa y Marco Island.

Según el texto, el movimiento está impulsado por familias jóvenes y personas de alto patrimonio que buscan menor presión fiscal y precios con más margen.

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Según Fox News Digital, agentes y ejecutivos del sector sostuvieron que el promedio de edad de los compradores de lujo bajó por la entrada de capital procedente de ganancias recientes del sector tecnológico, eventos de liquidez de empresas privadas y los mercados financieros.

Durante décadas, la ruta más visible para los grandes patrimonios que llegaban desde otros estados apuntó a la costa este de Florida.

Ahora, el artículo planteó que emerge una segunda fiebre residencial y corporativa en la costa del Golfo, mientras algunos hogares dejan California por la falta de asequibilidad de la vivienda, la presencia de personas sin hogar y propuestas de mayores impuestos.

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El mercado inmobiliario de lujo en Florida bajó la edad promedio de los compradores por el ingreso de capital del sector tecnológico y de los mercados financieros (REUTERS/Marco Bello)
El mercado inmobiliario de lujo en Florida bajó la edad promedio de los compradores por el ingreso de capital del sector tecnológico y de los mercados financieros (REUTERS/Marco Bello)

El corredor entre Tampa y Naples

La agente de Compass Madeline Tracy, nacida en Naples, explicó al medio que esa tendencia es especialmente frecuente entre familias más jóvenes y recién graduados, que no solo evalúan dónde vacacionar sino cómo sería vivir de manera permanente en ese lugar.

Según describió, los compradores de menor edad suelen atravesar varias transiciones vitales al mismo tiempo y priorizan entender el funcionamiento diario de la ciudad antes de mudarse.

Uno de los casos citados por la publicación fue el de los actores Philip Levens y Carolyn Stotesbery, que compraron una casa en Naples después de pasar más de dos décadas en California.

Levens relató que recorrió Tampa, St. Pete y Sarasota antes de seguir hacia el sur y encontrar en el centro de Naples el lugar donde decidió que vivirían.

Stotesbery recordó que su esposo la llamó por videollamada desde la playa y que en ese momento le mostró la ciudad, la arquitectura y los colores que terminaron de convencerlos.

Philip Levens y Carolyn Stotesbery eligieron Naples tras dejar California en busca de una vida diaria más calma para criar a sus hijas (REUTERS/Daniel Cole)
Philip Levens y Carolyn Stotesbery eligieron Naples tras dejar California en busca de una vida diaria más calma para criar a sus hijas (REUTERS/Daniel Cole)

Para la pareja, la decisión estuvo ligada a una búsqueda de calma diaria para criar a sus hijas y a la posibilidad de mantener escapadas ocasionales a Miami o a otras ciudades de la costa este sin hacer de ese ritmo su experiencia cotidiana.

El vicepresidente senior de Kolter Urban, Ed Jahn, dijo al medio que el tramo entre Tampa y Naples ofrece, en un recorrido geográfico de unas 2,5 horas, una combinación de cultura y artes con comunidades más pequeñas y menos urbanizadas que las de la costa este.

Añadió que ese perfil encaja con compradores vinculados a los mercados financieros, las criptomonedas o el capital privado, que buscan flexibilidad, comodidad y condominios en altura ubicados en zonas caminables como Sarasota, St. Pete, Tampa y Naples.

La publicación también señaló que el movimiento podría acelerarse con nuevos millonarios surgidos de ofertas públicas iniciales tecnológicas como la de SpaceX y, más adelante, las de Anthropic y OpenAI, si esos inversores trasladan capital y residencia a Florida ante un entorno fiscal más favorable y frente a un mercado de Miami que el texto describió como saturado.

Cómo cambió Naples en 15 años

Levens dijo que en su primera visita Naples le recordó a Beverly Hills por su estilo arquitectónico en el centro. Aun así, marcó una diferencia decisiva: mientras Beverly Hills está rodeada por Los Ángeles, en Naples el entorno inmediato es la costa y áreas naturales, lo que a su juicio hace que la ciudad sea más limpia y más segura.

La costa del Golfo de Florida emerge como alternativa a la costa este para familias y personas de alto patrimonio que buscan menor presión fiscal (REUTERS/Marco Bello)
La costa del Golfo de Florida emerge como alternativa a la costa este para familias y personas de alto patrimonio que buscan menor presión fiscal (REUTERS/Marco Bello)

El artículo indicó que Naples se transformó de manera marcada en los últimos 15 años. Pasó de ser una ciudad de retiro con vestigios agrícolas a un destino de lujo que ahora atrae marcas globales.

Tracy ilustró ese cambio con un recuerdo personal de infancia: cuando tenía cinco años, dijo, Waterside Shops aún no era el complejo actual, sino un centro comercial de menor escala con una tienda de Victoria’s Secret y una granja de pollos junto a una sucursal de CVS.

Según su testimonio, esa evolución comercial generó una sensación de exclusividad, pero también un aire familiar para quienes llegan desde mercados como el del sur de California.

Los motivos detrás de la mudanza

Las razones de la mudanza no fueron solo económicas. Levens afirmó que una de las primeras cosas que notó al llegar fue la ausencia de campamentos de personas sin hogar y basura visible, algo que contrastó con su experiencia en Los Ángeles, una ciudad que describió como mal gestionada.

El corredor entre Tampa y Naples atrae a compradores que priorizan el estilo de vida permanente y evalúan cómo funciona la ciudad antes de mudarse a Florida (REUTERS/Marco Bello)
El corredor entre Tampa y Naples atrae a compradores que priorizan el estilo de vida permanente y evalúan cómo funciona la ciudad antes de mudarse a Florida (REUTERS/Marco Bello)

Stotesbery contó que en California paseaba a su hija en cochecito junto a personas durmiendo en la calle y que eso la mantenía en un estado de alerta constante.

Según los profesionales inmobiliarios y los recién llegados citados por el medio, una vez que una familia concreta la mudanza suele producirse un efecto de arrastre.

Amigos y colegas que permanecen en estados con impuestos más altos empiezan a mostrar interés en seguir el mismo camino.

Tracy recomendó concentrarse primero en el estilo de vida y no en la vivienda como objeto aislado. Levens, por su parte, resumió la magnitud del cambio al recordar que la mudanza desde California implica recorrer 3.000 millas.

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