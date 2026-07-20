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Bahrein y Kuwait denunciaron ataques con drones iraníes tras la escalada de tensiones entre Teherán y Washington

Desde la reanudación de las hostilidades este mes ambos países con instalaciones militares estadounidenses, han sido blanco de ataques por parte del régimen teocrático

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Bahrein y Kuwait denunciaron ataques con drones iraníes tras la escalada de tensiones entre Teherán y Washington.
Bahrein y Kuwait denunciaron ataques con drones iraníes tras la escalada de tensiones entre Teherán y Washington.

Drones iraníes atacaron los sistemas de navegación aérea civil de Bahrein este lunes, según informó la Autoridad de Aviación Civil del país, aunque el tráfico aéreo no se vio afectado. En paralelo, Bahrein y Kuwait reportaron agresiones procedentes de Irán en medio de la escalada en el Golfo.

Según un comunicado de la Autoridad de Aviación Civil de Bahrein, “los sistemas de navegación aérea civil que sirven a la Región de Información de Vuelo de Bahrein fueron atacados por drones hostiles. Sin embargo, las operaciones de navegación aérea permanecieron sin afectación”. El organismo agregó que “los vuelos y el tráfico aéreo proceden con normalidad”.entes en Bahrein y Kuwait

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Previamente, Bahrein, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, afirmó que sus defensas aéreas “interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos iraníes”. El ejército kuwaití informó una “atroz agresión iraní”. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró haber alcanzado objetivos militares estadounidenses en Kuwait.

Bahréin acusó a Irán de atacar civiles con misiles y drones y de violar el Derecho Internacional.
Bahréin acusó a Irán de atacar civiles con misiles y drones y de violar el Derecho Internacional.

Corresponsales de AFP en Manama, la capital bahreiní, relataron que se escucharon explosiones y sirenas durante la mañana. La embajada estadounidense en Bahrein advirtió a sus ciudadanos sobre posibles ataques de Irán en el centro de Manama y recomendó “mantenerse vigilantes, seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar las últimas directrices” publicadas en su sitio web.

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Las fuerzas armadas bahreiníes subrayaron en redes sociales que “todas sus armas y unidades están al máximo nivel de preparación y alerta para proteger el Reino”. A la población se le solicitó no acercarse a “objetos sospechosos” que pudieran haber caído en territorio nacional.

Escalada regional y acusaciones cruzadas

Desde la reanudación de las hostilidades este mes, Bahrein y Kuwait, ambos países con instalaciones militares estadounidenses, han sido blanco de ataques iraníes. Bahrein acusó a Irán de atacar a civiles y señaló que “el uso deliberado de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”.

Díptico de imágenes nocturnas. A la izquierda, una explosión con humo y un vehículo policial. A la derecha, una columna de humo a distancia y un emoji de mano
La Autoridad de Aviación Civil de Bahréin aseguró que los vuelos y el tráfico aéreo continuaron con normalidad tras el ataque.

Kuwait informó sobre ataques iraníes dirigidos a plantas de agua y electricidad, así como a instalaciones petroleras.

Estados Unidos lanzó en los últimos días diversos ataques contra Irán, al alegar violaciones del memorando de entendimiento firmado en junio y del alto el fuego alcanzado en abril. Teherán rechazó estas acusaciones y respondió con acciones militares dirigidas contra intereses estadounidenses en la región, lo que generó temores sobre un posible colapso de las negociaciones hacia un acuerdo de paz.

La escalada en el Golfo se produjo tras el colapso de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Irán comenzó a atacar buques que utilizan rutas omaníes en el Estrecho de Ormuz para forzar el uso de sus aguas territoriales, lo que derivó en represalias estadounidenses y posteriores ataques iraníes contra países árabes del Golfo.

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