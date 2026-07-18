Retiran ajo en polvo por posible contaminación con bacteria que puede causar vómitos y diarrea en consumidores

La CFIA retiró en todo Canadá el ajo en polvo Heavenly Spices vendido en Dollarama y plataformas digitales por posible contaminación con Bacillus cereus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una partida de ajo en polvo distribuida en tiendas Dollarama y a través de plataformas digitales fue retirada en todo Canadá por posible contaminación con Bacillus cereus, de acuerdo con la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA). La medida, anunciada el 15 de julio de 2026, afecta a consumidores de todo el país y responde a los protocolos oficiales de seguridad alimentaria diseñados para prevenir intoxicaciones. El retiro abarca un producto de alto consumo y amplia distribución, lo que incrementa el alcance de la decisión.

Según la CFIA, el producto involucrado es el ajo en polvo marca Heavenly Spices en envases de 70 gramos, identificado con el código UPC 6 67888 50634 7 y fecha de consumo preferente “2029 JAN 30 GP 30ZV PIT”. La autoridad clasificó la alerta como un retiro de Clase 2, lo que implica riesgo moderado de efectos adversos para la salud. El organismo recomendó no consumir ni distribuir el producto y devolverlo en cualquier tienda Dollarama, en línea con los procedimientos establecidos. Esta información fue confirmada por el aviso publicado en el portal oficial de la CFIA y en comunicados reproducidos por CBC News.

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La retirada se produce en el contexto de una intensificación de los controles alimentarios en Canadá, donde las autoridades han incrementado la vigilancia y la emisión de alertas para proteger la salud pública, según los reportes regulares de la CFIA y la cobertura informativa de CBC News.

¿Por qué la CFIA ordenó el retiro del ajo en polvo?

La CFIA ordenó el retiro del ajo en polvo Heavenly Spices tras identificar la presencia de Bacillus cereus, bacteria capaz de provocar intoxicación alimentaria. El retiro es de alcance nacional y afecta tanto la venta presencial como en línea. La CFIA especificó que la alerta se limita al formato de 70 gramos de la marca Heavenly Spices, con el código UPC mencionado. El retiro de Clase 2 implica riesgo de efectos temporales o médicamente reversibles, según los criterios del organismo.

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En su aviso oficial, la CFIA declaró: “No utilice, venda, sirva ni distribuya el producto afectado”. La autoridad indicó que cualquier persona que tenga el producto debe eliminarlo o devolverlo en el punto de venta, acción que se alinea con los procedimientos de manejo de productos retirados, según el portal institucional.

El retiro de alimentos en Canadá afecta solo al ajo en polvo Heavenly Spices de 70 gramos con código UPC 6 67888 50634 7 y fecha “2029 JAN 30 GP 30ZV PIT”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Bacillus cereus y cuáles son sus riesgos?

Bacillus cereus es una bacteria que puede contaminar alimentos secos como especias y condimentos. Cuando se consume un alimento contaminado, los síntomas pueden aparecer entre una y seis horas después. Según la CFIA, los síntomas incluyen náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea acuosa. En la mayoría de los casos, las molestias desaparecen en uno o dos días, aunque existe un mayor riesgo para personas inmunodeprimidas, niños y adultos mayores.

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La CFIA señala que no se han reportado casos confirmados de intoxicación asociados a este lote de ajo en polvo, pero recomienda precaución y la consulta médica en caso de aparición de síntomas tras el consumo del producto.

¿Cómo deben actuar los consumidores ante el retiro del producto?

La CFIA recomienda a los consumidores que hayan adquirido el ajo en polvo Heavenly Spices de 70 gramos:

No utilizar ni consumir el producto.

No regalar, vender o distribuir el producto a terceros.

Devolverlo en cualquier tienda Dollarama para obtener un reembolso o desecharlo de manera segura.

Consultar a un profesional de la salud si aparecen síntomas.

La CFIA mantiene canales de consulta para consumidores a través del teléfono 1-613-773-2342 y el correo electrónico information@inspection.gc.ca, información publicada en su aviso oficial.

Dollarama L.P. comunicó que los clientes pueden solicitar la devolución o un reemplazo equivalente en cualquier sucursal, según declaraciones recogidas por CBC News.

¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por Bacillus cereus?

La intoxicación alimentaria por Bacillus cereus se caracteriza por la aparición de:

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Diarrea líquida

La CFIA señala que los síntomas suelen manifestarse pocas horas después del consumo y desaparecen en un plazo de 24 a 48 horas. El riesgo aumenta para personas vulnerables, como inmunodeprimidos, niños y adultos mayores. La autoridad sanitaria recomienda la consulta médica si se presentan estos síntomas tras el consumo del producto involucrado.

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La CFIA clasificó la alerta por ajo en polvo contaminado como un retiro de Clase 2, con riesgo moderado de efectos adversos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo fue detectada la contaminación y qué pasos siguieron las autoridades?

La contaminación se detectó durante los controles rutinarios de seguridad alimentaria de la CFIA y sus laboratorios asociados, que identificaron la presencia de Bacillus cereus en muestras del producto. Ante este hallazgo, se activó el protocolo nacional de retiro y se notificó a distribuidores y consumidores, según el procedimiento estándar de la agencia.

La CFIA también supervisa que el producto sea retirado de todos los puntos de venta, tanto físicos como digitales, y monitorea la efectividad de la medida a nivel nacional.

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¿Qué alcance tiene el retiro y hay otros productos involucrados?

El retiro afecta exclusivamente al ajo en polvo Heavenly Spices de 70 gramos, con el código UPC 6 67888 50634 7 y fecha de consumo preferente “2029 JAN 30 GP 30ZV PIT”. La CFIA aclaró que no existen otras presentaciones ni lotes bajo alerta en este momento. La distribución nacional del producto implica que consumidores de todas las provincias pueden verse afectados, de acuerdo con la información oficial.

Dollarama L.P. es responsable de la comercialización y de la gestión de devoluciones, según la CFIA. No se incluyen otros condimentos ni marcas en la alerta actual.

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¿Qué antecedentes existen de retiros similares en Canadá?

Durante el último año, la CFIA ha emitido múltiples alertas sobre productos alimenticios contaminados como parte de su política de vigilancia y prevención de riesgos. Los retiros previos han involucrado bacterias y otros contaminantes en alimentos procesados y especias. La agencia publica regularmente estos avisos en su portal oficial, donde mantiene un registro actualizado de productos investigados o retirados.

Estas acciones forman parte de la estrategia federal para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los alimentos disponibles en el mercado canadiense.

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La CFIA informó que los síntomas por Bacillus cereus suelen aparecer entre una y seis horas después del consumo y ceden en 24 a 48 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la medida y qué puede esperarse de ahora en adelante?

La retirada del ajo en polvo busca evitar riesgos sanitarios, proteger a los consumidores y reforzar la seguridad alimentaria. La CFIA continuará supervisando la efectividad del retiro y actualizando la información si se detectan nuevos incidentes o productos asociados. Consumidores y comerciantes pueden consultar la web oficial y los canales de atención de la CFIA para mantenerse informados sobre futuras novedades o recomendaciones.