Estados Unidos

Nueva York bajo alerta por lluvias intensas: demoras en LaGuardia y otros aeropuertos por acumulación de agua

El temporal redujo la circulación y generó retrasos en vuelos, mientras las autoridades piden precaución a residentes y viajeros

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Nueva York quedó bajo alertas por inundaciones repentinas mientras la lluvia intensa complicó la movilidad en la ciudad (REUTERS/Jordan Tovin)
Nueva York quedó bajo alertas por inundaciones repentinas mientras la lluvia intensa complicó la movilidad en la ciudad (REUTERS/Jordan Tovin)

Nueva York bajo alertas por inundaciones repentinas mientras la lluvia intensa complicaba la movilidad y afectaba el funcionamiento de LaGuardia, además de agravar las demoras en otros aeropuertos del área metropolitana.

En el mismo episodio, las precipitaciones también podían arrastrar humo de los incendios forestales de Canadá y derivar en lluvia sucia sobre los cinco distritos, con posible depósito de hollín en superficies expuestas.

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El Servicio Meteorológico Nacional preveía para la jornada una probabilidad de precipitaciones del 80% durante el día y del 90% por la noche, con posibilidad de hasta tres cuartos de pulgada de lluvia. El pronóstico indicaba que las tormentas debían intensificarse desde las 11.00, con ráfagas de viento de hasta 37 km/h (23 mph).

La lluvia arreció alrededor del mediodía y activó alertas de inundación repentina en toda la ciudad. “Fuertes tormentas eléctricas azotan la ciudad de Nueva York, y gran parte de ella se encuentra bajo alerta por inundaciones. No arriesgue su seguridad en estas condiciones peligrosas”, dijo el alcalde Zohran Mamdani.

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Impacto en aeropuertos y evolución prevista para la noche

Una multitud de personas con equipaje de mano espera en una larga fila de seguridad en un aeropuerto moderno y bien iluminado. Se ven postes divisores de fila
LaGuardia suspendió las operaciones en tierra y los aeropuertos John F. Kennedy y Newark Liberty registraron demoras de casi dos horas (@emmarincon)

Según Pix11, el canal local, el aeropuerto de LaGuardia suspendió las operaciones en tierra. El medio informó además que en el aeropuerto John F. Kennedy y en el aeropuerto internacional Newark Liberty se registraban retrasos de casi dos horas.

Las demoras en terminales aéreas se sumaron a un escenario de alertas extendidas en la ciudad, con precipitaciones que ganaron intensidad hacia el tramo central del día y podían continuar durante la noche del sábado, sobre todo antes de las 2.00. La temperatura mínima rondaría los 24 °C (76 °F) y las ráfagas podían alcanzar 40 km/h (25 mph), lo que podía derivar en complicaciones adicionales para los traslados.

Qué es la lluvia sucia y por qué podía aparecer en la ciudad

La lluvia sucia podía aparecer en Nueva York porque las precipitaciones arrastraban humo, cenizas y otras partículas de los incendios forestales de Canadá (EFE/EPA)
La lluvia sucia podía aparecer en Nueva York porque las precipitaciones arrastraban humo, cenizas y otras partículas de los incendios forestales de Canadá (EFE/EPA)

El mismo sistema de lluvias llegaba después de una ola de calor a mitad de semana y de lo que meteorólogos locales describieron como el episodio de humo de incendios forestales canadienses más intenso en la ciudad desde 2023. Ese contexto abría la posibilidad de un fenómeno conocido como lluvia sucia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia sucia, también llamada lluvia fangosa o lluvia roja, ocurre cuando las precipitaciones arrastran hacia el suelo polvo, humo, cenizas u otras partículas diminutas suspendidas en la atmósfera.

En términos prácticos, el agua puede “barrer” parte de esas partículas del aire y llevarlas hasta el nivel del suelo.

Como el cielo de Nueva York estaba cargado con humo procedente de incendios forestales en la provincia canadiense de Ontario, las tormentas podían depositar hollín sobre coches, calles, ventanas y otras superficies al aire libre, y también limpiar la atmósfera al arrastrar partículas suspendidas, con una mejora en la calidad del aire a partir del domingo.

Calidad del aire, riesgos asociados y recomendaciones vigentes

El aviso sanitario por calidad del aire siguió vigente en Nueva York porque el humo de Canadá alcanzó niveles perjudiciales y elevó el riesgo para toda la población (REUTERS/Mike Segar)
El aviso sanitario por calidad del aire siguió vigente en Nueva York porque el humo de Canadá alcanzó niveles perjudiciales y elevó el riesgo para toda la población (REUTERS/Mike Segar)

El texto fuente señaló que, para la mayoría de las personas, la lluvia sucia en sí misma no se considera peligrosa. El riesgo seguía concentrado en el humo de los incendios forestales que la provoca, especialmente para niños, adultos mayores, personas con asma o enfermedades cardíacas y quienes pasan mucho tiempo al aire libre.

El Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York amplió hasta la medianoche del viernes 17 de julio el aviso sanitario por calidad del aire.

La advertencia seguía vigente porque el humo continuaba afectando a la región y la calidad del aire ya había alcanzado niveles perjudiciales para toda la población, no solo para grupos sensibles.

Ese deterioro podía causar irritación de garganta, tos y dificultad para respirar. Entre las recomendaciones incluidas en el texto figuraban reducir al mínimo el tiempo al aire libre para niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes tienen problemas respiratorios, además de mantener las ventanas cerradas y configurar el aire acondicionado para recircular el aire interior.

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