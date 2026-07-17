La ciudad de South Fulton abre el plazo para pedir ayudas de reparación de viviendas para adultos mayores

South Fulton abrió la solicitud para un programa de reparación de viviendas destinado a personas mayores de 62 años

El costo de las remodelaciones y reparaciones en el hogar puede convertirse en un obstáculo insalvable para quienes viven con ingresos fijos, como es el caso de muchas personas mayores. Frente a esta realidad, la ciudad de South Fulton, Atlanta, Georgia ha puesto en marcha un nuevo Programa de Rehabilitación de Viviendas para Adultos Mayores, una iniciativa que promete cambiar la vida de decenas de residentes de la tercera edad al permitirles mejorar sus viviendas sin incurrir en deudas. Este programa, impulsado con fondos federales, busca que los adultos mayores puedan envejecer de forma segura y digna en sus propios hogares, fomentando la autonomía y la calidad de vida.

El objetivo esencial de esta propuesta es ofrecer a los residentes mayores de South Fulton la posibilidad de acceder a reparaciones fundamentales en sus viviendas, a menudo postergadas por dificultades económicas, mediante ayudas de hasta 25.000 dólares por solicitante. La finalidad del programa no solo es mejorar la infraestructura doméstica, sino también reducir los riesgos asociados al deterioro de las viviendas, como problemas eléctricos, filtraciones o presencia de materiales peligrosos, y facilitar la vida diaria de quienes tienen alguna discapacidad.

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Para acceder a las ayudas, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. El programa está dirigido exclusivamente a personas mayores de 62 años que sean propietarias de una vivienda unifamiliar ubicada en South Fulton. Además, es indispensable que los interesados cuenten con un seguro de vivienda vigente y que todas las obligaciones legales relacionadas con la propiedad —como hipotecas, impuestos o gravámenes— estén al día o saldadas. El perfil económico también es un factor determinante: solo pueden postularse quienes tienen ingresos bajos o moderados, con el objetivo de priorizar a quienes enfrentan mayores dificultades para costear reparaciones esenciales.

El programa de asistencia para la rehabilitación de viviendas ofrece ayudas de hasta 25.000 dólares por solicitante en South Fulton (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de solicitud se organiza en varias etapas, iniciando con una fase de preselección. Los adultos mayores interesados pueden completar su solicitud de preselección a través de internet, lo que permite agilizar el trámite y facilitar el acceso a quienes tienen dificultades de movilidad.

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El miércoles 15 de julio de 2026, más de cien personas hicieron fila en el Welcome All Park de South Fulton para recibir asistencia presencial en la presentación de sus solicitudes, en una jornada que se extendió desde el mediodía hasta las 15:00. Esta fue la segunda oportunidad que ofrecieron las autoridades locales para quienes prefieren la gestión presencial, tras una sesión anterior realizada una semana antes. Los residentes reciben orientación por parte de funcionarios del Proyecto Nehemías, organización encargada de canalizar y asistir a los postulantes durante la inscripción.

Una vez enviada la solicitud de preselección, los participantes reciben un correo electrónico con los siguientes pasos a seguir. Finalizada la fase inicial, las autoridades evaluarán los datos y condiciones de cada solicitante para determinar quiénes avanzarán a la siguiente etapa. La coordinadora de admisiones, Seaiqua Smith, explicó que el proceso será paulatino y que, tras la revisión de las solicitudes, comenzará la evaluación técnica de cada caso para definir el alcance de las intervenciones.

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El financiamiento del programa proviene de una subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y cuenta con 700.000 dólares en su primera ronda

El financiamiento del programa proviene de una subvención en bloque para el desarrollo comunitario, otorgada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Para esta primera ronda de ejecución, la alcaldesa Carmalitha Gumbs anunció que se cuenta con un fondo de 700.000 dólares, destinados exclusivamente a la rehabilitación de viviendas de adultos mayores en South Fulton. Los beneficiarios seleccionados no estarán obligados a reembolsar el dinero recibido para las reparaciones, lo que representa un alivio significativo para quienes carecen de ahorros o ingresos suficientes.

La ayuda económica cubre una amplia gama de intervenciones. Entre las mejoras contempladas por el programa se encuentran la reparación o reemplazo de sistemas eléctricos, de plomería y climatización, así como la sustitución de ventanas y la eliminación de moho, que puede representar un riesgo grave para la salud. También se incluyen servicios de reducción de riesgos asociados al plomo y adaptaciones para facilitar la vida de personas con discapacidad. Estas acciones buscan no solo modernizar las viviendas, sino también asegurar que sean espacios seguros y funcionales.

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El caso de Maxine Reynolds ilustra la necesidad y el impacto potencial del programa. Reynolds, cuya vivienda fue construida en la década de 1950, enfrenta múltiples desafíos: muchas de sus ventanas son las originales y presentan filtraciones, una de sus habitaciones carece de electricidad y el sótano sufre de humedad y moho por entradas sin sellar. Mantiene algunas ventanas cubiertas con plástico para conservar el calor, pero reconoce que no puede costear las reparaciones necesarias, que ascenderían a miles de dólares. Su situación refleja la de muchos adultos mayores que, a pesar de sus esfuerzos, no logran mantener sus casas en condiciones adecuadas.

El proceso de selección y ejecución no es inmediato. Las autoridades han advertido que el trámite podría extenderse durante varios meses, por lo que solicitan paciencia a los adultos mayores. Según Smith, la revisión y evaluación de cada caso requiere tiempo y debe realizarse con rigor para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. El plazo para presentar la solicitud vence el 31 de julio de 2026, y solo quienes cumplan con todos los requisitos y resulten seleccionados podrán acceder a las mejoras ofrecidas por el programa.

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