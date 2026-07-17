Estados Unidos

Nueva regla de visa en Estados Unidos: qué cambia y qué deben hacer los estudiantes y periodistas extranjeros

El Departamento de Seguridad Nacional elimina la permanencia por tiempo indefinido. Conoce los nuevos topes fijados en el formulario I-94 y las pautas para evitar la presencia ilegal

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Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)
El DHS eliminará desde el 15 de septiembre de 2026 el sistema de duración de estatus y fijará una fecha de vencimiento en el I-94 para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros en Estados Unidos (Foto: Difusión)

A partir del 15 de septiembre de 2026, los estudiantes internacionales, los visitantes de intercambio y los periodistas extranjeros que viven o trabajan en Estados Unidos tendrán una fecha de vencimiento estampada en su permiso de entrada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 17 de julio en el Registro Federal la norma final que elimina el sistema de “duración de estatus” (Duration of Status, D/S), un mecanismo que desde 1978 permitía permanecer en el país sin plazo fijo mientras se mantuviera la matrícula o el empleo activos.

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La norma afecta a más de 1,2 millones de estudiantes y a decenas de miles de visitantes de intercambio y periodistas. Lo que cambia no es el derecho a quedarse, sino quién decide y bajo qué condiciones.

Qué cambia según el tipo de visa

El sistema anterior no ponía fecha en el formulario I-94, el documento que certifica la admisión legal. A partir del 15 de septiembre, ese formulario llevará una fecha concreta.

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La nueva norma del DHS establece hasta 4 años por período de admisión para las visas F y J, 240 días para la visa I y 90 días para periodistas chinos con visa I, salvo pasaportes de Hong Kong y Macao (Foto: Difusión)

Los nuevos plazos máximos por categoría, según la norma publicada por el DHS (expediente ICEB-2025-0001), son:

  • Visa F (estudiantes internacionales): hasta 4 años por período de admisión.
  • Visa J (visitantes de intercambio cultural): hasta 4 años por período de admisión.
  • Visa I (periodistas extranjeros): hasta 240 días.
  • Visa I para ciudadanos chinos: hasta 90 días (excluidos los titulares de pasaportes de Hong Kong y Macao).

Un punto que ha generado confusión: el límite de 4 años no es un tope total sobre el tiempo que un estudiante puede pasar en Estados Unidos. Es el máximo por cada período de admisión. Un doctorado de seis años sigue siendo posible, pero requiere solicitar una prórroga federal antes de que venza el plazo inicial.

Micrófono en mano, cámaras enfocando a los entrevistados, medios de comunicación en trabajo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El límite de 4 años para la visa F no impide completar programas largos en Estados Unidos, pero obliga a pedir una prórroga federal antes del vencimiento del período inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los afectados ahora mismo

La acción que se tome depende de la situación de cada persona.

  • Si ya estás en Estados Unidos bajo el sistema D/S: no es necesario hacer nada de inmediato. La norma incluye disposiciones de transición que permiten mantener el estatus actual hasta la fecha de finalización del programa o por un máximo de 4 años desde el 15 de septiembre, lo que ocurra primero, según el análisis de la firma de inmigración Goel & Anderson.
  • Excepción crítica: quien salga del país y reingrese a partir del 15 de septiembre quedará automáticamente bajo el nuevo sistema, con una fecha fija en el I-94 desde ese momento. El período de transición no cruza la frontera.
  • Si necesitas más tiempo del asignado: presentar una solicitud de prórroga (formulario I-539) ante el USCIS antes de que venza el período autorizado. La solicitud requiere datos biométricos, verificación de antecedentes y documentación de respaldo.
  • Salir de Estados Unidos y reingresar con una nueva admisión y documentación actualizada.
  • Si no se toma ninguna de esas medidas: la presencia ilegal comienza a computar automáticamente al día siguiente del vencimiento. A diferencia del sistema anterior, no se requiere una resolución formal del USCIS para que empiece el reloj. Una acumulación de más de 180 días puede derivar en una prohibición de reingreso de entre 3 y 10 años.

Reglas adicionales para estudiantes de posgrado con visa F-1

La norma impone restricciones específicas a este grupo, según el texto oficial del DHS:

La norma del DHS restringe a los estudiantes de posgrado con visa F-1, reduce de 60 a 30 días el período de gracia tras la graduación y fija un tope de 24 meses para programas de inglés (REUTERS/Faith Ninivaggi/File Photo)
La norma del DHS restringe a los estudiantes de posgrado con visa F-1, reduce de 60 a 30 días el período de gracia tras la graduación y fija un tope de 24 meses para programas de inglés (REUTERS/Faith Ninivaggi/File Photo)
  • Prohibición de cambiar objetivos educativos en cualquier momento del programa sin autorización previa del SEVP (Servicio de Programas de Estudiantes y Visitantes de Intercambio).
  • Prohibición de transferirse a otra institución sin autorización migratoria previa. Los estudiantes de pregrado tienen vetado el cambio durante el primer año académico.
  • Período de gracia tras la graduación reducido a la mitad: de 60 a 30 días para encontrar patrocinio laboral o salir del país.
  • Estudiantes en programas de inglés: tope de 24 meses de estadía continua.

David J. Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, resumió el impacto de ese recorte en declaraciones recogidas por Reuters: “Los estudiantes internacionales, muchos de los cuales habrán pasado años en Estados Unidos, ahora tendrán solo 30 días para encontrar un empleador que los patrocine o serán convertidos inmediatamente en inmigrantes ilegales”.

Plazos clave para estudiantes con OPT o STEM OPT

Goel & Anderson señala una ventana específica para quienes tengan solicitudes de autorización de empleo en curso o próximas:

  • Los estudiantes F-1 con una solicitud de OPT o STEM OPT pendiente o por presentar antes del 18 de marzo de 2027 (244 días después de la publicación) no necesitan tramitar una prórroga de estatus por separado, solo la solicitud de autorización de empleo.
  • Si esa solicitud es aprobada, el estudiante permanece en estatus F-1 hasta el vencimiento del permiso de trabajo, más 60 días.
  • Si es denegada, el estudiante mantiene el estatus hasta la fecha de fin de programa en el I-20, más 60 días.

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