Estados Unidos

Florida activa un mes de compras escolares libres de impuestos

El beneficio fiscal regirá del 20 de julio al 20 de agosto e incluirá adquisiciones en tiendas y por internet, con topes definidos por la ley para vestimenta, insumos de estudio y equipos informáticos

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Útiles escolares
Florida activó un mes de compras escolares libres de impuestos entre el 20 de julio y el 20 de agosto

La llegada del nuevo año escolar en el sur de Florida trae consigo una oportunidad para que miles de familias reduzcan los gastos asociados al regreso a clases. Del 20 de julio al 20 de agosto, estará vigente en el estado una exención tributaria que permitirá adquirir una amplia variedad de productos sin pagar el impuesto sobre las ventas, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación local.

Esta medida, que coincide con las semanas de mayor preparación escolar en la región, se presenta como un alivio financiero para quienes deben equiparse con ropa, útiles, mochilas y dispositivos tecnológicos antes de que los estudiantes retornen a las aulas.

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El período de compras libres de impuestos abarca exactamente un mes, desde el lunes 20 de julio hasta el miércoles 20 de agosto. Durante este lapso, los consumidores podrán beneficiarse de la eliminación del impuesto sobre las ventas al adquirir artículos seleccionados, lo que representa un ahorro directo en el presupuesto familiar.

La exención aplica tanto a compras presenciales como a pedidos realizados por internet, siempre que la transacción sea aceptada por el vendedor dentro de las fechas estipuladas. En todos los casos, el objetivo principal es facilitar el acceso a los insumos necesarios para el inicio del ciclo escolar, aliviando el impacto económico que supone la adquisición de materiales y equipamiento básico.

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La ley estatal define con precisión los productos y categorías que entran en el programa de exención tributaria, así como los límites de precio que deben respetarse para acceder al beneficio. La medida cubre prendas de vestir, calzado, billeteras, bolsos y mochilas cuyo precio no exceda los 100 dólares por unidad.

También incluye útiles escolares como cuadernos, lápices, carpetas, reglas, marcadores, tijeras y loncheras, siempre y cuando el valor de cada artículo sea igual o inferior a 50 dólares. Estos montos buscan abarcar el grueso de las compras habituales realizadas por las familias en temporada escolar, garantizando que la mayoría de los estudiantes pueda aprovechar la exención.

Los útiles escolares como cuadernos, lápices, carpetas, reglas y tijeras quedan exentos en Florida si cuestan 50 dólares o menos
Los útiles escolares como cuadernos, lápices, carpetas, reglas y tijeras quedan exentos en Florida si cuestan 50 dólares o menos

El programa contempla además materiales didácticos y rompecabezas orientados al aprendizaje, como tarjetas educativas, juegos de memoria y libros interactivos, siempre que su precio no supere los 30 dólares. Dentro del rubro tecnológico, la exención alcanza a computadoras personales y ciertos accesorios, estableciendo un límite de 1.500 dólares por artículo.

Entre los dispositivos cubiertos se encuentran laptops, tabletas, lectores electrónicos, impresoras, monitores, teclados, audífonos, cámaras web, calculadoras y enrutadores. Todos estos productos deben destinarse a uso personal o doméstico para calificar al beneficio fiscal.

El calendario escolar de los principales condados del sur de Florida marca el ritmo de la temporada de compras. En Broward, los alumnos regresarán a clases el 10 de agosto; en Monroe, la fecha será el 12; y en Miami-Dade, el inicio está previsto para el 13 de agosto.

ALOT-InHouse
El calendario escolar del sur de Florida fija el regreso a clases el 10 de agosto en Broward, el 12 en Monroe y el 13 en Miami-Dade

Esta coincidencia temporal hace que muchas familias concentren sus compras en las semanas previas a estas fechas, incrementando la actividad comercial en la región. Se espera que tiendas por departamentos, comercios especializados y centros comerciales experimenten una mayor afluencia de clientes, especialmente en ciudades densamente pobladas.

Cadenas como Walmart, Target, Office Depot, Staples y Best Buy anticipan una de las temporadas de mayor movimiento en el comercio minorista, impulsadas por el flujo de compradores motivados por el incentivo fiscal.

No todos los productos están incluidos en la exención. El programa excluye teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores, maletas, joyas, relojes, paraguas y servicios de reparación. Tampoco se beneficiarán de la medida aquellos artículos cuyo precio supere los límites fijados por la ley.

Adicionalmente, las ventas realizadas en aeropuertos, parques temáticos, hoteles y otros establecimientos expresamente excluidos por la normativa quedan fuera del alcance del beneficio. Es fundamental que los compradores verifiquen cuidadosamente que cada producto cumpla con los requisitos, ya que cualquier adquisición fuera de las categorías elegibles o por encima de los límites de precio no estará exenta del impuesto.

El Departamento de Ingresos de Florida (FDOR) recomienda a los consumidores consultar el listado oficial de productos habilitados antes de realizar cualquier compra. Esta verificación resulta esencial para evitar sorpresas en la caja y asegurarse de aprovechar al máximo la exención tributaria. Las compras online también pueden beneficiarse del programa, siempre que el pedido sea aceptado dentro del período establecido, aunque la entrega se produzca después.

Los expertos en consumo aconsejan comparar precios entre distintas tiendas, ya que en esta temporada muchos comercios lanzan promociones adicionales que pueden incrementar el ahorro. La combinación de ofertas y exención fiscal representa una oportunidad inusual para que las familias reduzcan de forma significativa el desembolso previo al inicio de clases.

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