Estados Unidos

Las denuncias de los inquilinos por estafas de alquiler aumentan en Nueva York en medio de la crisis de vivienda

Los registros del Departamento de Estado muestran un alza del 55% en las denuncias recientes, con 378 reportes en 2023, 589 en 2025, y un 2026 que mantiene la tendencia

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La crisis de vivienda de Nueva York impulsó un aumento del 55% en las denuncias por estafas de alquiler (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis habitacional que atraviesa Nueva York se ha convertido en terreno fértil para la proliferación de esquemas fraudulentos de alquiler, según datos recientes. Esta situación, lejos de ser un fenómeno aislado, ha generado un crecimiento sustancial en las denuncias por estafas inmobiliarias y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan una vivienda en un mercado cada vez más restringido y competitivo. Nuevos datos obtenidos por CBS News New York revelan que las quejas sobre fraudes en alquileres han aumentado un 55% en los últimos años, exponiendo el impacto directo de la crisis de vivienda en la ciudad y el estado.

El incremento de las denuncias es un reflejo de la presión y la ansiedad que enfrentan los potenciales inquilinos. En un contexto donde la oferta es limitada, los estafadores ven una oportunidad para atraer a personas que, por urgencia o desconocimiento, pueden caer en engaños bien planificados. El Departamento de Estado de Nueva York ha documentado este auge, mostrando cómo el entorno actual facilita que los delincuentes aprovechen la desesperación de quienes buscan alquilar, convirtiendo la escasez de viviendas en una auténtica “mina de oro” para las actividades fraudulentas.

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Para muchos, la búsqueda de un nuevo hogar se ha transformado en un proceso riesgoso. La experiencia de Allyson Becker ilustra la sofisticación y alcance de los fraudes que circulan en portales reconocidos de alquiler. Becker creyó haber encontrado una oportunidad única: un apartamento de una habitación en Jackson Heights, Queens, publicado en Apartments.com por menos de 2.000 dólares al mes. El agente inmobiliario, que supuestamente gestionaba el inmueble, le exigió firmar un contrato de arrendamiento anual y abonar el primer y último mes de alquiler para concederle una visita privada exclusiva.

Allyson Becker detectó una presunta estafa de alquiler por un departamento en Jackson Heights publicado en Apartments.com por menos de 2.000 dólares al mes (REUTERS/Jeenah Moon)
Allyson Becker detectó una presunta estafa de alquiler por un departamento en Jackson Heights publicado en Apartments.com por menos de 2.000 dólares al mes (REUTERS/Jeenah Moon)

La estrategia, lejos de ser un trámite habitual, encendió las alarmas de Becker. Tras rechazar la propuesta y analizar la situación, expresó su preocupación por quienes, menos familiarizados con el mercado local, podrían considerar legítimas estas condiciones y entregar importantes sumas de dinero a desconocidos. “Probablemente hay gente que no es de aquí y no sabe lo que hace, y piensa que así es como funcionan las cosas y le está dando su dinero a este tipo”, afirmó Becker. Apartments.com, al recibir la denuncia, retiró el anuncio el mismo día y rompió relaciones con el tercero responsable, aunque no reveló su identidad ni aceptó conceder entrevistas sobre el caso.

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El funcionamiento de estos fraudes sigue patrones cada vez más habituales. Robert Swiderski, agente inmobiliario con licencia y director ejecutivo de RealTegrity, explica que los estafadores publican anuncios falsos para presionar a los interesados a realizar pagos o entregar información personal bajo la promesa de asegurar la vivienda. “Debido a la escasez de anuncios de alquiler, la gente ha estado pagando un depósito o el primer mes de alquiler a la persona que les atiende por teléfono basándose únicamente en una visita virtual, sin haber visto el apartamento en persona, y luego descubren que nunca fue un apartamento real”, describe Swiderski. Este método aprovecha la urgencia y la confianza de los inquilinos en plataformas digitales que, en teoría, deberían ofrecer garantías.

Ante este escenario, Swiderski recomienda extremar precauciones y exigir pruebas de legitimidad antes de avanzar en cualquier transacción. “Si no estás seguro de si la persona con la que estás hablando o reuniéndote es un agente legítimo, pídele que te muestre su tarjeta de identificación. Tienen que enseñártela”, aconseja. Estas medidas son esenciales para evitar caer en redes fraudulentas que explotan la falta de controles en los procesos virtuales y la presión por conseguir una vivienda en una ciudad donde la demanda supera con creces la oferta.

Robert Swiderski advirtió que las estafas de alquiler usan anuncios falsos y visitas virtuales para obtener depósitos o datos personales
Robert Swiderski advirtió que las estafas de alquiler usan anuncios falsos y visitas virtuales para obtener depósitos o datos personales

El aumento de las denuncias está respaldado por cifras oficiales que muestran la magnitud del problema. Los datos del Departamento de Estado de Nueva York indican que en 2023 se registraron 378 quejas por presuntas estafas de alquiler, cifra que ascendió a 568 en 2024 y a 589 en 2025. El año 2026 mantiene hasta el momento el mismo ritmo de crecimiento que los dos años anteriores. Además, la Comisión Federal de Comercio informó que desde 2020 los estadounidenses han reportado 65.000 casos de estafas de alquiler y pérdidas económicas por un valor aproximado de 65 millones de dólares, lo que evidencia el alcance nacional de este fenómeno.

Las plataformas digitales, por su parte, han adoptado posturas diversas frente a las denuncias y exigencias de mayor control. Redfin y Realtor.com son mencionadas por Becker como sitios donde también detectó anuncios sospechosos. Ambas compañías, tras ser notificadas, eliminaron los anuncios y bloquearon a los responsables. Realtor.com manifestó, sin conceder entrevistas, que cuenta con medidas de seguridad, como la posibilidad de denunciar anuncios dudosos a través de un botón específico. Apartments.com ofrece una función similar, aunque la experiencia de Becker sugiere que estos sistemas reactivos no siempre son suficientes para prevenir los fraudes antes de que ocurran.

Quienes han sido víctimas o testigos de estos engaños exigen que las plataformas de alquiler eleven sus estándares de verificación y refuercen los controles previos a la publicación de anuncios, especialmente en un contexto donde la escasez de viviendas potencia la vulnerabilidad de los inquilinos. “Es una práctica abusiva. Es terrible. Se están aprovechando de la gente en un momento en que realmente necesitan ayuda”, concluye Becker, reflejando el sentimiento de quienes enfrentan la doble amenaza de la crisis habitacional y la estafa digital.

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