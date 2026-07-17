Estados Unidos

Una famosa cadena de comida mexicana retira la lechuga en Estados Unidos tras un brote de ciclosporiasis con más de 1.600 casos confirmados

La FDA y el CDC confirmaron que la verdura contaminada proviene de México y ya superó el récord histórico de contagios en el país. Las autoridades piden no consumirla

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Cuatro tacos abiertos con carne, lechuga, tomate y queso sobre fondo oscuro; en segundo plano, el logo de Taco Bell desenfocado con una sombra.
Taco Bell retirará de forma indefinida la lechuga iceberg rallada de su cadena nacional por el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taco Bell retirará de forma indefinida la lechuga iceberg rallada de toda su cadena de suministro nacional, tras ser vinculada a un brote de ciclosporiasis que ya acumula 1.644 casos confirmados en cinco estados del medio oeste y sur de Estados Unidos, según informaron la FDA y el CDC.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el jueves 16 de julio que la lechuga señalada proviene de México y fue rastreada hasta un proveedor común de las sucursales donde los pacientes comieron antes de enfermarse.

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La FDA y el CDC vincularon la lechuga iceberg de México con 1.644 casos confirmados en cinco estados donde comieron pacientes de Taco Bell (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
La FDA y el CDC vincularon la lechuga iceberg de México con 1.644 casos confirmados en cinco estados donde comieron pacientes de Taco Bell (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

“El ingrediente afectado de nuestro proveedor será retirado indefinidamente de nuestra cadena de suministro a nivel nacional y será reemplazado en un plazo de 24 horas en los estados seleccionados”, indicó un vocero de Taco Bell en un comunicado citado por The Guardian.

El CDC estimó que el brote continuará al menos hasta agosto, mientras la FDA sigue recopilando muestras del producto para análisis de laboratorio y trabaja con el proveedor identificado para determinar si la lechuga potencialmente contaminada permanece en el mercado.

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El proveedor señalado: Taylor Farms y el rastro mexicano

La empresa Taylor Farms, con sede en California, fue identificada por investigadores como la fuente potencial de contaminación, según informó The Washington Post el jueves, con base en dos personas familiarizadas con la investigación. Reuters y The Guardian confirmaron la vinculación horas después.

Seis tacos de tortilla crujiente rellenos de carne, lechuga picada y queso rallado, alineados en una bandeja de acero inoxidable bajo un haz de luz fría.
La investigación identificó a Taylor Farms como fuente potencial de la contaminación de la lechuga iceberg usada en sucursales de Taco Bell (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA precisó que su investigación de rastreo identificó a un proveedor común de lechuga iceberg —una variedad de cabeza redonda, hoja crujiente y alto contenido de agua, ampliamente usada en ensaladas y comida rápida— proveniente de México, utilizado por las sucursales de Taco Bell donde los enfermos habían comido antes de presentar síntomas.

La empresa tiene antecedentes en crisis sanitarias: estuvo vinculada a un brote de ciclosporiasis en 2013 y a un brote de E. coli asociado a McDonald’s en 2024.

Donald Prater, comisionado interino adjunto de la FDA para Alimentos, señaló en una llamada con periodistas que la agencia continúa su investigación de rastreo “en múltiples productos de consumo fresco, incluyendo los lugares reportados por los pacientes antes de enfermarse”, según recogió AP.

La magnitud del brote: cifras, estados afectados y un récord superado

El brote arrancó el 1 de mayo de 2026 y ya se convirtió en el peor de la historia del país: superó las aproximadamente 4.700 infecciones que en 2019 habían marcado el récord nacional hasta entonces. Más de 30 estados reportaron casos este año, con otros 5.100 pendientes de análisis en el CDC.

Los estados con casos vinculados directamente a Taco Bell —Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia— suman 1.644 personas infectadas, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte. Michigan es el epicentro: registró 4.312 casos al jueves, y el 90% de los pacientes entrevistados allí reportó haber consumido lechuga iceberg. El noroeste de Ohio contabilizó más de 1.100 casos; Nueva York, más de 400.

Primer plano de una persona sentada con las manos en el estómago, una expresión de dolor y un plato de lechuga en una mesa.
Michigan concentra 4.312 casos y el 90% de los pacientes entrevistados reportó haber consumido lechuga iceberg antes de enfermarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gwen Biggerstaff, directora adjunta de la División de Enfermedades de Transmisión Alimentaria, Hídrica y Ambiental del CDC, advirtió que “el número real de infecciones es casi con certeza mayor, porque muchas personas con enfermedad leve se recuperan”, según The Guardian. La funcionaria anticipó que los casos seguirán en aumento hasta agosto.

Qué es la ciclosporiasis, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal parasitaria provocada por Cyclospora cayetanensis, un parásito microscópico y esférico que infecta el intestino delgado. No suele ser mortal y se trata con antibióticos.

Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por Cyclospora cayetanensis y se transmite por frutas, verduras o agua contaminadas (CDC)

El parásito se propaga a través de las heces y se transmite al consumir frutas, verduras o agua contaminadas con agua de riego que haya estado en contacto con materia fecal. Los brotes ocurren con mayor frecuencia en primavera tardía y verano, estaciones en que el parásito prospera con el calor.

Natasha Bagdasarian, directora médica del departamento de salud de Michigan, señaló a AP que tras más de 1.000 entrevistas con pacientes, “la información preliminar ha mostrado que la lechuga es un producto común que aparece con regularidad durante la investigación”.

Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen:

  • Diarrea acuosa con evacuaciones frecuentes y a veces explosivas.
  • Náuseas y calambres abdominales.
  • Fatiga y pérdida de apetito.
  • Pérdida de peso.
  • Flatulencias e hinchazón.

Los síntomas pueden tardar días o semanas en aparecer tras la exposición al parásito, lo que dificulta rastrear el momento exacto del contagio.

Recomendaciones oficiales

El CDC y las autoridades de Michigan emitieron recomendaciones diferenciadas según el nivel de exposición al riesgo.

El CDC aconsejó a los consumidores de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia:

  • No consumir lechuga rallada en ningún restaurante de Taco Bell.

Las autoridades de Michigan fueron más específicas para el público general:

  • Comprar lechugas enteras en lugar de bolsas o kits premezclados.
  • Retirar las hojas exteriores antes de consumirlas.
  • Lavar con cuidado las hojas restantes bajo agua corriente.
  • Evitar los kits de ensalada premezclados y las bolsas de lechuga lista para consumir.

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