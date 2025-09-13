Retiro masivo en EEUU: más de 94.000 vehículos de marcas populares fueron llamados a revisión por falla de seguridad

Toyota, Lexus y Subaru retiran más de 94.000 vehículos en EE.UU. por fallo en el sistema de climatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 94.000 vehículos de las marcas Toyota, Lexus y Subaru fabricados entre 2023 y 2025 han sido llamados a revisión en Estados Unidos a partir del 4 de septiembre, debido a un defecto en sus sistemas de climatización que podría afectar la visibilidad del conductor. Este retiro fue confirmado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y afecta modelos reconocidos de las tres compañías japonesas.

Según la alerta emitida por la NHTSA, el fallo detectado, originado en el sistema de control de la unidad HVAC, puede desactivar los desempañadores y desescarchadores del parabrisas, limitando la capacidad de remover escarcha, hielo o niebla acumulada sobre el cristal. NBC News informó que esta anomalía representa un riesgo incrementado de accidentes, según la autoridad vial norteamericana.

La campaña de retiro tiene antecedentes inmediatos en procesos de revisión previos realizados por las propias marcas japonesas. El año 2025 ha registrado varios llamados similares a revisión en el sector automotriz estadounidense, según informes de la Agencia Associated Press y actualizaciones de USA Today. El mercado de vehículos eléctricos y de nueva generación ha estado bajo monitorización debido al aumento de incidentes vinculados a innovaciones técnicas incorporadas en modelos recientes.

¿Por qué Toyota, Lexus y Subaru retiraron vehículos en 2025?

El retiro anunciado en septiembre de 2025 responde a un defecto detectado en el software de la unidad de control eléctrico del sistema HVAC, según la información proporcionada por la NHTSA y confirmada por NBC News. Cuando se presentan temperaturas bajas o humedad elevada, los modelos involucrados pueden quedar sin sistemas de desempañado ni desescarchado disponibles, lo que repercute en la seguridad del conductor al limitar su visión bajo ciertas condiciones climáticas. “El parabrisas delantero podría no liberar eficazmente escarcha, hielo ni niebla, lo que aumentaría el riesgo de colisión”, de acuerdo con la autoridad federal estadounidense.

¿Cuáles son los modelos Toyota, Lexus y Subaru afectados por el retiro?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, así como reportes de USA Today, los modelos incluidos en el llamado son:

Toyota bZ4X (2023, 2024, 2025)

Lexus RZ (2023, 2024, 2025)

Subaru Solterra (2023, 2024, 2025)

El universo total de vehículos afectados en el territorio estadounidense asciende a 94.320. Según datos de la propia NHTSA, estas versiones comparten plataforma de desarrollo y componentes electrónicos de climatización, lo que explica la extensión conjunta del retiro a las tres marcas niponas.

¿Cuál es el defecto reportado en el sistema HVAC de Toyota, Lexus y Subaru?

El fallo comunicado por Toyota Motor Engineering & Manufacturing está relacionado con el software que controla la unidad eléctrica del sistema HVAC (siglas de Heating, Ventilation and Air Conditioning). Este error puede dejar inoperante el desempañador y el desescarchador frontal, sistemas esenciales en situaciones de baja visibilidad provocadas por hielo, niebla o bajas temperaturas. La notificación específica de la NHTSA describe que, cuando el compresor eléctrico asociado al HVAC falla, se pierde la función automática de limpieza de cristales.

La revisión técnica no detectó daños físicos inmediatos en los componentes, sino una vulnerabilidad de origen informático, lo que permite aplicar la corrección mediante actualización de software, tal como confirmaron representantes de Toyota, Lexus y Subaru en documentos citados por NBC News.

¿Cómo saber si mi auto Toyota, Lexus o Subaru está incluido en el retiro 2025?

La verificación sobre si un vehículo está incluido en la campaña de retiro puede realizarse a través del portal oficial de la NHTSA (www.nhtsa.gov), ingresando el número de identificación vehicular (VIN) en la herramienta de búsqueda pública. Adicionalmente, los fabricantes enviarán cartas de notificación a los propietarios registrados a partir del 20 de octubre de 2025. Los usuarios pueden contactar el servicio de atención de Toyota (1-800-331-4331) o consultar a los concesionarios de Subaru y Lexus en territorio estadounidense para aclarar dudas sobre los procedimientos.

¿Qué pasos deben seguir los propietarios de los vehículos afectados por el retiro?

La NHTSA y los propios fabricantes indicaron que el proceso de revisión y reparación será completamente gratuito. El procedimiento consiste en una actualización del software que controla el HVAC y una inspección del compresor eléctrico. Si el compresor muestra signos de mal funcionamiento, será reemplazado también sin costo. Todo el trabajo se realiza únicamente en concesionarios oficiales, siguiendo el protocolo autorizado a raíz de la campaña federal número 25V610000.

Para obtener atención, los propietarios pueden agendar una cita en los centros de servicio una vez recibida la notificación o verificar preventivamente con el número de VIN. La intervención técnica tiene una duración estimada menor a dos horas, según el manual de servicio difundido por Toyota Motor North America y validado en la web de la agencia federal.

¿Cuáles son las reacciones y protocolos implementados por Toyota, Lexus y Subaru?

El comunicado conjunto emitido por Toyota, Lexus y Subaru expresa el compromiso de las compañías con la seguridad vial y la cooperación con las autoridades regulatorias. Un portavoz de Toyota Motor North America afirmó para NBC News: “Estamos trabajando con todos los distribuidores para asegurar una rápida corrección y reducir los inconvenientes para nuestros clientes”. La revisión es de carácter preventivo; hasta la fecha de emisión de la alerta, no se reportaron lesiones, siniestros graves ni fallecimientos vinculados con la falla del sistema, según los partes oficiales recogidos por la agencia federal.

¿Qué otras campañas de retiro automotriz recientes afectan Estados Unidos?

Según datos recopilados por TODAY.com, en septiembre de 2025 el sector automotriz ha registrado varios llamados a revisión adicionales: entre ellos, uno de 1,5 millones de vehículos Ford por irregularidades en la cámara de retroceso y otro de productos sanitarios por riesgo de infecciones. Para consultar campañas activas, la NHTSA publica sus bases actualizadas en línea, donde propietarios, talleres y distribuidores pueden acceder a la información de seguridad vigente.

¿Cuál es el impacto para los conductores tras el retiro de Toyota, Lexus y Subaru?

Los usuarios de vehículos Toyota bZ4X, Lexus RZ y Subaru Solterra pueden asistir a concesionarios para recibir tanto la actualización de software como una posible sustitución del compresor eléctrico sin cargo. Este proceso busca garantizar que el funcionamiento de los sistemas de climatización y desempañado esté conforme a los estándares federales de seguridad vial en Estados Unidos. La vigilancia sobre la efectividad de las reparaciones continuará mediante controles regulares a cargo de la NHTSA y reportes técnicos periódicos de los fabricantes.