Miami Beach amplía el horario del taxi acuático gratuito durante el último fin de semana del Mundial

El Ayuntamiento de Miami Beach ampliará el horario de los taxis acuáticos gratuitos el 18 y 19 de julio para facilitar los traslados durante los partidos finales del Mundial (Univision)

El Ayuntamiento de Miami Beach ampliará el horario de sus taxis acuáticos gratuitos para facilitar los traslados durante los partidos finales del Mundial que se celebren en la ciudad.

El servicio funcionará el 18 y 19 de julio, de 10:00 a 23:00, con salidas desde Venetian Marina y Maurice Gibb Memorial Park, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Ciudad de Miami Beach, en su sección dedicada al Mundial y a los planes de movilidad para esas fechas.

PUBLICIDAD

La Ciudad de Miami Beach indicó que el refuerzo para el 18 y 19 de julio integra un esquema especial de transporte con tres alternativas gratuitas: taxi acuático, Park & Ride para conductores y lanzaderas entre nodos específicos, para reducir la presión del tránsito y facilitar la circulación durante las actividades vinculadas al Mundial.

Cómo funcionará el taxi acuático y desde dónde sale

El taxi acuático gratuito conectará Maurice Gibb Memorial Park con Venetian Marina entre las 10:00 y las 23:00 como enlace entre Miami y Miami Beach (AP)

En su sección oficial de transporte, la Ciudad de Miami Beach describe el servicio de taxi acuático gratuito como un enlace entre Miami y Miami Beach y ubica uno de los puntos de embarque en Maurice Gibb Memorial Park, en el cruce de 18th Street y Purdy Avenue.

PUBLICIDAD

Del lado de Miami, el municipio identificó como punto de embarque la Venetian Marina & Yacht Club, también mencionada como Sea Isle Marina, en 1635 N Bayshore Dr.

De acuerdo con la misma información institucional, el viaje dura 20 minutos y se presenta como una opción con “tiempo de traslado consistente”, sin demoras por aperturas de puentes.

PUBLICIDAD

En la comunicación oficial, además, se señaló que el servicio se articula con otras alternativas de movilidad de ambos lados de la bahía, con el objetivo de que los pasajeros puedan completar el recorrido sin necesidad de usar el auto en los tramos finales.

Time Out Miami informó que la operación especial del 18 y 19 de julio amplía el esquema habitual: el taxi acuático cruzará Biscayne Bay en embarcaciones de 12 metros (40 pies) con capacidad para hasta 55 pasajeros, y el plan incluirá lanzaderas gratuitas entre Maurice Gibb Memorial Park, el estacionamiento de 41st Street con Pine Tree Drive y el Miami Beach Bandshell.

PUBLICIDAD

Qué recomendó la ciudad para quienes lleguen en auto

Para quienes lleguen en coche, la ciudad recomendó utilizar los autobuses Park & Ride, con frecuencias cada 10 minutos entre 9:30 y 23:30. El recorrido irá desde el Miami Beach Rowing Club (6500 Indian Creek Drive) hasta el estacionamiento de la calle 67 (que abrirá pronto) y luego al Miami Beach Bandshell (7275 Collins Avenue), según la información oficial publicada por el municipio en su página en español dedicada a la logística del Mundial.

El enfoque del plan apunta a que los conductores estacionen fuera de las zonas de mayor congestión y completen el traslado con buses de conexión.

PUBLICIDAD

En su cobertura sobre las medidas, Time Out Miami también mencionó que el Park & Ride unirá el Miami Beach Rowing Club, el nuevo estacionamiento de la calle 67 y el Bandshell, como parte del esquema de movilidad previsto para el fin de semana de los partidos finales.

En paralelo a las recomendaciones para automovilistas, el sitio oficial de la Ciudad de Miami Beach detalló una agenda de actividades y fiestas públicas de visualización asociadas al Mundial.

PUBLICIDAD

En esa programación, el municipio informó que las fiestas públicas de visualización para el partido por el tercer puesto y la final se realizarán el sábado 18 de julio y el domingo 19 de julio en el Sand Bowl, detrás del Miami Beach Bandshell, con apertura de puertas a las 15:00 el sábado y a las 13:00 el domingo.

Lanzaderas gratuitas: conexiones internas cada 15 minutos

Miami Beach realizará fiestas públicas de visualización para el partido por el tercer puesto y la final del Mundial el 18 y 19 de julio en el Sand Bowl, detrás del Miami Beach Bandshell (miamibeachfl.gov)

El plan de movilidad incluye además un servicio de lanzadera gratuito que conectará Maurice Gibb Memorial Park, el aparcamiento de la calle 41 con Pine Tree Drive y el Miami Beach Bandshell cada 15 minutos de 10:00 a 23:00.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el detalle difundido por la Ciudad de Miami Beach, tendrá paradas en Maurice Gibb Memorial Park (rampa en la calle 19 y avenida Purdy), el aparcamiento de la calle 41 con Pine Tree Drive (G6) y el Miami Beach Bandshell.

Otra ruta de lanzadera unirá los aparcamientos al aire libre de las calles 83 a 85 con el Miami Beach Bandshell (7275 Collins Avenue). Según Time Out Miami, esta ruta fue prevista para dar salida a quienes estacionen en esa franja de North Beach y necesiten llegar al área del Bandshell sin completar el trayecto en vehículo particular.

PUBLICIDAD

Un operativo “multimodal” para concentraciones y traslados