Estados Unidos

Miami Beach amplía el horario del taxi acuático gratuito durante el último fin de semana del Mundial

La medida busca ordenar los traslados y bajar la congestión, con conexiones entre la bahía y puntos clave sin depender del automóvil en el tramo de cierre

Guardar
Un taxi acuático amarillo con la inscripción "Miami Beach Water Taxi" y "Free Ride" surca el agua. Al fondo, edificios altos y la bandera de EE. UU
El Ayuntamiento de Miami Beach ampliará el horario de los taxis acuáticos gratuitos el 18 y 19 de julio para facilitar los traslados durante los partidos finales del Mundial (Univision)

El Ayuntamiento de Miami Beach ampliará el horario de sus taxis acuáticos gratuitos para facilitar los traslados durante los partidos finales del Mundial que se celebren en la ciudad.

El servicio funcionará el 18 y 19 de julio, de 10:00 a 23:00, con salidas desde Venetian Marina y Maurice Gibb Memorial Park, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Ciudad de Miami Beach, en su sección dedicada al Mundial y a los planes de movilidad para esas fechas.

PUBLICIDAD

La Ciudad de Miami Beach indicó que el refuerzo para el 18 y 19 de julio integra un esquema especial de transporte con tres alternativas gratuitas: taxi acuático, Park & Ride para conductores y lanzaderas entre nodos específicos, para reducir la presión del tránsito y facilitar la circulación durante las actividades vinculadas al Mundial.

Cómo funcionará el taxi acuático y desde dónde sale

Vista aérea de una ciudad costera con edificios altos, un puerto deportivo lleno de barcos, un puente y un bote amarillo navegando por el agua
El taxi acuático gratuito conectará Maurice Gibb Memorial Park con Venetian Marina entre las 10:00 y las 23:00 como enlace entre Miami y Miami Beach (AP)

En su sección oficial de transporte, la Ciudad de Miami Beach describe el servicio de taxi acuático gratuito como un enlace entre Miami y Miami Beach y ubica uno de los puntos de embarque en Maurice Gibb Memorial Park, en el cruce de 18th Street y Purdy Avenue.

PUBLICIDAD

Del lado de Miami, el municipio identificó como punto de embarque la Venetian Marina & Yacht Club, también mencionada como Sea Isle Marina, en 1635 N Bayshore Dr.

De acuerdo con la misma información institucional, el viaje dura 20 minutos y se presenta como una opción con “tiempo de traslado consistente”, sin demoras por aperturas de puentes.

En la comunicación oficial, además, se señaló que el servicio se articula con otras alternativas de movilidad de ambos lados de la bahía, con el objetivo de que los pasajeros puedan completar el recorrido sin necesidad de usar el auto en los tramos finales.

Time Out Miami informó que la operación especial del 18 y 19 de julio amplía el esquema habitual: el taxi acuático cruzará Biscayne Bay en embarcaciones de 12 metros (40 pies) con capacidad para hasta 55 pasajeros, y el plan incluirá lanzaderas gratuitas entre Maurice Gibb Memorial Park, el estacionamiento de 41st Street con Pine Tree Drive y el Miami Beach Bandshell.

Qué recomendó la ciudad para quienes lleguen en auto

Para quienes lleguen en coche, la ciudad recomendó utilizar los autobuses Park & Ride, con frecuencias cada 10 minutos entre 9:30 y 23:30. El recorrido irá desde el Miami Beach Rowing Club (6500 Indian Creek Drive) hasta el estacionamiento de la calle 67 (que abrirá pronto) y luego al Miami Beach Bandshell (7275 Collins Avenue), según la información oficial publicada por el municipio en su página en español dedicada a la logística del Mundial.

El enfoque del plan apunta a que los conductores estacionen fuera de las zonas de mayor congestión y completen el traslado con buses de conexión.

En su cobertura sobre las medidas, Time Out Miami también mencionó que el Park & Ride unirá el Miami Beach Rowing Club, el nuevo estacionamiento de la calle 67 y el Bandshell, como parte del esquema de movilidad previsto para el fin de semana de los partidos finales.

En paralelo a las recomendaciones para automovilistas, el sitio oficial de la Ciudad de Miami Beach detalló una agenda de actividades y fiestas públicas de visualización asociadas al Mundial.

En esa programación, el municipio informó que las fiestas públicas de visualización para el partido por el tercer puesto y la final se realizarán el sábado 18 de julio y el domingo 19 de julio en el Sand Bowl, detrás del Miami Beach Bandshell, con apertura de puertas a las 15:00 el sábado y a las 13:00 el domingo.

Lanzaderas gratuitas: conexiones internas cada 15 minutos

Una vista aérea de la ciudad de Miami con numerosos rascacielos al fondo, el océano azul vibrante en primer plano con varios yates blancos y pequeñas embarcaciones
Miami Beach realizará fiestas públicas de visualización para el partido por el tercer puesto y la final del Mundial el 18 y 19 de julio en el Sand Bowl, detrás del Miami Beach Bandshell (miamibeachfl.gov)

El plan de movilidad incluye además un servicio de lanzadera gratuito que conectará Maurice Gibb Memorial Park, el aparcamiento de la calle 41 con Pine Tree Drive y el Miami Beach Bandshell cada 15 minutos de 10:00 a 23:00.

De acuerdo con el detalle difundido por la Ciudad de Miami Beach, tendrá paradas en Maurice Gibb Memorial Park (rampa en la calle 19 y avenida Purdy), el aparcamiento de la calle 41 con Pine Tree Drive (G6) y el Miami Beach Bandshell.

Otra ruta de lanzadera unirá los aparcamientos al aire libre de las calles 83 a 85 con el Miami Beach Bandshell (7275 Collins Avenue). Según Time Out Miami, esta ruta fue prevista para dar salida a quienes estacionen en esa franja de North Beach y necesiten llegar al área del Bandshell sin completar el trayecto en vehículo particular.

Un operativo “multimodal” para concentraciones y traslados

Temas Relacionados

Miami BeachMundial de ClubesTransporte públicoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos mujeres mueren en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión: qué se sabe del accidente

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 a.m. en los carriles norte de la U.S. 1, cuando un sedán eléctrico impactó por detrás a un vehículo de plataforma que avanzaba lentamente en caravana

Dos mujeres mueren en Miami-Dade tras un choque entre un Tesla y un camión: qué se sabe del accidente

Nueva York congela alquileres de casi un millón de viviendas

La decisión entra en vigor el 1 de octubre y es la primera en su tipo en la historia de la ciudad. Abre un debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad financiera y derechos de los habitantes tras un aumento inédito en el costo de vida

Nueva York congela alquileres de casi un millón de viviendas

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

Por primera vez, el torneo fija un piso económico que garantiza fondos a todos los equipos, más allá de cómo les vaya en la primera etapa

Cuánto cobra cada selección aunque quede eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026

El gobernador de Florida Ron DeSantis veta dos proyectos bipartidistas sobre micromovilidad y voluntariado juvenil

La decisión, comunicada desde Tallahassee, frena iniciativas aprobadas por unanimidad en el Congreso estatal y también rechaza una norma vinculada a publicidad en Davie, sin detallar los motivos del Ejecutivo

El gobernador de Florida Ron DeSantis veta dos proyectos bipartidistas sobre micromovilidad y voluntariado juvenil

Disney supera los USD 3 mil millones en la taquilla mundial en 2026 y marca un récord para la industria

La compañía alcanzó la cifra gracias al desempeño de varias producciones estrenadas durante el primer semestre, consolidando su liderazgo en el mercado cinematográfico internacional

Disney supera los USD 3 mil millones en la taquilla mundial en 2026 y marca un récord para la industria

TECNO

Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Noruega vs. Francia: cómo verlo en Smart TV sin demoras en la señal

Estos videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store por las nuevas reglas impuestas por Sony

Inteligencia artificial: una investigación detectó diferencias ideológicas entre ChatGPT, Gemini y Grok

La alternativa a ChatGPT que conquista las redes sociales: es gratis y responde con personas reales

ENTRETENIMIENTO

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

Bella Hadid atraviesa nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada ayuda todavía”

Anya Taylor-Joy protagoniza el video de “Jealous Lover”, el nuevo sencillo de los Rolling Stones

¿Brad Pitt se casará con Ines de Ramon? Fuentes cercanas revelan nuevos detalles de su relación con la diseñadora de joyas

El juego de Estados Unidos vs Turquía se llena de estrellas: Brad Pitt, Edward Norton, Paris Hilton y más celebridades apoyaron a su selección a pesar de la derrota

MUNDO

Donald Trump acusó a Irán de violar la tregua tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Donald Trump acusó a Irán de violar la tregua tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos, Israel y Líbano firmaron un acuerdo que busca encaminar una paz duradera

Una madre excava entre las ruinas en busca de su hijo tras terremotos en Venezuela

Más de 100 embarcaciones y 2.600 marineros salieron del estrecho de Ormuz en 72 horas

Continúa el tráfico intenso en el estrecho de Ormuz pese a las advertencias de Irán