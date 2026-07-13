Estados Unidos

Cómo conseguir entradas gratis para ver la final del Mundial 2026 en Central Park y qué exige el sorteo de Global Citizen

El Great Lawn recibirá la transmisión el domingo 19 de julio, con puertas al mediodía y inicio a las 15:00, pero el acceso queda atado a una lotería sin venta presencial ni admisión espontánea

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El Great Lawn de Central Park proyectará gratis la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 19 de julio con acceso definido por un sorteo de Global Citizen
El Great Lawn de Central Park proyectará gratis la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 19 de julio con acceso definido por un sorteo de Global Citizen

El Great Lawn de Central Park proyectará gratis la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio. El acceso se definió por un sorteo de Global Citizen, sin venta de entradas ni ingreso directo el día del evento, y el 20% de los boletos se reservó para organizaciones comunitarias y sin fines de lucro.

La proyección fue presentada por la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador local.

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Según las autoridades, la ciudad esperó recibir más de un millón de visitantes durante el torneo y planteó esta opción para quienes no consiguieran entradas para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La jornada se organizó con apertura de puertas al mediodía y partido a las 15:00. Se esperaron más de 50.000 asistentes, con pantallas LED gigantes, sonido, DJs locales y puestos de comida.

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Cómo funciona el sorteo de entradas gratis

Nueva York presentó la proyección de la final del Mundial 2026 como una alternativa para quienes no consigan entradas para el MetLife Stadium de Nueva Jersey (REUTERS/Omar Aziz)
Nueva York presentó la proyección de la final del Mundial 2026 como una alternativa para quienes no consigan entradas para el MetLife Stadium de Nueva Jersey (REUTERS/Omar Aziz)

Para obtener una de las entradas gratuitas en Central Park, los interesados debieron registrarse en la plataforma de Global Citizen dentro del plazo previsto y participar del sorteo.

El registro abrió el día jueves 11 de junio a las 10:00 y cerró el 16 de julio. No hubo venta de entradas ni se aceptaron solicitudes fuera de ese período.

Además, el 20% de los boletos se reservó para organizaciones de fútbol juvenil, grupos comunitarios y entidades sin fines de lucro. El resto se distribuyó entre el público general mediante la lotería.

Qué exige Global Citizen para participar en la lotería

El sorteo de Global Citizen incluyó requisitos de activismo digital. Los participantes debieron realizar acciones en línea, como firmar peticiones, compartir mensajes o difundir información sobre causas sociales, para acumular puntos o probabilidades adicionales.

Quienes participaron también debieron completar esas tareas antes del 16 de julio. Una vez finalizado el registro, la organización notificó a los seleccionados por correo electrónico y detalló los pasos para retirar la entrada gratuita.

Global Citizen sumó requisitos de activismo digital para la lotería de la final del Mundial 2026, con acciones en línea que otorgaron más probabilidades de acceso (REUTERS/Dylan Martinez)
Global Citizen sumó requisitos de activismo digital para la lotería de la final del Mundial 2026, con acciones en línea que otorgaron más probabilidades de acceso (REUTERS/Dylan Martinez)

Alternativas para vivir el Mundial gratis en Nueva York

Además del evento principal en Central Park, Nueva York dispuso espacios gratuitos y oficiales para seguir la Copa del Mundo 2026 en distintas etapas del torneo.

La Fan Zone Queens, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing, fue la principal sede para la fase de grupos.

Allí, el Louis Armstrong Stadium se transformó en un auditorio para 10.000 personas, con transmisiones en vivo, propuestas culturales y entretenimiento familiar. El ingreso fue gratuito, pero exigió reserva anticipada a través de Live Nation.

Ese espacio abrió del 17 al 28 de junio y cubrió buena parte de los partidos iniciales, aunque los primeros encuentros en el MetLife StadiumBrasil-Marruecos y Francia-Senegal— quedaron fuera de su calendario.

El barrio de Flushing se sumó a la experiencia de los aficionados con su oferta gastronómica y cultural.

La Fan Village en Rockefeller Center

Multitud de personas observa un partido de fútbol en una pantalla gigante instalada al aire libre, con edificios, banderas de Estados Unidos y un trofeo dorado
La Fan Village de Rockefeller Center y los soccer bars de Nueva York funcionaron como alternativas gratuitas para seguir la final del Mundial 2026 fuera de Central Park

Para seguir las etapas decisivas y la final fuera de Central Park, la Fan Village de Rockefeller Center concentró la atención en Manhattan.

Del 4 al 19 de julio, la pista de hielo se convirtió en una cancha de fútbol rodeada de pantallas gigantes. El acceso fue gratuito y sin inscripción, aunque los organizadores recomendaron llegar al menos dos horas antes del inicio de la final por la capacidad limitada.

El espacio incluyó la transmisión de partidos, homenajes a naciones campeonas y actividades interactivas en el complejo. Su apertura coincidió con los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos y la llegada de una flotilla internacional al puerto de Nueva York.

Opciones fuera de los recintos oficiales

Durante los primeros días del torneo, del 11 al 16 de junio, Nueva York no contó con grandes fan zones oficiales activas. En ese período, la experiencia se trasladó a barrios y bares con tradición futbolera.

Jackson Heights y Corona, en Queens, fueron puntos de encuentro para hinchas de Ecuador, Colombia y Argentina; Arthur Avenue y Morris Park, en el Bronx, concentraron aficionados de Italia y equipos del sur de Europa; y Sunset Park, en Brooklyn, reunió a quienes siguieron los partidos de México.

Para la final del 19 de julio, tanto en el Great Lawn de Central Park como en Rockefeller Center y en los soccer bars de la ciudad, los organizadores anticiparon cupos completos mucho antes del inicio del partido.

Las autoridades de Nueva York estimaron más de 50.000 personas en la proyección del partido decisivo (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
Las autoridades de Nueva York estimaron más de 50.000 personas en la proyección del partido decisivo (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

La única vía para acceder al evento principal en Central Park fue haber resultado seleccionado en la lotería de Global Citizen.

Movilidad y recomendaciones prácticas

El acceso a las sedes oficiales estuvo facilitado por el transporte público: la línea 7 del metro conectó Manhattan con el USTA en Queens, mientras que Rockefeller Center fue accesible por varias líneas de metro y autobús.

Para quienes cruzaron a Nueva Jersey y quisieron vivir el ambiente del NYNJ World Cup 26 Jersey Fan Hub, el PATH ofreció conexión directa desde el bajo Manhattan.

La organización del Mundial buscó que la experiencia no quedara reservada a quienes pudieran pagar los precios de las entradas oficiales, que alcanzaron hasta USD 1.000 en el mercado primario y secundario.

En el caso de la final en Central Park, el acceso gratuito quedó sujeto a inscripción y participación en la plataforma de Global Citizen.

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