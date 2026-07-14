Niños viajan gratis en los ferris de NY Waterway este verano: cómo funciona la promoción y quiénes pueden acceder

NY Waterway lanzó la promoción Kids Ride Free y permite que los niños menores de 12 años viajen gratis entre Nueva Jersey y Manhattan del 8 de julio al 7 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

NY Waterway anunció el regreso de su promoción Kids Ride Free para la temporada de verano boreal: entre el 8 de julio y el 7 de septiembre de 2026, los niños menores de 12 años pueden viajar gratis en sus ferris si van acompañados por un adulto con billete pago, según un comunicado de prensa de la compañía.

La empresa precisó que la promoción permite hasta dos niños sin costo por cada adulto que pague su pasaje y que no exige imprimir billetes para los menores, según la comunicación oficial. Indicó que el beneficio no establece un tope de viajes gratuitos durante el período promocional.

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NY Waterway informó que la promoción se aplica a todas las rutas estándar de su servicio y que excluye las rutas de Metro-North, según el comunicado. La compañía enmarcó el anuncio en su operación habitual de ferris y lo difundió como parte de su oferta estacional para viajes familiares.

Terminales y accesos en Nueva Jersey

La promoción rige en las nueve terminales de NY Waterway en Nueva Jersey, con viajes diarios de ida y vuelta al Midtown y al Downtown de Nueva York, según la empresa.

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Autobuses y traslados en Manhattan

La promoción de NY Waterway se aplica a todas las rutas estándar de ferris y excluye las rutas de Metro-North (REUTERS/Eduardo Muñoz)

NY Waterway indicó que ofrece autobuses gratuitos para los pasajeros cuando el ferry atraca y que esos servicios recorren varias rutas por Manhattan, según la empresa.

En su comunicado, NY Waterway detalló que el programa Kids Ride Free se mantiene vigente. Durante ese período, el operador habilitó la gratuidad para niños menores de 12 años que viajen con un adulto con pasaje pago, según la información oficial.

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Según la compañía, el beneficio se organiza por pasajero adulto. El beneficio puede utilizarse en cada trayecto en el que se cumplan las condiciones publicadas.

Otro punto operativo señalado por la empresa fue que no se requiere imprimir billetes para los menores. La compañía lo presentó como una medida orientada a facilitar el uso del servicio durante los meses de mayor movimiento, según el comunicado.

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El anuncio también precisó el alcance del programa: la promoción aplica a todas las rutas estándar del sistema de ferris operado por NY Waterway, mientras que las rutas de Metro-North quedan excluidas de la oferta, según indicó la compañía.

Terminales en Nueva Jersey y accesos a los muelles

Varias terminales de NY Waterway ofrecen estacionamiento de bajo costo y la terminal de South Amboy tiene estacionamiento gratuito durante la promoción (REUTERS/Brendan McDermid)

Para llegar a los muelles, NY Waterway señaló que existen diferentes alternativas que combinan opciones de transporte público y servicios propios de la compañía. Entre las alternativas mencionadas en el comunicado oficial, se incluyen el tren ligero Hudson-Bergen, que conecta varias zonas de Nueva Jersey con los puntos de embarque, así como los trenes y autobuses de NJ TRANSIT, que resultan útiles para quienes viven en otras ciudades o prefieren dejar su auto antes de cruzar a Manhattan. Además, la empresa destacó la disponibilidad de autobuses de enlace gratuitos operados por NY Waterway, que permiten a los pasajeros acercarse a las terminales de manera práctica y sin costo adicional.

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Estacionamiento en terminales

La empresa también indicó que en varias de sus terminales hay estacionamiento de bajo costo, lo que facilita el acceso para quienes deciden manejar parte del trayecto.

En particular, resaltó que en la terminal de South Amboy el estacionamiento es completamente gratuito durante la vigencia de la promoción, lo que representa una ventaja adicional para las familias que buscan ahorrar gastos y maximizar la comodidad en sus traslados.

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Autobuses gratuitos y seguimiento en tiempo real en Manhattan

Además, NY Waterway informó que ofrece una red de autobuses gratuitos para los pasajeros cuando el ferry atraca en Manhattan. Estos servicios cubren diversas rutas por la ciudad y están diseñados para facilitar el traslado desde los muelles hacia diferentes puntos clave de Manhattan.

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La empresa agregó que los usuarios pueden seguir en tiempo real el recorrido de estos autobuses mediante la aplicación gratuita de NY Waterway, una herramienta pensada para consultar información operativa y optimizar la experiencia de viaje, según mencionó la compañía en su comunicación oficial.