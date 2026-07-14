Erie, la ciudad de Pensilvania que sorprende como uno de los mercados inmobiliarios más calientes de EE. UU.

Erie, en Pensilvania, se ubicó en junio como el segundo mercado inmobiliario más competitivo de Estados Unidos (Wikipedia)

La ciudad portuaria de Erie, en Pensilvania, se convirtió en uno de los mercados inmobiliarios más competitivos de Estados Unidos por una combinación de precios más bajos que la media nacional, escasez de oferta y una velocidad de ventas que la ubicó en junio en el segundo puesto del ranking nacional de mercados más demandados.

Según Fox Business, las viviendas en Erie permanecieron publicadas apenas 29 días antes de venderse, seis menos que un año atrás y muy por debajo de los 53 días que, en promedio, tardó en venderse una casa en el país durante junio.

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En ese mismo mes, cada propiedad recibió 3,3 veces más visitas que el promedio nacional en la plataforma de Realtor.com, un indicador de demanda que el relevamiento considera central para medir cuán “caliente” está un mercado.

El informe de mercados inmobiliarios más calientes de junio de Realtor.com colocó a Erie solo por detrás de Hartford, en Connecticut, que encabezó la lista por segundo mes consecutivo.

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La clasificación mide la demanda por cantidad de visualizaciones únicas por propiedad y también la velocidad de cada mercado según el tiempo que un aviso permanece activo en línea, dos variables que, combinadas, permiten comparar ciudades con distintos tamaños y perfiles.

Las viviendas en Erie se vendieron en 29 días en junio, muy por debajo del promedio nacional de 53 días (REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo)

La ciudad de Erie está ubicada sobre el lago Erie y alberga el único puerto de Pensilvania en los Grandes Lagos.

La publicación señaló que su asequibilidad y su calidad de vida ayudaron a impulsar su ascenso en la clasificación, en un contexto en el que el costo de comprar una vivienda sigue siendo un factor decisivo para muchos compradores que buscan opciones fuera de los mercados tradicionalmente más caros.

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Erie combina precios bajos y poca oferta de viviendas

La economista jefe adjunta de Realtor.com, Hannah Jones, atribuyó buena parte de esa presión compradora a la falta de inmuebles disponibles.

Dijo al medio que “el atractivo de Erie está impulsado en gran medida por una escasez significativa de inventario”, una condición que, de sostenerse, tiende a intensificar la competencia por cada propiedad que llega al mercado.

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Jones añadió que, mientras otros mercados mostraron cierta mejora en la disponibilidad de viviendas, Erie siguió registrando una caída en la cantidad de propiedades en venta.

Cada propiedad en Erie recibió 3,3 veces más visitas que el promedio nacional en Realtor.com, un dato que reflejó la presión de la demanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como resultado, el mercado sigue recalentándose en comparación con el resto del país”, afirmó, al describir un escenario en el que la demanda se mantiene fuerte aunque la oferta no acompaña.

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La ciudad tiene una población de cerca de 91.000 habitantes y un precio medio de publicación de USD 239.000. Ese valor está unos USD 200.000 por debajo de la mediana nacional y equivale aproximadamente a la mitad del precio medio registrado en Hartford, lo que contribuyó a que Erie escalara posiciones dentro del ranking mensual.

Ese nivel convirtió a Erie en la segunda ciudad más asequible entre los 20 mercados inmobiliarios más demandados del país. Solo quedó detrás de Binghamton, en el estado de Nueva York, donde el precio medio de una vivienda fue de USD 227.000 el mes pasado.

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En el relevamiento, la relación entre precio, demanda y velocidad de ventas aparece como una de las claves para explicar por qué ciertos mercados ganan atractivo incluso cuando el inventario es limitado.

Realtor.com explicó que el ranking de mercados inmobiliarios más demandados combina visualizaciones por propiedad y tiempo de publicación de los avisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lugar alcanzado por Erie en junio reflejó, además, la rapidez con la que se concretaron las operaciones en un mes marcado por la comparación con los promedios nacionales.

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En esa medición, los 29 días de permanencia en línea antes de la venta resultaron un dato diferencial frente a los 53 días del promedio del país, una brecha que muestra una dinámica más acelerada que la media.

El noreste concentra la mayor presión de demanda

Para los compradores interesados en vivir en la región de los Grandes Lagos, Jones sostuvo que Erie puede encabezar la lista por sus condiciones de vida y por su accesibilidad extendida.

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Esa combinación aparece como uno de los factores que explican el interés sostenido en un mercado con cada vez menos oferta, en el que la competencia se expresó también en el nivel de atención que recibieron los avisos.

El reporte de Realtor.com también indicó que el noreste y el medio oeste continúan dominando la lista de los 20 mercados más calientes del país.

El informe de Realtor.com indicó que el noreste concentró 16 de los 20 mercados inmobiliarios más calientes del país, mientras a nivel nacional los precios cayeron 2,5% interanual en junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esas 20 comunidades de alta demanda, 16 están ubicadas en el noreste, una distribución que el informe remarcó al describir el mapa de los mercados con mayor presión compradora.

A escala nacional, los precios medios de publicación cayeron 2,5% interanual en junio, mientras que las ventas pendientes aumentaron por séptimo mes consecutivo.

Citada por Fox Business, Jones resumió esa tendencia con una lectura del comportamiento entre los compradores y vendedores.

“Esa combinación de caída de precios y aumento de firmas de contratos indica que los vendedores están encontrándose con los compradores donde están. Los vendedores que fijan precios realistas están siendo recompensados con interés”, cerró.