Un sismólogo estadounidense acusado de espionaje cumple casi dos años preso en China

El arresto de Youlin Chen ocurrió en el aeropuerto de Pekín cuando regresaba a Boston tras visitar a su familia en China. (Reuters)

Un sismólogo estadounidense de origen chino, Youlin Chen, lleva casi dos años preso en China sin juicio bajo cargos de espionaje, según informaron su familia y el grupo de defensa Global Reach. El anuncio se produce meses antes de la esperada visita del presidente Xi Jinping a Washington.

Chen, de 54 años, reside en Boston y obtuvo la ciudadanía en 2011. Agentes de seguridad del Estado lo arrestaron el 5 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Beijing cuando se preparaba para volar de regreso a casa tras visitar a su familia. Fue acusado formalmente de espionaje en mayo de 2025. El delito puede conllevar cadena perpetua o, en casos considerados especialmente graves, la pena de muerte.

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La familia guardó silencio durante meses, pero decidió hablar esta semana ante la falta de respuesta de las autoridades, incluso después de que Trump planteara el caso ante Xi durante una visita de Estado a la capital china. "No he podido hablar con mi esposo durante más de 600 días y estoy preocupada por su salud y bienestar", declaró su esposa, Yufang Rong, en un comunicado difundido por Global Reach.

El sello del Departamento de Estado de EEUU fotografiado en la Agencia de Pasaportes de Washington. (AP Foto/Alex Brandon/Archivo)

El sismólogo se desempeñaba como contratista para el Departamento de Estado y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, donde analizaba las firmas sísmicas de las pruebas nucleares de Corea del Norte con datos de acceso público y en colaboración con académicos chinos. Según Eric Lebson, asesor de Global Reach, nunca tuvo autorización de seguridad ni acceso a material clasificado.

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Para la organización, el arresto es “probablemente un intento de obtener información sobre las técnicas que Washington utiliza para detectar pruebas nucleares mediante datos sísmicos“. Las autoridades lo han interrogado más de 100 veces sobre ese trabajo, según su esposa.

Al inicio de la detención, Chen permanecía sentado todo el día en un taburete sin poder levantarse, leer ni hacer ejercicio, y sin acceso a medicamentos para tratar su diabetes. Desde entonces ha perdido entre 13,6 y 18,1 kilogramos, recibe alimentación insuficiente y solo accede a fármacos de baja calidad.

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El personal de la Embajada de Estados Unidos ha podido visitarlo en varias ocasiones, pero siempre con funcionarios presentes, lo que le impide hablar con libertad. El abogado que contrató la familia solo logró verlo cuando ya acumulaba más de 13 meses detenido.

La doctora Yufang Rong, esposa del sismólogo estadounidense Youlin Chen, junto a Sebastian Gorka, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. (Eric Lebson/Global Reach vía Reuters)

El secretario de Estado Marco Rubio lo designó como detenido injustamente en marzo, una categoría que convierte su liberación en prioridad para el gobierno y habilita gestiones diplomáticas de alto nivel. Es el único ciudadano estadounidense con esa designación actualmente preso en el país, y el caso podría ocupar un lugar central en la cumbre que Trump y Xi tienen prevista para septiembre en Washington.

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La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly indicó que Trump “ha dejado claro que quiere que todos los estadounidenses detenidos en el extranjero regresen a casa” y que desde el inicio de su mandato ha reunido a más de 100 personas con sus familias. En 2024, la administración Biden había logrado la liberación de tres ciudadanos en situación similar.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, rechazó la caracterización del caso en rueda de prensa y sostuvo que los tribunales actúan “conforme a la ley” y que “no existe la llamada detención injustificada”. Rong teme que el veredicto esté decidido de antemano: “Creo que lo condenarán pase lo que pase y el juicio se celebrará a puerta cerrada”.

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(Con información de AP y Reuters)