La medusa más grande del mundo invade populares playas de EE. UU. y alerta a los bañistas

Nueva Inglaterra registra desde julio una proliferación de medusas melena de león en playas de Massachusetts, Cape Cod, Nantucket y la North Shore. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Nueva Inglaterra experimenta desde la segunda semana de julio una proliferación sin precedentes de medusas melena de león (Cyanea capillata) en playas de Massachusetts y zonas adyacentes, lo que ha motivado la emisión de advertencias oficiales por parte de autoridades estatales y municipales. El fenómeno afecta a bañistas, residentes y turistas en destinos costeros como Cape Cod, Nantucket, la North Shore y otras áreas, según reportó FOX Weather en su cobertura más reciente.

Las autoridades de Massachusetts, en coordinación con organismos municipales y centros de salud, han emitido recomendaciones de seguridad pública y solicitado evitar el contacto con las medusas, tanto vivas como muertas. El Boston Center for Youth and Families (BCYF) detalló que los tentáculos de estos animales pueden provocar lesiones severas, ya que mantienen su capacidad tóxica hasta 25 días después del fallecimiento. FOX Weather informó que los avistamientos se extienden desde la península de Nahant hasta Salem, con presencia confirmada en playas de Cape Cod, Plymouth y Maine.

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El fenómeno no es nuevo en la región, pero según expertos citados por FOX Weather, la magnitud de la invasión actual supera la registrada en 2020. Smithsonian Ocean clasifica a la Cyanea capillata como la mayor medusa del mundo, con ejemplares que han superado los 2 metros de diámetro y cuyos tentáculos pueden alcanzar hasta 36 metros (120 pies). La recurrencia de estos episodios está vinculada a variables ambientales y oceanográficas que favorecen el desplazamiento de estos invertebrados hacia la costa.

¿Qué es la medusa melena de león y por qué preocupa su aparición en Nueva Inglaterra?

La medusa melena de león es una especie de aguas frías característica del Atlántico Norte, conocida por su tamaño y la potencia de su veneno. Smithsonian Ocean la identifica como la mayor medusa documentada, con tentáculos que pueden superar los 36 metros. El ejemplar más grande fue hallado en la costa de Massachusetts.

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La preocupación radica en la toxicidad de sus tentáculos, que contienen neurotoxinas capaces de provocar reacciones en los seres humanos, desde irritaciones cutáneas hasta complicaciones respiratorias. El BCYF subrayó que el riesgo para la salud pública es significativo, especialmente para niños y personas con condiciones médicas previas. La peligrosidad no desaparece tras la muerte del animal, ya que sus tentáculos pueden seguir causando daño durante semanas.

Según la información oficial, los tentáculos mantienen su potencia tóxica hasta 25 días después del deceso del animal. Las autoridades insisten en que se debe evitar cualquier contacto físico, ya que incluso restos de tentáculos en la arena pueden desencadenar una reacción.

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Las autoridades de Massachusetts emitieron advertencias oficiales y pidieron evitar el contacto con las medusas melena de león, vivas o muertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se han registrado los avistamientos de medusas melena de león en Massachusetts y Nueva Inglaterra?

De acuerdo con FOX Weather, la invasión de medusas melena de león abarca desde la península de Nahant hasta Salem, cubriendo también playas de Cape Cod, Plymouth y Maine. El fenómeno ha sido documentado en redes sociales, con testimonios de residentes y visitantes que han observado ejemplares de gran tamaño en la arena y en aguas poco profundas.

La ciudad de Beverly emitió un comunicado oficial en el que recomienda a la población mantener a niños y mascotas alejados de las medusas. El BCYF notificó la presencia de estos animales en el Curley Community Center de South Boston, donde se han reportado incidentes de picaduras. El portal Love the Beach, Respect the Ocean también ha difundido alertas sobre el incremento de estos invertebrados en las zonas costeras.

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Expertos consultados por FOX Weather señalaron que la proliferación actual es la más extensa desde 2020, y que el número de ejemplares avistados en las últimas semanas asciende a miles. El fenómeno coincide con condiciones de temperatura y corrientes marinas que favorecen la llegada de estas medusas a la costa.

¿Qué riesgos representan las medusas melena de león para los bañistas?

Los principales riesgos asociados a la presencia de medusas melena de león están relacionados con la toxicidad de sus tentáculos. Según el BCYF, las neurotoxinas pueden provocar desde erupciones y dolor agudo hasta dificultades para respirar y, en casos graves, reacciones sistémicas.

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La Mayo Clinic recomienda actuar de la siguiente manera en caso de picadura:

Retirar con pinzas cualquier resto de tentáculo visible.

Sumergir la zona afectada en agua caliente, entre 43 y 45 ℃ (110-113 ℉).

Mantener la zona en inmersión o bajo una ducha caliente hasta que el dolor disminuya.

Aplicar crema de hidrocortisona dos veces al día sobre la piel lesionada.

Buscar atención médica inmediata si los síntomas son intensos o persisten.

FOX Weather recoge que los expertos descartan remedios caseros como el uso de orina, ya que no existe evidencia científica de su eficacia. Las autoridades recalcan la importancia de evitar el contacto con los animales, estén vivos o muertos.

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La medusa melena de león, identificada como Cyanea capillata, es una especie de aguas frías del Atlántico Norte y figura como la mayor medusa documentada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales ante la invasión de medusas en las playas?

Las autoridades de Massachusetts y organismos municipales han emitido una serie de recomendaciones para prevenir accidentes:

No tocar las medusas, ni vivas ni muertas.

Mantener a niños y mascotas alejados de la orilla si hay avistamientos recientes.

Consultar los avisos y restricciones locales antes de ingresar al agua.

En caso de picadura, seguir el protocolo recomendado por la Mayo Clinic y buscar atención médica si es necesario.

Permanecer atentos a los comunicados de las autoridades y respetar las señales de advertencia en las playas.

El BCYF indicó: “Los bañistas deben nadar bajo su propio riesgo y prestar atención a los avisos municipales”, una instrucción replicada en otras localidades afectadas. Los operadores turísticos y los servicios de emergencia trabajan en campañas informativas para minimizar los riesgos asociados.

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¿Por qué se produce la proliferación de medusas melena de león en la región?

De acuerdo con Smithsonian Ocean y expertos citados por FOX Weather, la proliferación de medusas melena de león obedece a factores ambientales y oceanográficos, como el aumento de temperaturas en el océano y cambios en las corrientes. Estos factores pueden favorecer la concentración de ejemplares en áreas costeras, alejándolas de su hábitat natural en aguas abiertas y frías.

El fenómeno de este año ha coincidido con condiciones meteorológicas que han impulsado a grandes bancos de medusas hacia las costas de Nueva Inglaterra. El seguimiento de las corrientes y las temperaturas marinas es clave para anticipar nuevos episodios.

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Los tentáculos de la medusa melena de león conservan su toxicidad hasta 25 días después de la muerte y pueden causar lesiones severas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la presencia de medusas melena de león en la actividad turística y la vida local?

La llegada masiva de medusas melena de león ha obligado a suspender temporalmente actividades recreativas en varias playas de Massachusetts y Maine, según FOX Weather. Las autoridades monitorean el fenómeno de manera permanente para determinar cuándo es seguro reanudar el acceso a las zonas afectadas.

El impacto para los residentes y turistas es considerable, ya que limita el uso de playas, afecta los servicios turísticos y genera preocupación en la población. Las autoridades insisten en la necesidad de priorizar la seguridad y seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes.

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas respecto a la invasión de medusas?

Según los informes de las autoridades estatales y municipales, el monitoreo de la proliferación de medusas melena de león continuará en las próximas semanas. La evolución del fenómeno dependerá de las condiciones meteorológicas y oceanográficas, por lo que las advertencias pueden mantenerse vigentes o modificarse según nuevos registros.

La principal recomendación para los usuarios de playas es mantenerse informados a través de fuentes institucionales y seguir las indicaciones para minimizar riesgos. La colaboración entre organismos de salud, autoridades locales y la comunidad será fundamental para gestionar el fenómeno y reducir su impacto.