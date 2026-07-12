“Un verdadero patriota estadounidense”: el mensaje de Donald Trump sobre la muerte de Lindsey Graham que sacudió al Congreso

Donald Trump expresó su pesar por la pérdida de uno de los aliados más influyentes de su carrera política (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

La política estadounidense perdió a una de sus figuras más influyentes. El senador Lindsey Graham falleció a los 71 años tras una enfermedad breve y repentina.

La noticia fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien utilizó su cuenta personal en Truth Social para dar a conocer el deceso: “¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y uno de los mejores senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Echaremos mucho de menos a Lindsey! MÁS DETALLES Y INFORMACIÓN SOBRE EL FUNERAL PRÓXIMAMENTE. ¡Qué triste!”.

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El presidente utilizó su cuenta personal para comunicar el fallecimiento y resaltar la entrega pública del senador (@RealDonaldTrump)

Un anuncio que conmocionó a Estados Unidos

El mensaje de Trump marcó el tono del impacto nacional. Desde la madrugada del domingo, la noticia se expandió por los principales medios estadounidenses, entre ellos Reuters y CBS News, que confirmaron el fallecimiento a través de la oficina del propio senador.

Según los reportes, Graham murió el sábado por la noche, tras recibir asistencia de emergencia por un paro cardíaco en su residencia de Capitol Hill. Su entorno pidió respeto y privacidad para la familia en un momento de profundo dolor.

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La reacción de Trump resulta especialmente significativa por el vínculo personal y político que ambos mantuvieron durante la última década. El mandatario lo calificó como “un verdadero patriota estadounidense”, expresión que fue replicada por otros referentes del Partido Republicano y por líderes internacionales que destacaron el peso de Graham en la política exterior de Washington.

Reconocido por su extensa trayectoria legislativa, Graham ocupó una banca clave en el Senado durante más de dos décadas (REUTERS/Elizabeth Frantz)

De crítico de Trump a pilar republicano

La trayectoria de Lindsey Graham estuvo marcada por su capacidad para adaptarse a los cambios dentro del Partido Republicano. Nacido el 9 de julio de 1955 en Central, Carolina del Sur, Graham enfrentó la orfandad en su juventud y asumió la tutela de su hermana menor.

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Tras graduarse en la Universidad de Carolina del Sur y servir como abogado militar en la Fuerza Aérea, inició su carrera en la política estatal y luego nacional, al ser elegido representante federal en 1994.

Su llegada al Senado de Estados Unidos en 2002 supuso el inicio de una etapa que se prolongó por más de 20 años. Graham pasó de ser un duro crítico de Trump durante la campaña presidencial de 2016, a convertirse en uno de sus aliados más cercanos durante el mandato republicano.

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Marcado por la adversidad, asumió la responsabilidad familiar tras la muerte de sus padres en plena adolescencia (Lindsey Graham)

Reuters recuerda que, en 2015, Graham llegó a definir a Trump como “race-baiting, xenophobic, religious bigot (agitador racial, xenófobo y fanático religioso)” en una entrevista con CNN, pero, tras la victoria electoral de Trump, el senador modificó su postura y colaboró activamente en la agenda del presidente.

Como miembro del Comité Judicial del Senado, Graham desempeñó un papel central en la confirmación de los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, procesos que polarizaron el clima político estadounidense.

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Además, fue presidente del Comité de Presupuesto y participó en los debates clave sobre gastos federales, seguridad y política exterior.

De la confrontación inicial a la cooperación estrecha, ambos compartieron protagonismo en los debates más decisivos del Capitolio (REUTERS/Shannon Stapleton)

Un referente en política internacional

En el plano internacional, Lindsey Graham se destacó por su férreo respaldo a Israel y a Ucrania. Tras su reciente visita a Kiev, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky manifestó que Graham era “un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen más seguro nuestro mundo”.

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también lamentó la pérdida de quien consideraba “uno de los mayores amigos de Israel en el Senado de Estados Unidos”.

El senador impulsó sanciones contra Rusia tras la invasión a Ucrania en 2022 y abogó por una política de máxima presión sobre Irán.

En palabras recogidas por Reuters, Graham afirmaba que “el camino hacia la paz en Ucrania pasa más por Pekín que por Washington o Moscú”, aludiendo a la influencia global de China en el tablero geopolítico actual.

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El presidente ucraniano destacó el apoyo incondicional de Graham a Ucrania y su rol durante las crisis más recientes (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo)

La muerte de Graham genera un vacío en el liderazgo republicano y deja abierta la cuestión de su reemplazo. De acuerdo con la legislación de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster deberá nombrar un sustituto temporal hasta el 3 de enero de 2027, fecha en la que asumirá el senador electo en los comicios previstos para noviembre de 2026.

“Echaremos mucho de menos a Lindsey”, concluyó Trump, sintetizando el sentimiento de pesar que recorre el espectro político tras la partida de uno de los senadores más activos y controvertidos del Congreso estadounidense.

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