La inteligencia artificial impulsa un desarrollo récord de centrales a gas en Estados Unidos

La industria de la inteligencia artificial dispara la demanda eléctrica de los centros de datos en Estados Unidos (AP)

El crecimiento de la inteligencia artificial está disparando la demanda eléctrica de los centros de datos y empuja una expansión sin precedentes de plantas de gas en Estados Unidos, mientras legisladores, empresas tecnológicas y defensores de las renovables intentan que esa nueva carga energética no descarrile los objetivos climáticos fijados para las próximas décadas.

La tensión se concentra en la velocidad y la escala. Según Associated Press, algunos centros de datos consumen más energía que una ciudad mediana, y esa presión ya activó el mayor ciclo de construcción de centrales eléctricas a gas natural del que se tenga registro.

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Además, hay iniciativas de empresas de servicios, dueños de centrales y del gobierno federal para mantener en funcionamiento plantas de carbón antiguas más allá de su fecha prevista de retiro.

La disputa no se limita a una fuente de energía. También enfrenta a los gigantes tecnológicos con empresas eléctricas monopólicas que históricamente controlan el suministro y el acceso a la red, en un momento en que el despliegue de parques eólicos y solares no avanza con la rapidez suficiente para cubrir la nueva demanda.

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Algunos centros de datos consumen más energía que una ciudad mediana y empujan la construcción de centrales a gas natural y la continuidad de plantas de carbón (REUTERS/Eric Cox)

Nueva York, Michigan, Oregón y Minnesota endurecen las exigencias para los centros de datos

En Nueva York, un proyecto de ley que espera la firma de la gobernadora Kathy Hochul obligaría a los centros de datos que superen determinado tamaño a cumplir metas de energía renovable desde 2030. Para 2040, al menos 90% de la energía que utilicen debería provenir de fuentes renovables.

La autora de la iniciativa, la senadora estatal demócrata Kristen Gonzalez, defendió la viabilidad de esos objetivos: “Estamos hablando literalmente de las empresas más ricas del mundo que buscan instalarse en el estado de Nueva York. Si tienen los recursos para invertir miles de millones de dólares en el desarrollo de centros de datos, entonces sin duda deberían tener también los recursos para desarrollar fuentes de energía renovable”.

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Durante los últimos 18 meses, Michigan, Oregón y Minnesota aprobaron leyes destinadas a proteger sus requisitos previos para que las empresas eléctricas usen únicamente fuentes sin emisiones para 2040.

En Minnesota y Oregón, los reguladores recibieron la orden de garantizar que la energía que abastece a los centros de datos sea compatible con las metas de reducción de emisiones.

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Estados como Oregón reforzaron sus leyes para que la energía que abastece a los centros de datos sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones para 2040 (AP/Jenny Kane)

Michigan adoptó un mecanismo más específico para los llamados centros de datos hiperescalables. Para acceder a una exención del impuesto sobre las ventas considerada muy atractiva, deberán cumplir una exigencia de energía limpia del 90% en un plazo de seis años.

La presión regulatoria se extiende. También surgieron proyectos con disposiciones similares en más de media docena de estados, entre ellos California, Illinois, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia.

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El senador estatal de California, John Padilla, impulsor de una propuesta en ese estado, resumió la magnitud del problema: “No podemos seguir actuando como siempre ante una demanda de esta escala y con instalaciones de esta escala porque los impactos son enormes”.

El legislador Alex Padilla defiende las regulaciones a empresas tecnológicas y compartió sus preocupaciones ante la demanda energética (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las tecnológicas buscan abrir la red a proyectos propios de energía limpia

Mientras avanza la construcción de plantas de gas, compañías como Google invierten miles de millones de dólares en proyectos propios sin emisiones, entre ellos solar, eólica, geotermia, nuclear y almacenamiento con baterías. El obstáculo es que muchas veces las empresas eléctricas no pueden entregar con rapidez el tipo de energía que necesitan.

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Esa limitación abrió una nueva ofensiva regulatoria. Las tecnológicas, junto con grupos ambientalistas, emprendedores del sector energético y asociaciones empresariales, intentan convencer a los reguladores de ampliar el acceso a la red, incluso en estados donde los legisladores rechazan los mandatos de energía limpia.

Los defensores de la energía limpia sostienen que parte de su trabajo consistió en persuadir a las empresas eléctricas de que estos esquemas no dañarán su rentabilidad. Las compañías seguirían ganando al conectar una fuente de energía por la que no tendrían que cobrar a los usuarios generales, en un contexto de fuertes aumentos de las facturas eléctricas en muchos territorios.

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También obtendrían un cliente energético grande y de largo plazo que paga por ampliar la red, en lugar de perderlo ante proyectos autónomos construidos fuera del sistema. Esa lógica fue clave en Colorado, donde el año pasado los defensores de las renovables convencieron a los reguladores de ordenar a Xcel Energy que diseñara un programa para permitir a los grandes consumidores desarrollar proyectos de energía limpia conectados a la red.

En una presentación regulatoria de abril, Xcel Energy dijo que coincidía en que el programa podía beneficiar a los clientes. La empresa citó dos proyectos de Google aprobados mediante programas similares: uno en Nevada para conectar 115 megavatios de energía geotérmica y otro en Minnesota para conectar 1.900 megavatios de energía eólica, solar y almacenamiento con baterías.

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La disputa energética enfrenta a las tecnológicas con empresas eléctricas monopólicas mientras la energía eólica y solar no cubre la nueva demanda de la red (Europa Press)

A pesar de esto, se anticipa una disputa ante los reguladores estatales por la forma en que Xcel Energy pretende diseñar ese programa. La pelea se inscribe en una discusión mayor sobre quién controla la expansión de la red y bajo qué condiciones se incorporan nuevas fuentes de generación.

El acuerdo de Google con NV Energy, la mayor empresa eléctrica con fines de lucro de Nevada, fue aprobado por reguladores el año pasado y es considerado el primero de su tipo.

La Corporate Energy Buyers Association, cuyos miembros incluyen gigantes tecnológicos y grandes corporaciones, también alcanzó un acuerdo con Georgia Power que fue aprobado este año por reguladores estatales. Ese esquema permite a sus integrantes construir fuentes de energía limpia y conectarlas a la red, y ahora la organización busca replicarlo en Carolina del Norte.

Nidhi Thaker, vicepresidenta sénior de políticas de la asociación, definió esos cambios como una transformación regulatoria de largo alcance. Sobre esto, sentenció: “Las medidas que se están tomando ahora mismo van a definir la política energética de las próximas dos o tres décadas”.