Brotes de ciclosporiasis en Florida: síntomas, prevención y qué hacer si presentas diarrea intensa este verano, según los CDC

La ciclosporiasis encendió la alerta en Florida y Estados Unidos, donde los CDC confirmaron 843 casos desde el 1 de mayo (CDC)

La ciclosporiasis generó preocupación en Florida y otras regiones de Estados Unidos, donde se confirmaron 843 casos desde el 1 de mayo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El brote, que obligó a decenas de personas a buscar atención médica, se concentró especialmente en Michigan, aunque la cifra siguió creciendo en Florida y en otros estados.

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A diferencia de otras infecciones como el norovirus, la ciclosporiasis no se transmite entre personas, sino al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal.

El parásito responsable, Cyclospora cayetanensis, se encontró en productos como frutas y verduras frescas y también pudo estar presente en agua no tratada, piscinas o lagos.

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Quienes padecieron ciclosporiasis suelen experimentar síntomas entre dos y 14 días después de la exposición. Las manifestaciones más comunes incluyeron diarrea acuosa frecuente —descrita por los CDC como “explosiva” en algunos casos—, náuseas, cólicos abdominales, fatiga, fiebre leve, pérdida de apetito y pérdida de peso.

El brote de ciclosporiasis se vinculó con alimentos y agua contaminados, en especial frutas y verduras frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las personas presentaron síntomas, pero la mayoría sintió la urgencia de ir al baño una semana después de la infección.

La propagación de la ciclosporiasis se produjo principalmente durante los meses de primavera y verano, con una temporada que se extendió del 1 de mayo al 21 de agosto.

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Según las autoridades sanitarias, la enfermedad se asoció con el consumo de productos agrícolas frescos lavados o regados con agua contaminada, y el uso de excrementos como fertilizante aumentó el riesgo.

La albahaca, el cilantro, las frambuesas, los guisantes y la lechuga se vincularon con brotes previos en el país.

En Florida, los casos ascendieron a 60 en lo que va de año, con más de la mitad notificados durante junio. El condado de Miami-Dade reportó nueve casos, mientras que Lee encabezó la lista estatal con 11, seguido por Broward con cinco y Palm Beach con dos. Monroe no reportó infecciones hasta la fecha.

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La temporada de ciclosporiasis se extendió de mayo a agosto y se asoció con productos agrícolas frescos lavados o regados con agua contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se preguntaron cómo evitar la ciclosporiasis, los especialistas recomendaron medidas preventivas básicas: lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos y limpiar bien todas las frutas y verduras, incluso aquellas de cáscara dura, como melones y pepinos.

Desde los CDC sugirieron cortar y desechar cualquier parte dañada o magullada de los productos frescos antes de consumirlos.

El diagnóstico de la ciclosporiasis requirió análisis de heces, ya que la cantidad de parásitos pudo variar de un día a otro. Por ello, los médicos a veces solicitaron varias muestras para confirmar la enfermedad.

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El tratamiento habitual consistió en antibióticos, junto con medicamentos antidiarreicos y una correcta hidratación. Si no se trató, los síntomas pudieron persistir hasta un mes.

Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados a la ciclosporiasis en Estados Unidos. Los CDC informaron que 86 personas requirieron hospitalización, pero la mayoría de los casos evolucionó favorablemente con atención médica.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por Cyclospora cayetanensis y no se transmite de persona a persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se identificaron más de 1.500 casos sospechosos que siguieron bajo investigación y otras 343 personas enfermaron tras viajar al extranjero.

La vigilancia epidemiológica se complicó desde que, en julio de 2025, los CDC hicieron opcional el seguimiento sistemático de la Cyclospora, lo que dificultó la estimación real de casos en la población.

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A pesar de ello, las autoridades insistieron en la importancia de buscar atención médica en caso de síntomas severos, diarrea prolongada o signos de deshidratación, como mareos, sequedad bucal u orina oscura.

Mientras continuó la investigación para identificar la fuente exacta del brote, los expertos reiteraron la necesidad de mantener prácticas higiénicas rigurosas y prestar atención a cualquier malestar gastrointestinal tras consumir productos frescos.

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Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Se contrae al ingerir alimentos o agua contaminados con materia fecal y, a diferencia de otras infecciones gastrointestinales, no se transmite de persona a persona.

Síntomas, diagnóstico y tratamiento

Los CDC informaron 86 hospitalizaciones por ciclosporiasis en Estados Unidos y advirtieron que el monitoreo opcional desde julio de 2025 dificulta medir el alcance real del brote (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición e incluyen diarrea acuosa, náuseas, cólicos abdominales, fatiga, fiebre leve, pérdida de apetito y pérdida de peso.

El diagnóstico se confirma con análisis de heces, a veces con más de una muestra, y el tratamiento habitual incluye antibióticos, además de hidratación y, en algunos casos, antidiarreicos.

Casos en Florida, hospitalizaciones y seguimiento epidemiológico

En Florida se contabilizaron 60 casos en el año, con mayor concentración de notificaciones en junio. A nivel nacional se confirmaron 843 casos desde el 1 de mayo y los CDC informaron 86 hospitalizaciones, sin fallecimientos registrados.

La investigación sobre el brote continuó, en un contexto de seguimiento epidemiológico más complejo desde que en julio de 2025 se volvió opcional el monitoreo sistemático de la Cyclospora.