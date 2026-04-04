A 58 años del asesinato de Martin Luther King Jr.: El sueño que desafió el odio y el disparo que aún resuena en la conciencia de Estados Unidos

Foto de archivo del 16 de septiembre de 1963, Martin Luther King Jr. ofrece una conferencia de prensa en Birmingham, Alabama, donde anuncia que él y otros líderes afroamericanos han solicitado la ocupación de Birmingham por el ejército federal tras el atentado con bomba y el tiroteo del día anterior contra una iglesia, que dejaron seis personas negras muertas. (Associated Press)

El disparo cortó el aire y dejó en silencio el balcón del Lorraine Motel. Martin Luther King Jr. cayó de espaldas, una herida en la mandíbula que no le dio tregua. Era la tarde del 4 de abril de 1968 y, en cuestión de minutos, Memphis se convirtió en el epicentro de la conmoción nacional. Radios y televisores interrumpieron su programación habitual para anunciar que el líder más visible del movimiento por los derechos civiles había sido abatido en plena luz del día.

El país no tardó en entrar en una espiral de violencia y duelo. Las imágenes de King tendido sobre el suelo, la desesperación en los rostros de sus compañeros y el eco de aquel disparo se propagaron con rapidez.

The New York Times registró que los disturbios se apoderaron de más de cien ciudades. El saldo: 43 muertos; más de 3.000 heridos; y daños materiales que superaron los USD 50 millones de la época. Ningún otro asesinato político en la historia contemporánea de Estados Unidos provocó una ola de protestas y destrucción de esa magnitud.

El eco de aquel disparo sigue resonando en la memoria de Estados Unidos y del mundo.

El último viaje: Memphis y la huelga de los sanitarios

King había llegado a Memphis el 3 de abril para apoyar a los trabajadores sanitarios afroamericanos, quienes reclamaban igualdad salarial y mejores condiciones laborales. Hacía apenas tres semanas, dos empleados municipales, Echol Cole y Robert Walker, habían muerto aplastados por un camión de basura defectuoso. Su muerte, relegada por las autoridades, encendió la indignación en la comunidad negra local.

Martin Luther King Jr., Jesse Jackson y otros líderes del movimiento de derechos civiles se encuentran en un balcón del Lorraine Motel en Memphis, un día antes del asesinato. (Associated Press)

El líder se alojó en la habitación 306 del Lorraine Motel, junto a su colaborador más cercano, Ralph Abernathy. Desde ahí, planeaba una nueva marcha pacífica, la segunda en pocos días, tras el fracaso de la anterior, que había terminado en violencia y represión policial.

La noche previa, King pronunció su último discurso, conocido como “He estado en la cima de la montaña” (“I’ve Been to the Mountaintop”). Ante un auditorio repleto, advirtió: “He visto la Tierra Prometida. Puede que no llegue con ustedes, pero quiero que sepan que esta noche nosotros, como pueblo, llegaremos a la Tierra Prometida”.

Martin Luther King Jr. pronuncia su trascendental discurso 'He estado en la cima de la montaña', símbolo de su lucha por los derechos civiles. (Reuters)

Al día siguiente, King salió al balcón poco antes de las 18 h para conversar con Jesse Jackson y otros aliados. En ese momento, el disparo lo derribó. La escena quedó grabada: Andrew Young, Abernathy y otros señalaron la dirección de la bala, mientras gritaban pidiendo ayuda.

Una ambulancia trasladó a King al St. Joseph’s Hospital, donde los médicos confirmaron su muerte a las 19:05 h.

La cacería de James Earl Ray

La investigación arrancó en medio de la presión nacional. Testigos dijeron haber visto a un hombre blanco huir del edificio de enfrente, una pensión llamada Bessie Brewer’s Rooming House. Allí, los agentes encontraron el rifle Remington 760, huellas dactilares y pertenencias del sospechoso.

James Earl Ray fue identificado como el autor del asesinato de Martin Luther King Jr., capturado en el aeropuerto de Heathrow y condenado a 99 años de prisión en Tennessee. (FBI)

El FBI identificó a James Earl Ray, un fugitivo con antecedentes por robo y asalto a mano armada, como el principal responsable. Ray utilizó varias identidades falsas y consiguió escapar de Estados Unidos. Viajó por Canadá y luego a Inglaterra, donde planeaba llegar a áfrica para buscar refugio.

El asesino fue capturado en el aeropuerto de Heathrow el 8 de junio de 1968, mientras intentaba abordar un vuelo a Bruselas con un pasaporte falso. Extraditado a Tennessee, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte y recibió una sentencia de 99 años de prisión.

Retrato policial en blanco y negro de James Earl Ray, el asesino convicto de Martin Luther King Jr. (Associated Press)

The Washington Post documentó cómo Ray cambió repetidas veces su versión, primero confesando y luego alegando inocencia, mientras surgían teorías sobre una posible conspiración.

Estados Unidos arde: la reacción inmediata

La noticia del asesinato de King desató una reacción en cadena. Washington D.C. vivió sus peores disturbios del siglo, con incendios que destruyeron más de 1.000 comercios y dejaron barrios enteros en ruinas. Baltimore, Chicago, Kansas City, Detroit y Louisville fueron escenario de saqueos, enfrentamientos y una represión que incluyó la movilización de 58 mil soldados federales y de la Guardia Nacional, según la enciclopedia Britannica.

Foto de archivo del 18 de enero de 1964, el presidente Lyndon B.Johnson, a la derehca, conversa con los líderes de los derechos civiles en la Casa Blanca de Washington. De izquierda a derecha aparecen Roy Wilkins, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de COlor (NAACP); James Farner, director nacional del Comité para la Igualdad Racial (CRE); el reverendo Dr. Martin Luther King Jr., líder de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), y Whitney Young, director ejecutivo de la Liga Urbana. (Associated Press)

El presidente Lyndon B. Johnson se dirigió a la nación por televisión, pidió calma y declaró el 7 de abril día nacional de luto. Ordenó el cierre de escuelas y oficinas públicas, y convocó a líderes comunitarios a la Casa Blanca para buscar soluciones que evitaran una escalada mayor.

En algunas ciudades, la policía disparó a manifestantes y se impusieron toques de queda. El miedo a una guerra racial se extendió por todo el país.

El impacto legislativo y el funeral

En medio de la crisis, el Congreso aprobó a velocidad récord la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibió la discriminación racial en la venta y alquiler de viviendas. La presión social obligó a los legisladores a superar años de bloqueo político.

Miles de personas marchan en la procesión fúnebre de Martin Luther King Jr., acompañando su ataúd en un emotivo y multitudinario evento. (Associated Press)

Así, la muerte del líder afroamericano se transformó en un punto de inflexión para los derechos civiles y aceleró una reforma largamente postergada.

El funeral de King se realizó el 9 de abril en Atlanta. Unas 300 mil personas marcharon detrás de su ataúd, colocado sobre un carro tirado por mulas, símbolo de la lucha campesina en la que King también se había involucrado.

Miembros de la familia de Martin Luther King Jr. se despiden de él durante su funeral en abril de 1968. (Associated Press)

Entre los asistentes estaban Robert Kennedy, Coretta Scott King y líderes de todo el mundo. El silencio solo se rompió para entonar cánticos religiosos y recordar el mensaje de no violencia del reverendo caído.

Dudas, teorías y el peso de la memoria

A pesar de la condena de Ray, la familia King y figuras como Jesse Jackson y Andrew Young expresaron dudas sobre la versión oficial. En 1999, un tribunal civil en Memphis falló que existió una conspiración, aunque el Departamento de Justicia y los archivos desclasificados del FBI no hallaron pruebas suficientes para sustentar esa hipótesis.

Los errores en la investigación, la vigilancia ilegal a King y el clima de odio racial alimentaron la sospecha de que el crimen pudo ser más complejo que la simple acción de un hombre solo.

El emblemático letrero y la fachada del Lorraine Motel. Hoy es el Museo Nacional de los Derechos Civiles. (Reuters)

El Lorraine Motel se convirtió en el Museo Nacional de Derechos Civiles en 1991. Cada año, miles de personas visitan la habitación 306, preservada tal como estaba la noche del crimen. En 1983, el Congreso instituyó el Día de Martin Luther King Jr. como feriado nacional.

“Yo tengo un sueño”: las palabras que cambiaron la historia

Cinco años antes de su asesinato, Martin Luther King Jr. se plantó frente al Monumento a Lincoln en Washington D.C., ante 250.000 personas reunidas en la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Era el 28 de agosto de 1963. Su voz recorrió el National Mall y se grabó en la memoria colectiva de Estados Unidos.

Al tomar el micrófono, King comenzó con una advertencia: “Cien años después de la Proclamación de Emancipación, el negro todavía no es libre”.

El clima social era tenso, pero King apeló a la esperanza y a la no violencia. Con ritmo de predicador, avanzó hacia el corazón de su mensaje: “Yo tengo un sueño: que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de antiguos esclavos y los hijos de antiguos dueños de esclavos puedan sentarse juntos en la mesa de la fraternidad”.

El Dr. Martin Luther King Jr. pronuncia su icónico discurso 'I Have a Dream' en la Marcha sobre Washington, un hito del movimiento por los derechos civiles. (Archivo BBC)

El discurso cobró fuerza con una visión de justicia y reconciliación: “Yo tengo un sueño: que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocado por el calor de la injusticia, sofocado por el calor de la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia”.

King no esquivó la referencia personal: “Yo tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”.

La multitud respondió con aplausos y cánticos. King cerró con un llamado a mantener la fe y a luchar por la libertad sin odio: “Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres”.

El final del discurso, convertido en himno, unió la historia de Estados Unidos con la promesa de igualdad: “Y cuando esto suceda, podremos acelerar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrán unir sus manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: ‘¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios todopoderoso, ¡somos libres al fin!’”.