Estados Unidos

Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir cargos ocultos

El alcalde Zohran Mamdani implementó dos normas para erradicar las tarifas engañosas y facilitar la baja de membresías. La medida busca frenar los abusos en hoteles, plataformas digitales y alquileres

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Primer plano de Zohran Mamdani, un hombre con barba, vestido con traje y corbata, hablando. Detrás, una bandera estadounidense borrosa y un letrero de madera
Nueva York prohibirá desde el 1 de octubre de 2026 las trampas de suscripción y los cargos ocultos en bienes y servicios (AFP)

Nueva York se convirtió el viernes 10 de julio de 2026 en el primer municipio de Estados Unidos en prohibir las trampas de suscripción y los cargos ocultos al precio de bienes y servicios. El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP), Samuel A.A. Levine, anunciaron dos nuevas normas que entran en vigor el 1 de octubre de 2026.

Las medidas responden a un problema concreto: los cargos ocultos —tarifas que las empresas omiten del precio anunciado y revelan solo al momento del pago— le cuestan a una familia promedio de cuatro personas unos USD 3.200 al año, según Consumer Reports.

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Una mano sostiene una tarjeta de crédito negra con reflejos holográficos frente a un ordenador portátil cuya pantalla muestra una página web de compras desenfocada.
La regla de suscripciones de renovación automática alcanza a gimnasios, plataformas de streaming y membresías digitales, con multas desde USD 525 por suscripción afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, ese tipo de cobros representa decenas de miles de millones de dólares anuales. Levine describió el mecanismo que lo perpetúa: “Las empresas compiten por su capacidad de ocultar el precio real. Ese es el peor incentivo posible”, dijo en una entrevista con The Guardian.

La norma “clic para cancelar”: qué obliga a hacer a las empresas

La primera norma toma su nombre de un principio simple: si una persona se suscribió a un servicio con un clic, debe poder cancelarlo con la misma facilidad. Quedan prohibidos los laberintos de cancelación que obligan al consumidor a llamar por teléfono, enviar una carta certificada o presentarse en una tienda física.

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La regla aplica a cualquier suscripción de renovación automática o servicio continuo: gimnasios, plataformas de streaming, membresías digitales y similares.

Estos son sus puntos centrales:

  • Las empresas deben revelar con claridad todos los términos de la suscripción antes de que el consumidor la contrate.
  • Deben ofrecer un proceso de cancelación simple y transparente, equivalente en facilidad al proceso de contratación.
  • Las empresas que la infrinjan enfrentan multas desde USD 525 por suscripción afectada, más restitución al consumidor.

El Roosevelt Institute estima que esta norma, por sí sola, podría ahorrarle a los neoyorquinos entre USD 21,5 millones y USD 162,5 millones al año. Los consumidores pueden consultar los detalles en nyc.gov/click-to-cancel.

La norma de precios totales: sin sorpresas al pagar

La segunda norma apunta a las llamadas “junk fees” —tarifas basura, en español—, es decir, cargos obligatorios que las empresas no incluyen en el precio anunciado y solo revelan al final de la transacción. Bajo esta regla, el precio que el consumidor ve en un anuncio debe ser el precio final, con todos los cargos incluidos desde el primer momento.

Tres personas, una mujer y dos hombres con traje, parados frente a un podio con micrófonos en un gimnasio con máquinas de ejercicio
Zohran Mamdani y el DCWP anunciaron normas para frenar precios engañosos que, según Consumer Reports, cuestan USD 3.200 al año a una familia promedio (NYC Mayor's Office)

La norma prohíbe cobrar por separado conceptos como “cargo por servicio”, “tarifa de destino” o “cargo de procesamiento”. Además, las empresas que aleguen cobrar por un fin específico deberán documentar y justificar ese cargo.

Los puntos clave:

  • Las empresas deben anunciar el precio total desde el primer momento, sin añadir cargos al momento del pago.
  • Se prohíbe presentar tarifas obligatorias como si fueran opcionales o secundarias.
  • Las multas por infracción comienzan en USD 350 por violación, más restitución al consumidor.
  • La norma está en período de comentarios públicos; la audiencia está programada para el 7 de agosto de 2026.

El alcance potencial de esta segunda norma es amplio. Aplica a hoteles, agencias de alquiler de autos, aplicaciones de delivery y vendedores de entradas para eventos. También podría alcanzar al mercado de alquileres residenciales, donde cerca del 70% de los neoyorquinos son inquilinos y donde los cargos adicionales —por “administración de caldera” o “estilo de vida”, entre otros— elevan el costo real de la renta cientos de dólares por encima del precio publicado en los sitios de bienes raíces.

El antecedente federal que dejó el camino libre a Nueva York

La iniciativa de Mamdani llega después de un tropiezo a nivel nacional. La administración de Joe Biden había intentado implementar una norma federal de “clic para cancelar” en 2024, pero un tribunal federal de apelaciones la anuló en 2025, días antes de su entrada en vigor, por razones de procedimiento. La administración de Donald Trump anunció que trabaja en una norma equivalente a nivel federal, aunque sin fecha concreta.

Levine, exfuncionario de la Comisión Federal de Comercio (FTC), trazó una línea directa entre esa historia regulatoria y el problema actual: “40 años de desregulación federal nos dejaron 40 años de precios engañosos”, afirmó.

Las voces que respaldan las normas

Varias organizaciones de defensa del consumidor expresaron su apoyo a las medidas:

  • Lina Khan, expresidenta de la FTC y asesora de Mamdani: “Estas tácticas predatorias le roban a la gente miles de millones de dólares al año”.
  • Susan Weinstock, directora ejecutiva de la Consumer Federation of America: “Exigir precios honestos y facilitar la cancelación de suscripciones son protecciones de sentido común”.
  • Elizabeth M. Lynch, del Legal Aid Society: “Estas normas son un paso hacia un mercado más transparente, justo y asequible”.
  • Pat Garofalo, del American Economic Liberties Project: “Estas prácticas abusivas ya no serán toleradas en los cinco condados”.

Qué viene ahora

La norma “clic para cancelar” entra en vigor el 1 de octubre de 2026 sin necesidad de aprobación adicional. La norma de precios totales aún debe completar el período de comentarios públicos y superar la audiencia del 7 de agosto antes de ser adoptada de forma definitiva. Levine expresó su intención de tenerla lista antes de fin de año.

El DCWP también precisó que cualquier visitante que se hospede en un hotel de la ciudad y reciba cargos no divulgados al momento del registro puede presentar una queja ante el departamento.

La norma sobre cargos ocultos en hoteles ya estaba vigente antes de este anuncio; las dos nuevas reglas amplían esa protección a otros sectores de la economía.

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