Estados Unidos

Evacuan en helicóptero a más de 200 niños por inundaciones en un campamento de Missouri

Lluvias torrenciales obligaron a la Guardia Nacional a desplegar aeronaves Black Hawk para rescatar a los campistas atrapados en Lesterville. El temporal destruyó accesos viales y provocó colapsos estructurales

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Los helicópteros Black Hawk sacaron a los campistas de Taum Sauk cuando los accesos quedaron destruidos por tormentas que dejaron hasta 30 centímetros de lluvia y obligaron a abrir un centro de reunificación familiar

Más de 200 niños y personal de un campamento de verano fueron evacuados en helicóptero en el sureste de Missouri el viernes 10 de julio, tras inundaciones masivas provocadas por lluvias torrenciales. Unas 20 personas debieron ser rescatadas del agua después de que el edificio al que habían trepado para escapar de la corriente se derrumbó.

El gobernador Mike Kehoe declaró estado de emergencia. No se reportaron víctimas fatales, aunque una mujer en el condado de Crawford permanece desaparecida.

La evacuación de Camp Taum Sauk

Con las carreteras de acceso destruidas por el agua y más lluvia en el pronóstico, los niños quedaron sin salida terrestre en Camp Taum Sauk, en Lesterville, una pequeña comunidad del sureste del estado.

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Vista aérea de un puente sobre un río desbordado. Cuatro vehículos: dos camiones rojos de rescate con botes, una furgoneta blanca y un coche rojo. Árboles verdes
Más de 200 niños y miembros del personal fueron evacuados en helicóptero de Camp Taum Sauk, en Missouri, por inundaciones provocadas por lluvias torrenciales (AP)

La Guardia Nacional del Ejército desplegó helicópteros Black Hawk para trasladarlos a una escuela primaria cercana, donde fueron reunidos con sus familias. Así lo confirmó el sargento Eddie Young, de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri.

Un helicóptero oscuro vuela bajo. Un área de juegos infantiles con estructuras verdes se ve abajo a la derecha. Detrás, árboles y montañas. Cielo nublado
La Guardia Nacional del Ejército usó helicópteros Black Hawk para trasladar a los evacuados de Camp Taum Sauk a una escuela primaria y reunirlos con sus familias (Missouri State)

El campamento agradeció a los equipos de emergencia en una publicación de Instagram: “Estamos más que agradecidos por su ayuda para mantener a salvo a nuestra comunidad”.

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El derrumbe en Bearcat Getaway

En el campamento Bearcat Getaway, a orillas del río Black y a unos 136 kilómetros al sur de San Luis, los campistas habían trepado al techo de una estructura para escapar de la corriente. El edificio cedió bajo el peso del agua acumulada.

Un grupo de personas, algunas con chalecos salvavidas, se reúne en la orilla rocosa de un río junto a una estructura de escaleras metálicas
Unas 20 personas fueron rescatadas en Bearcat Getaway después de que se derrumbara la estructura a la que habían subido para escapar de la corriente del río Black (WROC)

“Entre el peso y el agua constante por debajo, simplemente cedió”, explicó Young. Las 20 personas que estaban sobre la estructura cayeron al agua y fueron rescatadas.

Tres personas más, atrapadas en árboles a orillas del río Black en el condado de Reynolds, también fueron rescatadas esa tarde, según el mismo vocero.

El alcance total de las operaciones al cierre del reporte:

  • Más de 200 personas evacuadas en helicóptero desde Camp Taum Sauk.
  • Unas 20 personas rescatadas tras el derrumbe en Bearcat Getaway.
  • 3 personas rescatadas de árboles en el río Black, condado de Reynolds.
  • Más de 90 operaciones de rescate acuático en el condado de Reynolds, según la oficina del sheriff.
  • Cientos de personas sacadas de aguas, techos y vehículos varados, según el gobernador Kehoe.

Las lluvias y las alertas vigentes

El área recibió entre 15 y 30 centímetros de lluvia en pocas horas, producto de tormentas eléctricas que se encadenaron una tras otra, informó Matt Beitscher, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en San Luis.

Vista aérea de un río de aguas marrones desbordado, una casa de techo oscuro parcialmente sumergida y numerosos árboles también inundados
El condado de Reynolds registró más de 90 rescates acuáticos y el gobernador Mike Kehoe informó que cientos de personas fueron sacadas de aguas, techos y vehículos varados (FOX 2)

Beitscher describió la región afectada como un área muy frecuentada para actividades recreativas —campamentos y paseos en bote— con “poblaciones vulnerables susceptibles a inundaciones repentinas”.

El NWS emitió alertas de inundaciones repentinas para la zona y advirtió que, si las lluvias continuaban durante la madrugada del sábado, “es probable que se produzcan impactos considerables”.

El estado de la emergencia

La infraestructura vial y fluvial de la región presentaba daños severos al cierre de este reporte:

  • Varias carreteras principales permanecían intransitables por inundaciones y daños estructurales.
  • El río Black continuaba en ascenso y se esperaba que alcanzara un nivel récord de más de 8,5 metros cerca de Annapolis, en el sureste del estado.
  • Dos botes de rescate volcaron en el condado de Reynolds; los socorristas fueron recuperados sin heridas graves.
  • Se habilitó un centro de reunificación familiar en la zona.

La palabra del gobernador

Kehoe activó uno de los equipos de búsqueda y rescate del estado para asistir en las operaciones y advirtió que las carreteras dañadas seguían fuera de servicio.

“A medida que continúan los esfuerzos de recuperación y se esperan más lluvias, insto a todos en zonas inundables y bajas a mantenerse atentos al clima, tener múltiples formas de recibir alertas y estar listos para tomar medidas de protección”, señaló el gobernador en un comunicado.

La mujer desaparecida en Crawford

El único elemento sin resolver es el paradero de una mujer en el condado de Crawford, a unos 114 kilómetros al suroeste de San Luis.

La vivienda en la que se encontraba fue arrastrada desde sus cimientos por la corriente. Las autoridades no han informado su paradero.

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