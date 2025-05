Un informe de la Casa Blanca culpa a las toxinas, los alimentos utraprocesados y las pantallas de la mala salud

VIERNES, 23 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- Un nuevo informe de la Casa Blanca afirma que los niños de hoy son la generación más enferma en la historia de EE. UU. en lo que respecta a las enfermedades crónicas, y culpa a las toxinas ambientales, la mala nutrición y el exceso de tiempo frente a las pantallas.

Llamado el "Informe MAHA: Hacer que nuestros hijos vuelvan a estar sanos", el informe fue publicado el jueves por altos funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr.

"Estas tendencias prevenibles continúan empeorando cada año, lo que representa una amenaza para la salud, la economía y la preparación militar de nuestra nación", advirtió.

El presidente Donald Trump expresó su apoyo a los esfuerzos durante un evento de MAHA en la Casa Blanca. MAHA es un acrónimo que significa Make America Healthy Again.

"A diferencia de otras administraciones, no seremos silenciados ni intimidados por los cabilderos corporativos o los intereses especiales, y quiero que este grupo haga lo que tiene que hacer", dijo Trump. "No será bonito o no será bonito, pero tenemos que hacerlo".

Kennedy comparó el informe con un "diagnóstico" de las causas de la mala salud de la nación. Dijo que una "receta" para abordarlos llegaría en agosto.

El informe enumera varios motivos de preocupación: la obesidad infantil, la salud mental y la dependencia excesiva de los medicamentos recetados. También plantea dudas sobre el calendario actual de vacunación infantil y afirma que hay "una investigación científica limitada sobre las lesiones causadas por las vacunas y los posibles vínculos con las enfermedades crónicas".

Pero algunos científicos dicen que el informe exagera o contiene hallazgos científicos engañosos, reportó The Washington Post .

Por ejemplo, el informe señala que la mayoría de las muestras de leche materna analizadas en los EE. UU. contienen pequeñas cantidades de sustancias químicas persistentes conocidas como PFAS.

Pero la fuente científica citada con esa afirmación dice que este hallazgo "no debería indicar que ocurrirán efectos adversos para la salud y no debe interpretarse como una razón para no amamantar".

En la sesión informativa del jueves, Kennedy afirmó que los medicamentos recetados son la tercera causa principal de muerte en los EE. UU. Pero los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. enumeran los accidentes en el número 3, incluidos los accidentes automovilísticos, las caídas y las sobredosis, dijo The Post .

La violencia con armas de fuego, que los CDC catalogaron como la causa número 1 de muerte de niños y adolescentes en 2020 y 2021, no se menciona en el informe de 73 páginas.

Nutrición y productos químicos

El informe critica el aumento de los alimentos ultraprocesados y promueve las dietas de alimentos integrales. La experta en nutrición Marion Nestlé elogió esta parte del informe, calificándola como "un retrato devastador de lo que la sociedad estadounidense ha hecho a los niños".

Kennedy, por su parte, ha culpado durante mucho tiempo a los pesticidas, anotó The Post , por el aumento de las enfermedades crónicas.

Si bien algunas partes del informe cuestionan la seguridad de productos químicos como el glifosato y la atrazina en la salud humana, el informe defiende a los agricultores estadounidenses. Muchos consideraron el esperado ataque contra el uso de plaguicidas como una amenaza para sus medios de vida.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, dijo: "Los agricultores estadounidenses son socios críticos en el éxito de la agenda Make America Healthy Again".

Medicación

El informe también cuestiona el uso a largo plazo de antidepresivos, medicamentos para bajar de peso y otras drogas en los niños, advirtiendo que pueden tener efectos duraderos en el crecimiento e incluso en la salud mental.

Pero los críticos dicen que el informe ignora los estudios que muestran que estos medicamentos pueden ser útiles cuando se usan correctamente.

La Dra. Melanie Jay, experta en obesidad de Langone Health de la NYU, en la ciudad de Nueva York, dijo que no tratar la obesidad a una edad temprana puede ser más dañino que usar medicamentos aprobados, reportó The Post.

Vacunas

El informe también expresa preocupación por el número de vacunas administradas a los niños y si pueden estar relacionadas con enfermedades crónicas. El secretario de Salud Kennedy es un escéptico de las vacunas desde hace mucho tiempo.

Jason Schwartz, experto en vacunas de la Universidad de Yale, dijo que no hay pruebas biológicas sólidas de que las vacunas puedan estar abrumando al sistema inmunitario.

Tiempo frente a la pantalla

El informe culpa al uso de pantallas, desde televisores y computadoras hasta teléfonos celulares, tabletas y videojuegos, por el aumento de los problemas de salud mental en los niños, según The Post .

Si bien algunos expertos coinciden en que el tiempo frente a la pantalla juega un papel, otros dicen que el informe se basa más en la teoría que en la ciencia real.

La doctora Jenny Radesky , de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo a The Post que el informe plantea puntos valiosos sobre la necesidad de dormir bien, pero se centró más en la "teoría pop, como un recableado de una generación" en lugar de una evaluación científica rigurosa del tiempo frente a la pantalla.

Dijo que su enfoque "refleja su comprensión de cuán preocupadas están las familias estadounidenses por esto".

Más información

Obtenga más información sobre la iniciativa Make America Healthy Again de la Casa Blanca.

FUENTE: The Washington Post, 22 de mayo de 2025