Del pasado colonial a la geopolítica actual: las claves del conflicto entre Francia y Marruecos

El reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en 2020 abrió nuevas tensiones con Francia

Marruecos y Francia enfrentan una relación marcada por la tensión en torno al Sahara Occidental, el peso de una historia colonial y la influencia de acuerdos económicos. Los hechos recientes incluyen cambios geopolíticos, decisiones internacionales y acciones diplomáticas que afectan tanto a sus comunidades como a su posición en la región.

Durante el siglo XX, Francia estableció un protectorado en Marruecos después de una serie de operaciones militares. El acuerdo con el sultán marroquí convirtió al país en un territorio bajo control francés hasta los años 50. Esta etapa dejó huellas profundas en la relación bilateral y sentó las bases para una cooperación económica sostenida.

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La independencia marroquí se produjo sin episodios violentos, según describió en Infobae Al Mediodía Andrei Serbin Pont. Francia y Marruecos se consolidaron como socios comerciales. Francia es el segundo mayor socio de Marruecos, lo que genera una dependencia económica considerable entre ambos países.

Francia y Marruecos se consolidaron como socios comerciales tras la independencia marroquí y mantienen una fuerte dependencia económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia del Sahara Occidental y el conflicto con Francia

El Sahara Occidental, ubicado en el sur de Marruecos, formó parte del protectorado español hasta mediados del siglo XX. Cuando España se retiró de la zona, Marruecos reclamó la soberanía del territorio. La región se convirtió en foco de disputa con el Frente Polisario, que promueve la independencia del Sahara Occidental.

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Marruecos logró ejercer el control sobre aproximadamente 80% del territorio, mientras que el Frente Polisario mantiene el resto. El país magrebí considera esa región como sus “provincias del sur”. Esta situación derivó en décadas de enfrentamientos y negociaciones, aunque la estabilidad regional se mantuvo gracias a un cese al fuego promovido por Naciones Unidas.

Serbin Pont explicó que Marruecos ha ofrecido negociar una autonomía para el Sahara Occidental, pero siempre bajo su soberanía. El Frente Polisario, en cambio, busca la independencia total de la región.

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Decisiones internacionales y nuevas tensiones bilaterales

En 2020, Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Según describió Serbin Pont, este gesto generó malestar en el gobierno marroquí, ya que esperaba un respaldo similar de Francia, su socio histórico. Marruecos consideró que la postura francesa quedó desactualizada frente al reconocimiento estadounidense.

Francia estableció un protectorado en Marruecos durante el siglo XX y ese pasado colonial marcó la relación bilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo incluyó como contraprestación el reconocimiento de Israel por parte de Marruecos. Este alineamiento internacional alteró el equilibrio diplomático tradicional en la región y abrió una nueva etapa en la relación franco-marroquí.

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En 2021, una investigación periodística reveló que los teléfonos de Emmanuel Macron y varios ministros franceses resultaron espiados a través del sistema Pegasus, de origen israelí. Francia vinculó el hecho con el cambio de alianzas de Marruecos y la colaboración tecnológica con Israel.

Medidas migratorias y reacción de Francia

La reacción inmediata de Francia ante las tensiones fue reducir la cantidad de visados para ciudadanos marroquíes. Esta decisión tuvo impacto en la comunidad marroquí residente en Francia, que posee fuerte influencia económica y social. Serbin Pont remarcó que la medida afectó tanto a quienes viajan por motivos familiares o laborales como a quienes enfrentan procesos migratorios irregulares.

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El gobierno francés justificó el recorte de visados por la falta de cooperación marroquí en la facilitación de vuelos de deportación de migrantes ilegales. Esta fricción se sumó a otras diferencias bilaterales, como el acercamiento entre Francia y Argelia, país que reconoció la independencia del Sahara Occidental.

Marruecos interpretó el restablecimiento de vínculos entre Francia y Argelia como una traición. El contexto geopolítico se volvió más complejo, con varios actores internacionales influyendo en las decisiones regionales.

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Acuerdos económicos y reconstrucción de la relación

Tras el aumento de la tensión, Francia buscó restablecer la relación con Marruecos. Emmanuel Macron realizó una visita oficial acompañado por empresarios y firmó acuerdos comerciales por más de 10 mil millones de euros. Esta inversión permitió avanzar en la cooperación bilateral y en la discusión sobre el futuro del Sahara Occidental.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas promovió una resolución para negociar una autonomía del Sahara Occidental bajo soberanía marroquí, en lugar de impulsar la independencia total. Esta estrategia buscó reducir el conflicto y estabilizar la región.

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A lo largo de más de un siglo, Francia y Marruecos alternaron periodos de tensiones y cooperación. La disputa por el Sahara Occidental y el papel de actores internacionales como Estados Unidos e Israel continúan influyendo en la agenda bilateral. El equilibrio entre los intereses económicos, la historia colonial y la situación geopolítica define el presente y futuro de la relación.

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