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Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: sigue en tiempo real el partido de octavos de final por el Mundial 2026

El conjunto de las Barras y las Estrellas se enfrentan a los Diablos Rojos en el Estadio Seattle por el boleto a cuartos de final

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Dos jugadores de fútbol, de Estados Unidos y Bélgica, en primer plano. Estadio de fútbol con público y pantallas que muestran 'FIFA World Cup 2026'.
Estados Unidos y Bélgica lucharán por un lugar en los cuartos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin desde Seattle. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino busca aprovechar su condición de anfitrión para dar un paso más en la Copa del Mundo, mientras que los europeos intentan hacer valer la experiencia de una generación acostumbrada a competir en las instancias decisivas.

Los estadounidenses llegan a este compromiso después de eliminar con autoridad a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior, aunque afrontan el encuentro con la sensible ausencia del delantero Folarin Balogun, quien cumple un partido de suspensión.

Del otro lado, Bélgica viene de superar un exigente desafío frente a Senegal, al que derrotó en tiempos extra tras una remontada que evidenció tanto su capacidad ofensiva como algunas fragilidades defensivas.

Además del boleto a los cuartos de final, este partido revive un antecedente que permanece en la memoria de ambas selecciones. En Brasil 2014 fue Bélgica la que dejó en el camino a Estados Unidos en los octavos de final, por lo que el conjunto norteamericano tiene una oportunidad de revancha doce años después.

El ganador de este compromiso avanzará a la siguiente ronda, donde ya espera el vencedor del enfrentamiento entre Portugal y España.

09:47 hsHoy

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

La Real Asociación Belga de Fútbol expresó su asombro ante la decisión y anunció que investiga todas las opciones disponibles para proteger sus derechos como equipo participante del Mundial 2026

La RBFA anunció que investiga todas las opciones disponibles para salvaguardar los derechos de los equipos participantes y los principios del juego limpio en el torneo (REUTERS/Lee Smith)
La RBFA anunció que investiga todas las opciones disponibles para salvaguardar los derechos de los equipos participantes y los principios del juego limpio en el torneo (REUTERS/Lee Smith)

La Real Asociación Belga de Fútbol expresó su asombro ante la decisión de la FIFA de habilitar al delantero Folarin Balogun para el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica. La federación belga advierte que la resolución del organismo rector del fútbol mundial contradice de forma directa los reglamentos que rigen la competencia.

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09:47 hsHoy

Tras haber sido expulsado ante Bosnia, Balogun, estrella de Estados Unidos, fue habilitado por la FIFA: el posteo de Donald Trump

El organismo dejó en suspenso el castigo por la roja en el cruce por los 16avos de final. Así, el goleador del seleccionado local podrá actuar ante Bélgica

El delantero de Estados Unidos recuperó su lugar tras la resolución disciplinaria que congela el castigo por su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina (REUTERS/Phil Noble)
El delantero de Estados Unidos recuperó su lugar tras la resolución disciplinaria que congela el castigo por su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina (REUTERS/Phil Noble)

El futuro inmediato de Folarin Balogun cambió por completo tras la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido que pesaba sobre el delantero de Estados Unidos. Este giro inesperado permite que el atacante, máximo goleador del equipo en el torneo, esté en condiciones de disputar el crucial encuentro de octavos de final del Mundial frente a Bélgica.

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03:23 hs04/07/2026

“No debería estar en el Mundial”: la cruda confesión de un goleador tras ser clave en la heroica remontada de su selección

Tras avanzar a los octavos de final, Romelu Lukaku habló de su convocatoria y sus problemas personales en la previa al inicio de la cita internacional

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

Romelu Lukaku calificó como “una de las victorias más bonitas” la clasificación de Bélgica ante Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, subrayando el valor de este triunfo para la unión del grupo y su propio camino personal durante el torneo. El delantero valoró el esfuerzo y la resiliencia del equipo en un encuentro en el que la selección europea logró revertir un 0-2 adverso y selló el pase a la siguiente ronda con un penal en la prórroga.

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