Un directivo de Telemundo entre los siete muertos del accidente de helicóptero en Kenia

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas de Telemundo en Florida, murió en el accidente aéreo en Kenia (@TReporta)

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Un directivo de Telemundo murió este miércoles en un accidente de helicóptero en el norte de Kenia. Entre las víctimas estuvo José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas de la señal en Florida.

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, se precipitó cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi.

El siniestro ocurrió a las 09:13 hora local, cuando el helicóptero realizaba un vuelo turístico tras despegar de la reserva Loisaba rumbo al área de Ewaso Nyiro.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, no hubo sobrevivientes: murieron seis pasajeros y el piloto. Los equipos de emergencia, integrados por la Cruz Roja keniana y apoyados con drones, tuvieron dificultades para acceder al lugar del impacto por la complejidad del terreno y el incendio que consumió la aeronave tras el choque.

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Las autoridades suspendieron las tareas al caer la noche y las reanudaron al día siguiente.

Un helicóptero se estrelló en el norte de Kenia durante un vuelo turístico y murieron sus siete ocupantes (Kenya Red Cross/Handout via REUTERS)

La trayectoria de José Alberto Suárez y el impacto en Telemundo

José Alberto Suárez, de 55 años, condujo desde 2024 las cadenas Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Ft. Myers–Naples, tras una carrera de más de 25 años en medios estadounidenses, 18 de ellos en Telemundo y NBC.

Había ejercido cargos directivos en Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio, así como funciones en NBC Miami y otros mercados.

En un comunicado conjunto de los principales directivos de NBCU News Group y Telemundo, se resaltó: “José fue un colega excepcional que se preocupaba profundamente por sus equipos, las comunidades a las que servían y el importante papel que nuestras estaciones desempeñan en la vida de las personas”.

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Muchos de los logros y reconocimientos de Suárez incluyeron premios Emmy regionales, y su legado profesional fue subrayado por quienes compartieron proyectos con él durante casi dos décadas.

Su muerte dejó un vacío en la dirección de Telemundo en Florida, donde su gestión fue considerada determinante para el fortalecimiento de la identidad hispana en medios locales.

Las víctimas y la conmoción internacional

La aeronave cayó cerca del monte Ololokwe y las autoridades de Kenia suspendieron las tareas de rescate al caer la noche

Además del ejecutivo de Telemundo, el accidente causó la muerte de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y de su esposa Stephany Hollihan, diseñadora de moda.

Sensi-Contugi asumió la dirección del principal organismo de inteligencia ecuatoriano en enero de 2024, tras una carrera en el sector privado y su designación por el presidente Daniel Noboa.

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El ministro de Transporte de Ecuador, Roberto Luque, lamentó “la partida prematura” del funcionario y su esposa, y recordó la centralidad de su trabajo en la cooperación bilateral con Estados Unidos en temas estratégicos de seguridad.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó la muerte de cinco ciudadanos de ese país, aunque no difundió públicamente las identidades de todos los ocupantes.

El hecho generó repercusiones inmediatas en medios estadounidenses, ecuatorianos y en el sector turístico keniano.

Circunstancias del accidente y proceso de investigación

El helicóptero, operado por Lady Lori Helicopters y vinculado a la agencia turística &Beyond, se desplazaba por una región conocida por los safaris y rutas de montaña.

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El accidente en Kenia también causó la muerte de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y de su esposa Stephany Hollihan

La aeronave, utilizada habitualmente para vuelos chárter, se estrelló en una zona considerada sagrada por la comunidad local y de difícil acceso, lo que complicó la llegada de los equipos de rescate.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Kenia encabeza las pesquisas para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron información sobre potenciales fallos técnicos o condiciones meteorológicas adversas.

La investigación permanece abierta, a la espera de los resultados del análisis técnico y la recuperación de las cajas negras.

El siniestro se sumó a otros accidentes similares ocurridos en los últimos meses en Kenia, lo que alimentó el debate sobre la seguridad de los vuelos turísticos en regiones remotas.

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