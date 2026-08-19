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Los precios de medicamentos recetados caen 3,1% en EE. UU., el mayor descenso anual desde 1963

El ajuste refleja un giro histórico tras años de aumentos y una brecha creciente entre distintos tipos de cobertura

Mujer de espaldas sacando un frasco de medicamento de un estante. Los estantes de la farmacia están llenos de cientos de frascos y cajas de medicinas
Los precios de los medicamentos con receta en Estados Unidos cayeron 3,1% hasta julio de 2026, la baja anual más pronunciada desde 1963 (Reuters)
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Los precios de los medicamentos con receta en Estados Unidos cayeron 3,1% en los 12 meses hasta julio, la baja anual más pronunciada desde 1963, según el Índice de Precios al Consumidor publicado el 12 de agosto de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales.

La caída marca un cambio histórico en una categoría asociada durante años a aumentos persistentes, pero no implica que todos los pacientes estén pagando menos en la farmacia: el efecto depende del fármaco, del seguro y de si la receta se abona en efectivo o mediante cobertura.

El índice registró además una baja de 0,8% solo en julio y encadenó siete meses consecutivos de descensos desde diciembre de 2025, la racha más larga de esta categoría desde que existe la serie. En el conjunto de medicamentos, incluidos los de venta libre, la caída anual fue de 2,7%.

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Esa respuesta directa a la pregunta de quién se beneficia deja un mapa desigual: el alivio alcanza sobre todo a personas inscritas en Medicare que usan alguno de los 10 fármacos ya negociados por el programa, a beneficiarios de Medicaid y a pacientes sin seguro o que pagan en efectivo.

Para buena parte de quienes reciben cobertura médica a través del trabajo, en cambio, no hay una reducción garantizada.

La mayor parte del ahorro se concentra en Medicare y en pagos en efectivo

Primer plano de una mano sosteniendo un puñado de pastillas y cápsulas de varios colores y tamaños, con la bandera de los Estados Unidos desenfocada al fondo
Los descuentos negociados por Medicare promediaron 60,8% en fármacos como Januvia, Jardiance y Eliquis y alcanzan a unos 9 millones de personas (Reuters)

El presidente Donald Trump atribuyó el retroceso de precios a los acuerdos de “nación más favorecida” y a la plataforma TrumpRx.

En diciembre de 2025, sostuvo que esas medidas tendrían un efecto concreto para los pacientes: “Esto representa la mayor victoria para la asequibilidad de los pacientes en la historia de la atención médica estadounidense, por mucho”.

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Economistas independientes y analistas de Harvard y Vanderbilt, citados por The Washington Post, vincularon la caída más bien con la Ley de Reducción de la Inflación aprobada en 2022 durante la presidencia de Joe Biden. Esa norma obligó a Medicare a negociar de manera directa el precio de 10 medicamentos de alto costo, con rebajas que empezaron a regir el 1 de enero de 2026.

Los descuentos obtenidos bajo ese esquema promediaron 60,8% en fármacos como Januvia, Jardiance y Eliquis, con un ahorro estimado de USD 6.000 millones al año para el sistema. El beneficio alcanza de forma directa a unos 9 millones de personas dentro de los 65 millones de afiliados a Medicare que toman esos medicamentos.

El Dr. Benjamin Rome, investigador de políticas de salud del Brigham and Women’s Hospital, cuestionó el alcance de los anuncios presidenciales en declaraciones citadas por The Washington Post: “Estos acuerdos se anuncian como transformadores cuando, en realidad, apenas tocan superficialmente lo que realmente está impulsando los precios altos de los medicamentos de receta en Estados Unidos”.

En paralelo, de acuerdo con AP, Rome advirtió que un índice como el CPI no necesariamente captura la experiencia del consumidor del mismo modo que ocurre con bienes de compra directa, como alimentos o combustibles.

Los acuerdos con farmacéuticas dejan fuera a 155 millones de personas con seguro laboral

Hombre de mediana edad apoyado en la mano, con taza de café, pastillas y papeles en la mesa, y un televisor con noticias de fondo en una cocina oscura.
Unos 155 millones de estadounidenses con seguro laboral o planes comerciales quedan fuera de los beneficios directos de Medicare y de los acuerdos de nación más favorecida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los acuerdos de nación más favorecida fueron firmados por 14 de las 17 farmacéuticas más grandes del mundo, entre ellas Pfizer, Novartis, Sanofi y Merck. Esos compromisos prometen precios equiparables a los de otros países desarrollados, pero solo para pacientes de Medicaid y para quienes pagan en efectivo a través de TrumpRx.gov.

Ese diseño abre una vía de ahorro para unos 27 millones de personas sin seguro médico, que suelen enfrentar el precio de lista completo, y también para hogares que trabajan por cuenta propia o no tienen cobertura del empleador. En esos casos, pagar en efectivo puede ofrecer el recorte más inmediato.

La limitación central es que alrededor de 155 millones de estadounidenses con seguro del trabajo o con planes comerciales no reciben un beneficio directo ni de la ley que habilitó la negociación de Medicare ni de los acuerdos de nación más favorecida. Ninguno de los dos mecanismos regula lo que las aseguradoras privadas pactan por su cuenta.

La Casa Blanca proyectó un ahorro nacional de USD 529.000 millones en la próxima década gracias a esos acuerdos, de acuerdo con un análisis del Consejo de Asesores Económicos difundido en mayo de 2026.

El propio panorama del mercado, sin embargo, muestra reservas: cinco de las 14 farmacéuticas firmantes aumentaron precios en al menos 350 medicamentos de marca desde el 1 de enero de 2026, incluidos incrementos de hasta 400% en algunos fármacos hospitalarios de Pfizer.

Qué cambios concretos pueden notar los consumidores en la farmacia

Un farmacéutico con bata blanca y una mujer de 60 años con blazer azul interactúan en un mostrador de farmacia, con estanterías llenas de medicamentos detrás.
La baja de los medicamentos también se explica por más genéricos y por descuentos en GLP-1, mientras CMS prevé negociar 15 medicamentos adicionales en 2027 y otros 15 en 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los pacientes, la baja de precios no se traduce de la misma manera en todos los mostradores. Una persona con Medicare que usa uno de los 10 medicamentos negociados puede encontrar descuentos de hasta 79%, mientras que alguien con un plan privado puede seguir pagando lo mismo si su cobertura no trasladó ninguna reducción.

También puede haber diferencias entre usar el seguro y pagar directamente. El texto fuente señala que conviene consultar TrumpRx.gov cuando la plataforma esté disponible, verificar si el medicamento figura entre los ya negociados por Medicare, pedir en la farmacia el mejor precio en efectivo antes de procesar la receta con el seguro y revisar si se cumplen los requisitos para acceder a Medicaid.

La baja de 3,1% responde, según el texto, a una combinación de factores: la negociación de Medicare bajo la ley de 2022, una mayor disponibilidad de genéricos y descuentos en medicamentos GLP-1 para pérdida de peso.

Los descuentos negociados por Medicare tienen carácter legal, y el programa CMS prevé negociar 15 medicamentos adicionales en 2027 y otros 15 en 2028.

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