Agencias

Al menos ocho heridos, entre ellos cuatro niños, por un tiroteo en Nueva York durante los festejos del 4 de julio

Guardar
Google icon
Imagen WKSXIL4BJ5DYDFT4QMSAHBYHOM

Al menos ocho personas han resultado heridas, entre ellas cuatro niños, por un tiroteo ocurrido esta pasada noche en Nueva York en un incidente todavía bajo investigación.

El tiroteo ha ocurrido en torno a las 22.30 del sábado en la calle West 31 de Coney Island, en la costa sur del distrito de Brooklyn, y muy cerca del parque de atracciones que caracteriza a la zona, abarrotado durante las celebraciones del Día de la Independencia, según ha informado la Policía de Nueva York en un comunicado.

PUBLICIDAD

Entre los heridos se encuentran un hombre de 37 años, un hombre de 33 años, una mujer de 25 años, una mujer de 21 años, un niño de 14 años, un niño de 12 años, un niño de siete años y un niño de seis años.

La mujer de 21 años se encuentra en estado crítico pero el resto de heridos han sido estabilizados. La Policía ha recuperado un arma de fuego en el lugar de los hechos, pero no ha realizado ningún arresto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Baréin juzga a 19 ciudadanos acusados de terrorismo y espionaje para Irán

Infobae

Más de 140 participantes inauguran los campus municipales de patinaje y gimnasia rítmica en Ciudad Real

Más de 140 participantes inauguran los campus municipales de patinaje y gimnasia rítmica en Ciudad Real

Corea del Sur creará un fondo con ingresos fiscales de la IA frente a la desigualdad

Infobae

El base dominicano Jean Montero se desvincula del Valencia Basket

El base dominicano Jean Montero se desvincula del Valencia Basket

Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei

Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei