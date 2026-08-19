Texas domina el ranking de los mejores mercados inmobiliarios de EE. UU. y relega a las grandes ciudades costeras

Texas lideró la clasificación 2026 de WalletHub sobre mercados inmobiliarios de Estados Unidos con Frisco y McKinney en los dos primeros puestos (REUTERS/Evan Garcia)

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El estado de Texas encabezó la clasificación 2026 de mejores mercados inmobiliarios de Estados Unidos elaborada por WalletHub.

Frisco y McKinney ocuparon el primer y segundo lugar, mientras Nueva York, Los Ángeles y San Francisco quedaron en los puestos 231, 237 y 273, respectivamente, entre 300 ciudades analizadas.

Según Fox Business, el informe concluyó que la fortaleza del mercado de vivienda y el entorno económico favorecieron a Texas y al llamado Sun Belt.

Chip Lupo, redactor y analista de WalletHub, dijo a Fox Business que los mercados del sur dominaron la parte alta del listado por una combinación de apreciación del precio de las viviendas, construcción nueva, actividad de permisos de obra, asequibilidad y crecimiento del empleo.

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También señaló que el estudio ponderó más la salud estructural del mercado y su trayectoria que la asequibilidad por sí sola.

WalletHub atribuyó el liderazgo de Texas y del Sun Belt a la fortaleza del mercado de vivienda, la construcción nueva, los permisos de obra, la asequibilidad y el crecimiento del empleo (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

Lupo detalló que en Frisco, el mercado número uno del ranking general, el 47% de las viviendas se construyó entre 2010 y 2024.

En McKinney, que quedó en segundo lugar, la proporción de viviendas nuevas llegó al 40% y la ciudad registró la décima mayor actividad de permisos de construcción, además de una de las mejores tasas de crecimiento del empleo.

Detrás de Frisco y McKinney quedaron Murfreesboro, en Tennessee; Durham, en Carolina del Norte; y Denton, en Texas. El grupo de los 10 primeros se completó con Cary, en Carolina del Norte; Madison, en Wisconsin; Allen, en Texas; Charlotte, en Carolina del Norte; e Irvine, en California.

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Qué explica la brecha entre el sur y los grandes mercados costeros

Según Lupo, la brecha no se explicó solo por la posición en la tabla, sino por fundamentos. En su evaluación, las ciudades mejor posicionadas tendieron a combinar condiciones de vivienda con fortaleza económica capaz de sostener a los propietarios en el largo plazo.

Sobre el peso de la política tributaria, aclaró: “Los impuestos son sin duda parte de la ecuación, pero el ranking apunta más ampliamente a la combinación de condiciones de vivienda y fortaleza económica, más que a los impuestos por sí solos”.

WalletHub señaló que en los grandes mercados costeros los altos costos de la vivienda elevaron el acceso a la compra y limitaron el crecimiento para nuevos propietarios (REUTERS/Chris J. Ratcliffe/File Photo)

Lupo sostuvo que los grandes mercados costeros presentaron un escenario diferente, pese a ofrecer ingresos altos y oportunidades económicas.

En su explicación a Fox Business, planteó que ese potencial no siempre se tradujo en una posibilidad real de compra porque los costos de la vivienda elevaron el punto de entrada y redujeron el margen de crecimiento para nuevos propietarios.

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También indicó que el problema no se limitó a construir más, sino a la capacidad de la oferta para seguir el ritmo de la demanda.

Cuando la construcción nueva quedó sistemáticamente por detrás del crecimiento de la población y del empleo, dijo, la presión sobre la asequibilidad se volvió mucho más difícil de revertir.

De acuerdo con el estudio, la popularidad prolongada de esos mercados mantuvo la competencia elevada durante años y encareció el acceso inicial a la vivienda.

Frisco ocupó el primer lugar del ranking inmobiliario porque el 47% de sus viviendas se construyó entre 2010 y 2024 (REUTERS/Evan Garcia)

Según Fox Business, Lupo afirmó que el resultado de Nueva Orleans debía interpretarse como una “señal de advertencia” que iba más allá del nivel de precios.

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Añadió que los propietarios no deberían dar por hecho un deterioro inevitable, aunque sí actuar con cautela frente a mercados con fundamentos débiles.

Fox Business indicó que en esas plazas puede haber un crecimiento más lento del precio de las viviendas, una actividad del mercado más débil y mayores dificultades para atraer compradores.

Eso puede complicar tanto la acumulación de patrimonio por parte de los dueños como la posibilidad de vender una propiedad con rapidez.

Austin lidera la mejora para compradores primerizos en Estados Unidos

Austin encabezó el ranking nacional de mejora en acceso para compradores primerizos en junio de 2026, según un informe de Redfin.

El ranking de WalletHub ubicó a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco entre los puestos más bajos de las 300 ciudades analizadas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En ese relevamiento, el ingreso necesario para comprar una casa de precio medio en Austin bajó un 6,1% anual, hasta USD 92.607.

El mismo informe indicó que Dallas, Fort Worth, Houston y San Antonio también mostraron descensos en el ingreso requerido, un dato que reforzó la tendencia como un fenómeno de alcance estatal.

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De acuerdo con ese análisis, la mejora llegó después de años de precios en alza y crecimiento acelerado en Texas y, aunque la vivienda no es barata, el alivio para quienes buscan ingresar por primera vez al mercado resultó relevante en el contexto actual.

El contraste también se reflejó en el promedio nacional: el ingreso necesario para una vivienda inicial se ubicó por debajo del ingreso medio de un hogar estadounidense, mientras que para una vivienda convencional se requieren cerca de USD 110.000 al año.