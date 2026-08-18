USCIS invalidará trámites de permiso de trabajo y extensión de estatus legal que no usen el nuevo formato

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) invalidará los trámites que no utilicen las nuevas versiones de formularios obligatorios. La agencia federal rechazará de forma automática cualquier solicitud de extensión de estancia o permiso de trabajo que se presente en formatos antiguos.

A partir del 15 de septiembre de 2026, el USCIS solo aceptará las nuevas versiones de los formularios I-539 y I-765. Esta medida elimina el periodo de gracia para las ediciones anteriores y afecta directamente a estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros que buscan extender su estancia.

¿Cuáles son los cambios y a quiénes afectan?

La actualización administrativa se concentra en dos documentos fundamentales para la legalidad de los extranjeros en el país. USCIS confirmó que las ediciones con fecha del 15/09/26 reemplazarán de manera definitiva a los formatos previos, sin excepciones por envíos erróneos.

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Los cambios impactan específicamente a los siguientes grupos y trámites:

Formulario I-539: Se utiliza para la Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, permitiendo a un visitante prolongar su estancia legal.

Formulario I-765: Es la Solicitud de Autorización de Empleo (EAD), el permiso necesario para trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Categorías de visa: La medida afecta a estudiantes académicos (F), visitantes de intercambio (J) y representantes de medios de información extranjeros (I). La medida afecta a estudiantes académicos (F), visitantes de intercambio (J) y representantes de medios de información extranjeros (I).

La agencia informó que las ediciones del 28/08/24 para el I-539 y la del 08/21/25 para el I-765 quedarán obsoletas. USCIS enfatizó que estas revisiones son necesarias para aplicar una nueva regla federal que busca transformar la supervisión de los no inmigrantes.

¿Por qué se implementa esta medida de control?

El origen de esta transformación radica en una norma definitiva publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 16 de julio. La regulación elimina la figura de la “duración del estatus”, un mecanismo que permitía a ciertos extranjeros permanecer en el país de forma indefinida sin una fecha de vencimiento fija en sus documentos.

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Un paquete informativo y una bandera estadounidense sobre una silla en una oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) el 17 de agosto de 2018, en Miami. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Bajo el esquema anterior, un estudiante podía prolongar su estancia simplemente al mantenerse matriculado en diversos cursos. El nuevo marco legal establece un periodo fijo de admisión, lo que obliga a los titulares de visas a someterse a revisiones periódicas y procesos formales de extensión ante las autoridades.

El Departamento de Estado justificó la decisión bajo los siguientes argumentos:

Integridad del sistema: Se busca restablecer el orden en los procesos migratorios nacionales.

Combate al abuso: La medida intenta frenar el uso de visas de estudio como herramientas de permanencia laboral encubierta.

Seguridad nacional: El gobierno recupera la capacidad de investigar y supervisar periódicamente a las personas dentro de las fronteras.

¿Qué implicaciones tiene para los solicitantes actuales?

La principal consecuencia para los migrantes es la rigurosidad en la fecha de envío. USCIS advirtió que no existirá un periodo de transición donde se acepten ambos formatos, lo que incrementa el riesgo de rechazos por errores administrativos simples.

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Si una solicitud llega a las oficinas federales o se envía de forma electrónica con un matasellos posterior al 14 de septiembre de 2026 usando el papel viejo, será devuelta. Este rechazo puede generar vacíos en la protección legal del solicitante y derivar en una situación de presencia ilegal si su permiso vigente expira durante el proceso de reenvío.

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Para evitar estos escenarios, la agencia recomienda seguir estas pautas:

Consultar las versiones de vista previa de los formularios en el portal oficial de USCIS para conocer los nuevos requisitos.

Verificar que el matasellos de correos o el registro digital coincida con la vigencia de la versión utilizada.

No enviar las versiones del 15/09/26 antes de la fecha de entrada en vigor, ya que también serán rechazadas.

¿Qué opinan las autoridades sobre la reforma?

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la medida como un paso necesario para modernizar la vigilancia migratoria. El funcionario señaló que el sistema anterior era propenso a irregularidades que se mantuvieron por décadas sin una intervención directa del Estado.

“Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema ha puesto en peligro la seguridad nacional”, afirmó Mullin. Según el secretario, la reforma garantiza que los estudiantes extranjeros se mantengan centrados en su objetivo principal, que es completar sus estudios y regresar a sus países de origen.

Por su parte, el Departamento de Estado calificó el cambio como una acción decisiva para combatir el fraude. Las autoridades sostienen que establecer límites claros permite una mejor selección y monitoreo de quienes ingresan bajo categorías de intercambio o medios de comunicación.

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¿Dónde obtener más información y asistencia oficial?

La autoridad migratoria instó a los residentes y visitantes a utilizar exclusivamente los canales de comunicación del gobierno. El uso de gestores no autorizados o información de fuentes no verificadas puede comprometer la validez de los trámites y la permanencia legal del extranjero.

Los recursos disponibles para el público incluyen:

El sitio web oficial USCIS.gov , donde se pueden descargar los formularios de manera gratuita.

Las guías de instrucciones detalladas que acompañan a cada nueva edición de los documentos.

Las líneas de atención telefónica de la agencia para resolver dudas técnicas sobre la presentación de solicitudes.

Mantenerse informado a través de los boletines oficiales es fundamental para cumplir con los nuevos estándares de admisión. La agencia reiteró que la transparencia en la información busca que los solicitantes realicen sus trámites de forma exitosa y sin contratiempos legales.