Millones de estadounidenses salieron a las rutas para celebrar el 4 de julio, a pesar de los precios del combustible

FILE PHOTO: People drive along the Governor Alfred E. Driscoll Bridge at the start of the Memorial Day weekend, under rising gas prices and record inflation, in Keasbey, New Jersey, U.S., May 27, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Pese a que la gasolina se mantiene en niveles históricamente altos en Estados Unidos, unos cálculos oficiales señalaron que más de 72 millones de personas habrían viajando al menos 80 kilómetros durante la semana del Día de la Independencia en Estados Unidos, según las estimaciones de la AAA.

De ese total, cerca de 61 millones lo hicieron en automóvil, una cifra similar a la registrada en 2025. El interés por viajar se mantiene presente a pesar de que los precios actuales del combustible.

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El movimiento ya se refleja en el consumo. De acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), la gasolina suministrada al mercado, una referencia de la demanda, subió en 356.000 barriles por día la semana pasada hasta 9,13 millones de barriles diarios, por encima de los 8,64 millones del mismo período del año anterior.

Según Reuters, la baja reciente en los surtidores estuvo vinculada a la distensión entre Estados Unidos e Irán, que redujo el temor a interrupciones en los envíos de crudo por el estrecho de Ormuz. Aun así, el alivio no alcanzó para devolver los precios a niveles previos a la crisis.

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Este fin de semana —marcado por el 4 de julio—, el precio nacional de la gasolina ronda los USD 3,75 por galón, de acuerdo con GasBuddy. Solo quedaría por debajo del récord de USD 4,80 por galón anotado el 4 de julio de 2022.

Fireworks explode over the Brooklyn Bridge as the United States celebrates its 250th anniversary on Independence Day in New York City, U.S., July 4, 2026. REUTERS/Angelina Katsanis

El feriado combina un récord de viajeros con precios todavía altos

La AAA señaló que el volumen de viajeros por carretera será muy similar al del año pasado, incluso con combustibles caros.

Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, explicó en un comunicado: “Para muchos estadounidenses, viajar en la semana del 4 de julio es una tradición. El pronóstico de viaje de nueve días incluye a quienes vacacionan toda la semana y a las personas que simplemente aprovechan el fin de semana largo. Aunque el número total de viajeros por el Día de la Independencia parece estar estabilizándose, igual esperamos volúmenes récord este año”.

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Esa persistencia de la demanda también fue destacada por Denton Cinquegrana, analista jefe de petróleo de Dow Jones Energy, quien dijo al medio que los planes de verano suelen imponerse al costo del combustible. “Creo que cuando se trata de los feriados de verano, los estadounidenses siguen adelante con sus planes”, explicó.

Traffic at a standstill, as the United States celebrates its 250th anniversary on Independence Day in New York City, U.S., July 4, 2026. REUTERS/Angelina Katsanis

La caída reciente del precio no disipó el riesgo de nuevas subas

GasBuddy informó que el promedio nacional se ubicó en USD 3,75 por galón el viernes, 62,7 centavos por encima del promedio del año pasado. La firma de seguimiento de precios también anticipó que el promedio nacional podía seguir bajando durante la semana, aunque con un panorama inestable.

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Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, sostuvo en su informe semanal que la baja se dio “a pesar de una semana turbulenta, en la que Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques antes de que ambas partes acordaran detener las hostilidades justo a tiempo para el domingo”.

Luego añadió: “Por ahora, GasBuddy anticipa que el promedio nacional seguirá bajando esta semana, aunque la situación sigue siendo de todo menos predecible”.

El presidente Donald Trump reclamó a los minoristas de gasolina que recorten los precios con más fuerza al considerar que no bajaron lo suficiente desde que el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz se reanudó el mes pasado. El martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzó ese mensaje y pidió a los expendedores que reduzcan los valores mientras el país celebra el 250 aniversario de su independencia.

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Según USA Today, el promedio nacional del galón se ubicó en USD 3,83 el 2 de julio. El medio también señaló que el precio había bajado desde USD 4,35 un mes antes, el 30 de mayo, hasta USD 3,84 el 30 de junio.

Entre los estados con nafta más barata antes del feriado, Indiana aparecía al frente con un promedio de USD 3,18 por galón el 30 de junio, frente a USD 3,32 una semana antes, de acuerdo con AAA.

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FILE PHOTO: A car is filled with gasoline at a Sunoco gas station ahead of the Memorial Day weekend in Philadelphia, Pennsylvania, U.S. May, 21 2026. REUTERS/Seth Herald/File Photo

Inventarios en la costa del Golfo siguen por debajo de lo normal

El riesgo para los precios sigue del lado de la oferta. La Administración de Información de Energía indicó que los inventarios de gasolina cayeron en 2,3 millones de barriles en la semana hasta 214 millones, mientras que las existencias en la costa del Golfo retrocedieron hasta 76,48 millones de barriles, su nivel más bajo desde octubre de 2024.

El analista Cinquegrana advirtió que ese volumen en la costa del Golfo “probablemente sea más preocupante desde el punto de vista del suministro que el déficit actual de Estados Unidos”. Esa región concentra más del 55% de la capacidad total de refinación del país y abastece, además, a otros mercados internos y de exportación.

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FILE PHOTO: People drive their cars near Exxon and BP gas stations at the exit of the Holland Tunnel during the start of the Memorial Day weekend, under rising gas prices and record inflation, in Newport, New Jersey, U.S., May 27, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Los datos de la EIA muestran además que las reservas totales de gasolina en Estados Unidos se ubicaban en torno a 213,97 millones de barriles en la semana cerrada el 26 de junio, cerca de 8% por debajo del mismo momento del año pasado. La publicación señaló que cortes imprevistos en refinerías y la cercanía de la temporada atlántica de huracanes podrían revertir la baja reciente de los precios.