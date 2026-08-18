Stellantis retiró casi 850.000 vehículos en Estados Unidos por una falla en la cámara de reversa

Stellantis retira casi 850.000 vehículos en Estados Unidos por una falla de software en la cámara de reversa (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

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La automotriz Stellantis anunció el retiro de casi 850.000 vehículos en Estados Unidos por un problema de software que puede afectar el funcionamiento de la cámara de reversa, una falla que, de acuerdo con lo informado por CBS News, impacta a unidades de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram correspondientes a los años modelo 2026 y 2027. La compañía aseguró que, hasta el momento, no tiene registro de accidentes ni de personas heridas vinculados con este desperfecto.

La información fue difundida por CBS News este 17 de agosto de 2026, a partir del aviso emitido por la propia empresa. En ese reporte, el medio detalló que la falla se origina en un inconveniente de software capaz de interrumpir la imagen que aparece en la pantalla de la cámara trasera, un elemento que resulta clave para las maniobras de retroceso y para el cumplimiento de los estándares de seguridad vigentes en Estados Unidos.

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Qué vehículos están alcanzados por la medida

El retiro de Stellantis alcanza a modelos Chrysler, Dodge, Jeep y Ram de los años 2026 y 2027

De acuerdo con lo publicado por CBS News, el llamado a revisión alcanza a casi 850.000 vehículos en el mercado estadounidense, mientras que la misma falla motivó además otra campaña sobre 107.000 unidades adicionales en Canadá, México y otros mercados fuera de América del Norte. La empresa no detalló en el fragmento difundido por el medio el listado completo de modelos implicados, aunque sí precisó que pertenecen a las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram.

El punto central del retiro radica en una alteración del sistema que puede hacer que la imagen de la cámara de reversa no se muestre de manera correcta. Esa anomalía, afirmó la compañía en su comunicación, puede afectar una función de asistencia que forma parte de los dispositivos de seguridad con los que cuentan los vehículos más recientes.

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La magnitud de la medida ubica a este caso entre los retiros más amplios del año para el sector automotor en la región. CBS News señaló que la campaña en Estados Unidos se complementa con acciones equivalentes en otros países, lo que sugiere que el inconveniente técnico no quedó limitado a un solo mercado.

La respuesta de la empresa y la solución prevista

Stellantis enviará una actualización remota del software de la radio para corregir la falla sin que todos los vehículos pasen por un taller (REUTERS)

Stellantis indicó que los propietarios de las unidades afectadas en Estados Unidos recibirán una actualización remota del software de la radio, un mecanismo conocido en la industria como over-the-air update. Ese procedimiento permite corregir fallas sin necesidad de que todos los vehículos deban pasar primero por un concesionario o taller, siempre que el sistema instalado admita ese tipo de intervención a distancia.

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Tal y como recogió CBS News, la automotriz sostuvo que el ajuste llegará a los usuarios por vía remota, con el objetivo de corregir la falla detectada en la pantalla vinculada a la visión trasera. Ese tipo de solución busca reducir tiempos de espera y simplificar la implementación del retiro, en especial cuando se trata de un volumen tan alto de unidades.

La compañía también emitió una recomendación para los conductores que detecten problemas con esa función. En palabras reproducidas por CBS News, si la pantalla de visión trasera no funciona, los automovilistas “deben permanecer atentos a lo que los rodea y utilizar los espejos retrovisor y laterales al dar marcha atrás”.

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Qué implica la falla y por qué importa

El desperfecto afecta un componente que ganó peso en los últimos años dentro de la seguridad vehicular. La cámara de reversa no reemplaza la atención del conductor, pero sí ofrece una referencia visual adicional al momento de retroceder, una maniobra en la que pueden presentarse puntos ciegos o baja visibilidad.

Aunque Stellantis aseguró que no detectó accidentes ni lesiones relacionadas con el problema, la decisión de avanzar con el retiro apunta a corregir una falla que podría comprometer una asistencia considerada relevante para la conducción cotidiana. El reporte de CBS News remarcó que la empresa actuó sobre vehículos de los años modelo 2026 y 2027, lo que concentra la incidencia en unidades recientes.

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Por ahora, la información pública disponible se apoya en el aviso de la automotriz difundido por CBS News. A la espera de mayores precisiones sobre el detalle de modelos y fechas de implementación para cada mercado, el dato confirmado es que casi 850.000 vehículos en Estados Unidos quedarán comprendidos en una actualización destinada a restablecer el correcto funcionamiento del sistema.