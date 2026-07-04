Los mejores looks de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Looks y trajes de gala en el Madison Square Garden

A las afueras del Madison Square Garden en Nueva York se respiraba una enorme expectativa por la boda de gala de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento blindado por un hermetismo absoluto. Bajo un estricto código de vestimenta black tie, los más de mil asistentes tuvieron que firmar un riguroso contrato de confidencialidad y dejar atrás sus teléfonos y cámaras para evitar cualquier filtración de la espectacular decoración interior.

Mientras cientos de fervientes swifties se congregaban emocionados en los alrededores, el despliegue de seguridad se intensificaba al ver que los invitados empezaban a llegar.

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Taylor Swift y Travis Kelce dieron el “sí, acepto” legalmente a las 19:30 (hora de Argentina).

Las pantallas del Madison Square Garden proyectaron: Recién casados, luego de que la pareja dio el sí (REUTERS/Angelina Katsanis)

A continuación, los mejores looks de los invitados de una noche que promete ser larga.

Bradley Cooper

El actor derrocha elegancia por las calles de Nueva York luciendo un impecable esmoquin clásico y gafas de sol Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group

El actor Bradley Cooper vistió un esmoquin clásico negro con solapas de pico, combinado con una camisa blanca formal y un corbatín negro. Completó su look sofisticado con zapatos de charol negros muy brillantes, gafas de sol oscuras de estilo aviador y un reloj de pulsera deportivo de lujo.

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Gigi Hadid

La modelo capta todas las miradas desde el interior de un vehículo con un deslumbrante vestido rosa de lentejuelas Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group

La modelo Gigi Hadid se asomó desde el interior de un vehículo luciendo un elegante vestido rosa brillante con destellos de lentejuelas, de tirantes finos. Llevó el cabello rubio recogido con un estilo suave y natural, complementado con un maquillaje fresco y luminoso que resaltó sus facciones.

Benson Boone

El look del cantante REUTERS/Brendan McDermid

El cantante Benson Boone complementó un esmoquin negro de tres piezas con un chaleco de corte redondeado, solapas satinadas y una camisa blanca de cuello en punta pronunciada con pequeños botones negros. El cantante le aportó un giro moderno, rebelde y de inspiración setentera al look de gala clásico añadiendo unas gafas de sol de marco grueso con cristales tintados en tono ámbar y sutiles pendientes plateados.

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Hugh Grant y Anna Elisabet Eberstein

Hugh Grant apuesta por el clásico esmoquin de etiqueta mientras Anna Elisabet Eberstein destaca con un diseño de patrones geométricos en tonos cálidos REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY

El célebre actor Hugh Grant lució un esmoquin negro clásico con solapas de satén, camisa diplomática y corbatín a juego en un estilo impecable y tradicional. A su lado, su esposa Anna Elisabet Eberstein contrastó con un vestido de cuello halter negro que destaca por sus dinámicos patrones geométricos en tonos rojos y naranjas, complementado con un llamativo brazalete de perlas. Ambos lograron un equilibrio perfecto entre la sobriedad formal masculina y el dinamismo vanguardista femenino.

Jason Sudeikis

Con un impecable esmoquin cruzado y su característico estilo, Jason Sudeikis evoca el encanto cinematográfico del viejo Hollywood en la alfombra roja REUTERS/Brendan McDermid

El actor Jason Sudeikis apostó por una sofisticación impecable y retro con un elegante esmoquin negro cruzado (double-breasted) de solapas de pico satinadas. Lo combinó de forma clásica con una camisa blanca de gala con botones negros en contraste, un pañuelo de bolsillo blanco perfectamente doblado y un corbatín negro de proporciones generosas. Su característico y cuidado bigote complementa el estilismo, dándole un aire cinematográfico del viejo Hollywood que equilibra con naturalidad la estricta etiqueta del evento.

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Jimmy Fallon

Pura sofisticación tradicional: el carismático presentador Jimmy Fallon opta por la sobriedad atemporal de un esmoquin negro de un solo botón REUTERS/Carlos Barria

El comediante y presentador estadounidense Jimmy Fallon mantuvo la elegancia rigurosa del evento con un impecable esmoquin negro clásico de un solo botón y solapas de pico satinadas. Lo complementó de forma tradicional con una camisa blanca formal de cuello clásico bien estructurado y un elegante corbatín negro a juego, proyectando una imagen sobria, pulida y atemporal.

Ethan Hawke y Ryan Hawke

La pareja coordina sus estilos en tonos azules durante el evento formal, destacando la elegancia clásica del actor y el sofisticado diseño con hombros descubiertos de su esposa REUTERS/Angelina Katsanis

El actor Ethan Hawke viste un traje azul marino impecable con gafas de sol oscuras y el cabello peinado hacia atrás, mientras que su esposa Ryan Hawke lo acompaña de espaldas luciendo un elegante vestido azul texturizado con hombros descubiertos que deja ver un tatuaje en su brazo.

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Cooper Kupp y Anna Marie Kupp

El jugador de la NFL y su esposa combinan sofisticación y estilo casual, destacando el vibrante vestido rojo de cuello alto de ella EFE/ Ángel Colmenares

El jugador de la NFL Cooper Kupp camina desabrochado con un chaleco y pantalón oscuros, pajarita negra y la chaqueta colgada al hombro, mientras que su esposa Anna Marie Kupp lo acompaña del brazo luciendo un llamativo vestido rojo de cuello alto con detalles fruncidos y abertura en la pierna.

Chris Jones

Compañero de equipo de Travis Kelce, el jugador de los Chiefs, Chris Jones, impacta con un imponente traje de tres piezas gris carbón hecho a la medida REUTERS/Brendan McDermid

Chris Jones, el jugador del Kansas City Chiefs, lució un impecable y sofisticado traje de tres piezas en color gris carbón a la medida, combinado con una camisa blanca de cuello rígido, una corbata con patrón geométrico texturizado, un reloj de lujo plateado y un sutil pendiente que resalta su imponente estilo formal.

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Joe Buck y Michelle Beisner-Buck

El matrimonio camina tomado de la mano derrochando sofisticación en riguroso negro, combinando a la perfección un esmoquin de etiqueta clásica con un elegante diseño palabra de honor REUTERS/Brendan McDermid

El comentarista deportivo Joe Buck luce un esmoquin negro tradicional con botones frontales oscuros, pajarita a juego y un pañuelo blanco en el bolsillo, mientras que su esposa la periodista Michelle Beisner-Buck camina a su lado tomada de la mano con un vestido negro texturizado de corte palabra de honor, complementado con un collar plateado.