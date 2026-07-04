Los mejores looks de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

A las afueras del Madison Square Garden en Nueva York se respiraba una enorme expectativa por la boda de gala de Taylor Swift y Travis Kelce, un evento blindado por un hermetismo absoluto. Bajo un estricto código de vestimenta black tie, los más de mil asistentes tuvieron que firmar un riguroso contrato de confidencialidad y dejar atrás sus teléfonos y cámaras para evitar cualquier filtración de la espectacular decoración interior.
Mientras cientos de fervientes swifties se congregaban emocionados en los alrededores, el despliegue de seguridad se intensificaba al ver que los invitados empezaban a llegar.
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Taylor Swift y Travis Kelce dieron el “sí, acepto” legalmente a las 19:30 (hora de Argentina).
A continuación, los mejores looks de los invitados de una noche que promete ser larga.
Bradley Cooper
El actor Bradley Cooper vistió un esmoquin clásico negro con solapas de pico, combinado con una camisa blanca formal y un corbatín negro. Completó su look sofisticado con zapatos de charol negros muy brillantes, gafas de sol oscuras de estilo aviador y un reloj de pulsera deportivo de lujo.
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Gigi Hadid
La modelo Gigi Hadid se asomó desde el interior de un vehículo luciendo un elegante vestido rosa brillante con destellos de lentejuelas, de tirantes finos. Llevó el cabello rubio recogido con un estilo suave y natural, complementado con un maquillaje fresco y luminoso que resaltó sus facciones.
Benson Boone
El cantante Benson Boone complementó un esmoquin negro de tres piezas con un chaleco de corte redondeado, solapas satinadas y una camisa blanca de cuello en punta pronunciada con pequeños botones negros. El cantante le aportó un giro moderno, rebelde y de inspiración setentera al look de gala clásico añadiendo unas gafas de sol de marco grueso con cristales tintados en tono ámbar y sutiles pendientes plateados.
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Hugh Grant y Anna Elisabet Eberstein
El célebre actor Hugh Grant lució un esmoquin negro clásico con solapas de satén, camisa diplomática y corbatín a juego en un estilo impecable y tradicional. A su lado, su esposa Anna Elisabet Eberstein contrastó con un vestido de cuello halter negro que destaca por sus dinámicos patrones geométricos en tonos rojos y naranjas, complementado con un llamativo brazalete de perlas. Ambos lograron un equilibrio perfecto entre la sobriedad formal masculina y el dinamismo vanguardista femenino.
Jason Sudeikis
El actor Jason Sudeikis apostó por una sofisticación impecable y retro con un elegante esmoquin negro cruzado (double-breasted) de solapas de pico satinadas. Lo combinó de forma clásica con una camisa blanca de gala con botones negros en contraste, un pañuelo de bolsillo blanco perfectamente doblado y un corbatín negro de proporciones generosas. Su característico y cuidado bigote complementa el estilismo, dándole un aire cinematográfico del viejo Hollywood que equilibra con naturalidad la estricta etiqueta del evento.
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Jimmy Fallon
El comediante y presentador estadounidense Jimmy Fallon mantuvo la elegancia rigurosa del evento con un impecable esmoquin negro clásico de un solo botón y solapas de pico satinadas. Lo complementó de forma tradicional con una camisa blanca formal de cuello clásico bien estructurado y un elegante corbatín negro a juego, proyectando una imagen sobria, pulida y atemporal.
Ethan Hawke y Ryan Hawke
El actor Ethan Hawke viste un traje azul marino impecable con gafas de sol oscuras y el cabello peinado hacia atrás, mientras que su esposa Ryan Hawke lo acompaña de espaldas luciendo un elegante vestido azul texturizado con hombros descubiertos que deja ver un tatuaje en su brazo.
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Cooper Kupp y Anna Marie Kupp
El jugador de la NFL Cooper Kupp camina desabrochado con un chaleco y pantalón oscuros, pajarita negra y la chaqueta colgada al hombro, mientras que su esposa Anna Marie Kupp lo acompaña del brazo luciendo un llamativo vestido rojo de cuello alto con detalles fruncidos y abertura en la pierna.
Chris Jones
Chris Jones, el jugador del Kansas City Chiefs, lució un impecable y sofisticado traje de tres piezas en color gris carbón a la medida, combinado con una camisa blanca de cuello rígido, una corbata con patrón geométrico texturizado, un reloj de lujo plateado y un sutil pendiente que resalta su imponente estilo formal.
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Joe Buck y Michelle Beisner-Buck
El comentarista deportivo Joe Buck luce un esmoquin negro tradicional con botones frontales oscuros, pajarita a juego y un pañuelo blanco en el bolsillo, mientras que su esposa la periodista Michelle Beisner-Buck camina a su lado tomada de la mano con un vestido negro texturizado de corte palabra de honor, complementado con un collar plateado.
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