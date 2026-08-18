Miami enfrenta una nueva preocupación además del costo de vivienda: el precio de los alimentos

El 86% de los residentes con gastos tensionados en Miami ubicó a las compras del supermercado entre sus mayores cargas cotidianas (REUTERS/Marco Bello)

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El aumento del costo de vida en Miami tiene un frente menos visible que el alquiler de viviendas: los alimentos figuran como la principal presión cotidiana sobre el presupuesto. Un nuevo informe del McKinsey Institute for Economic Mobility reveló que el 86% de los residentes con gastos tensionados ubica a las compras del supermercado entre sus mayores cargas, en una región donde más de la mitad de los hogares vive al día.

Casi 6 de cada 10 personas consultadas en el área metropolitana de Miami señalaron el encarecimiento general como uno de sus principales obstáculos para avanzar, de acuerdo con el reporte del Miami Herald a partir de la encuesta. En ese marco, casi 35% fijó como meta principal para el próximo año o los próximos dos años ganar más dinero.

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El aumento del costo de vida en Miami convirtió a los alimentos en una de las principales presiones sobre el presupuesto de los hogares del sur de Florida (REUTERS/Marco Bello)

La vivienda concentra la mayor brecha con el promedio nacional

El reporte recientemente difundido indicó que el costo de la vivienda sobresale en el sur de Florida con una intensidad mayor que en otras zonas del país. Casi 70% de los encuestados del área de Miami describió ese rubro como una tensión importante, más de 10 puntos por encima del promedio nacional.

Ese diferencial coincide con la evolución reciente de los alquileres. Entre 2019 y 2024, la renta de mercado considerada razonable para un departamento de dos habitaciones en el área metropolitana de Miami pasó de 1.454 a USD 2.324, un salto cercano a 60%, según la referencia del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. En el mismo lapso, el ingreso medio de los hogares avanzó apenas un tercio.

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La distancia entre salarios y alquiler también aparece en la capacidad de pago requerida. Para afrontar de forma holgada ese departamento de dos dormitorios, una persona tendría que ganar USD 47 por hora o USD 97.000 al año, una cifra que triplica el salario mínimo de Florida.

Casi 6 de cada 10 personas del área metropolitana de Miami señalaron el encarecimiento general como uno de sus principales obstáculos económicos (REUTERS)

El medio Miami Herald detalló además que 6 de cada 10 inquilinos destinan al menos 30% de sus ingresos a la vivienda y casi 3 de cada 10 entregan al menos la mitad de su salario mensual al alquiler.

La presión tampoco cede entre propietarios. Los valores inmobiliarios en Miami-Dade subieron 60% desde 2019, con un alza de casi 50% en los impuestos a la propiedad, según la firma Cotality.

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A eso se suman expensas de asociaciones de condominios que crecieron más de 70% desde 2016 hasta una mediana de USD 617 mensuales, la más alta del país, de acuerdo con investigaciones del Metropolitan Center de Florida International University.

Los alimentos desplazan otras compras y alteran el consumo

Aunque la vivienda exhibe la mayor distancia frente al promedio nacional, el gasto que aparece con más frecuencia en las respuestas es el de la comida. El Miami Herald señaló que los alimentos constituyeron la queja más extendida dentro de la encuesta, incluso por encima de otras partidas esenciales.

Ese patrón coincide con otro reporte difundido por CBS News, que situó los precios de los alimentos para el hogar casi 21% por encima de los niveles de 2021. Según el Índice de Precios al Consumidor citado por la cadena, una compra de USD 100 en enero de 2021 costó cerca de USD 121 en junio de 2024.

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Los precios de los alimentos para el hogar quedaron casi 21% por encima de los niveles de 2021 y empujaron a los consumidores a recortar compras en supermercados (Redland Market Village)

Sumado a esto, la afluencia de clientes a supermercados cayó entre 1% y 2% en el último año, de acuerdo con la Reserva Federal. El mismo análisis mostró que el precio del bistec sirloin subió de USD 10,83 por libra en enero de 2022 a USD 14,45 por libra este verano.

La presión también alcanza a los productos frescos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó para este año un incremento de casi 7% en las verduras frescas, según CBS News.

Esa expectativa refuerza la percepción de los compradores del sur de Florida, que ya recortan artículos considerados prescindibles o reemplazan opciones más caras por alternativas de menor precio.

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Más de 500.000 hogares de Miami-Dade viven de sueldo en sueldo por la presión combinada de la vivienda, los alimentos y el transporte (REUTERS/Joe Skipper)

Transporte, ingresos estancados y hogares al día

El transporte completa el cuadro de tensión presupuestaria. La mitad de los encuestados de Miami lo ubicó entre sus principales gastos, en línea con el promedio nacional, aunque el área metropolitana comparte con Houston el mayor gasto anual en transporte entre las 10 mayores áreas urbanas de Estados Unidos, con unos USD 14.400 por hogar.

Ese conjunto de costos explica por qué una parte acotada de la población percibe mejoras recientes. Solo 31% de los residentes locales considera que hoy le resulta más fácil llegar a fin de mes que hace un año, según el McKinsey Institute for Economic Mobility. Menos de la mitad cree que su situación financiera mejorará de forma marcada en los próximos cinco años.

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La mitad de los encuestados en Miami incluyó al transporte entre las mayores presiones sobre su presupuesto mensual (Archivo)

La consecuencia más amplia aparece en la vida diaria del condado. Más de 500.000 hogares de Miami-Dade, equivalentes a 56% del total, viven de sueldo en sueldo, en una economía local donde el costo de comer, trasladarse y sostener una vivienda absorbe cada vez más espacio dentro del ingreso disponible.