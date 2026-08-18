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Las exenciones a vacunas en jardines de infantes de Estados Unidos marcaron un récord y volvió a caer la cobertura

Los datos federales del ciclo 2025-2026 mostraron que el 4,2% de los alumnos quedó liberado de al menos una dosis obligatoria, equivalente a unos 155.000 menores, en su mayoría por razones no médicas

Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las exenciones a vacunas en jardines de infantes de Estados Unidos alcanzaron un récord de 4,2% en el ciclo 2025-2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vacunación escolar en Estados Unidos volvió a mostrar señales de retroceso: la tasa de inmunización entre chicos de jardín de infantes bajó otra vez y las exenciones alcanzaron su nivel más alto del que se tenga registro durante el ciclo 2025-2026. La información surgió de datos federales difundidos el lunes y replicados por CBS News a partir de un reporte de AP.

De acuerdo con AP, el 4,2% de los niños que ingresaron al jardín de infantes quedó exento de al menos una vacuna obligatoria, por encima del 3,6% registrado el año anterior. Esa variación representa, en términos nacionales, a unos 155.000 chicos. El informe indicó además que se trata del cuarto año consecutivo en el que la tasa promedio de exenciones rompe su propio récord.

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La agencia precisó que la gran mayoría de esos casos responde a motivos no médicos. A la vez, las exenciones aumentaron en 41 estados y en Washington D.C., una expansión que encendió alertas entre especialistas en salud pública por el riesgo de brotes en ámbitos escolares.

La cobertura contra el sarampión quedó por debajo del umbral clave

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La vacuna triple viral contra sarampión, paperas y rubéola quedó en 92,4% y bajó del umbral del 95% que se usa para prevenir brotes

Entre los datos más observados aparece la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola. CBS News detalló, con base en cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que el 92,4% de los chicos recibió las dosis requeridas durante el ciclo 2025-2026. El registro mostró una baja leve frente al período anterior.

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La cifra quedó por debajo del 95%, el nivel que las autoridades sanitarias suelen tomar como referencia para dificultar que un caso aislado derive en un brote o en una cadena de contagios. AP agregó que también descendieron las coberturas de las vacunas contra la polio, la combinación contra difteria, tétanos y tos ferina, y la primera dosis contra la varicela.

En cambio, la inmunización contra la hepatitis B se mantuvo estable. James Campbell, investigador de la Universidad de Maryland y presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, explicó en declaraciones recogidas por AP que esa vacuna se aplica poco después del nacimiento, por lo que cualquier cambio reciente en las recomendaciones oficiales tardará algunos años en reflejarse en las estadísticas de ingreso escolar.

Especialistas atribuyen el descenso a la confusión en el sistema sanitario

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas en salud pública vincularon la caída de la vacunación infantil con la confusión en el sistema de recomendaciones sobre vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de la preocupación se vincula con el contexto político y sanitario. CBS News recordó que el actual secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., fue una de las voces más visibles del movimiento antivacunas antes de asumir el cargo en la gestión de Donald Trump. En los últimos 18 meses, señaló AP, él y otros funcionarios impulsaron intentos de revisar y reducir las recomendaciones de inmunización infantil.

Campbell aseguró que “la causa de fondo es, sobre todo, la gran cantidad de caos y confusión en los sistemas de recomendaciones sobre vacunación durante el último año”, en una declaración citada por AP y traducida del inglés. El especialista vinculó ese escenario con la caída de la cobertura y con el avance de las exenciones no médicas.

La discusión se intensificó además después de que Trump pidiera, a comienzos de agosto, una revisión de las recomendaciones pediátricas bajo la idea de espaciar las vacunas en consultas separadas. Organizaciones médicas sostuvieron, tal y como consignó CBS News, que esa postura no cuenta con respaldo de la evidencia científica disponible.

El peor año de sarampión desde 1991 agrava la alarma

La publicación de estos datos coincidió con otro indicador inquietante. AP remarcó que Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991, un contexto que vuelve más sensible cualquier caída en la cobertura de la triple viral. Para Campbell, las cifras muestran que más de un cuarto de millón de chicos que ingresan al jardín podrían resultar vulnerables frente a esa enfermedad.

El investigador advirtió, además, que esos niños no se distribuyen de manera uniforme en el territorio. Allí donde se concentran los menores no vacunados, el riesgo de brotes se vuelve más alto. Ese patrón, afirmó, ayuda a explicar por qué las olas de sarampión tienen intensidades distintas de un lugar a otro.

Los contrastes estatales son marcados. Según los datos citados por AP, Idaho registró 17,5% de exenciones para una o más vacunas entre alumnos de jardín de infantes durante el último ciclo escolar. En el otro extremo quedó Connecticut, con menos de 0,5%.

Mientras avanza el regreso a clases, funcionarios sanitarios de distintos puntos del país reforzaron los llamados a completar los esquemas de inmunización. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai, afirmó en una declaración difundida por las autoridades estatales y reproducida por CBS News que “la temporada de vuelta a clases es un recordatorio importante de que proteger la salud de nuestros hijos es una responsabilidad compartida y también un objetivo común”. En la misma línea, agregó que “las vacunas ayudan a que niños y adolescentes se mantengan sanos y sigan en el aula”.

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